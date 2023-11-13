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時辣苑和牛-麻辣鍋｜史上最狂麻辣鍋吃到飽，CP值高到突破天際！日本A5和牛、生食級大干貝、廣島大牡蠣無限

2023-11-13 13:02:40 大手牽小手。玩樂趣 人氣：105
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大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：778篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：時辣苑 • 和牛麻辣鍋
place桃園市中壢區環北210號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中壢吃到飽推薦這家時辣苑-和牛麻辣鍋，超有肉集團繼去年推出燒烤品牌“木村堂-日式燒肉”，今年再以日本和牛+麻辣為主題的推出時辣苑-和牛麻辣鍋，主打日本A5和牛、各式生猛海鮮吃到飽，還有柏克金啤酒暢飲，竟然只要1299元？！這不虧錢嗎？老實說外面單點店日本A5和牛一盤隨便都要破千才吃得到，時辣苑-和牛麻辣鍋直接讓你吃到飽！一開幕在網路上掀起一陣熱議，現在就跟著我們來去看看時辣苑-和牛麻辣鍋是不是如傳說的這麼強？

時辣苑-和牛麻辣鍋｜交通方式、停車資訊

時辣苑-和牛麻辣鍋就位在中壢的環北路上，對面就有一個超大的收費停車場可以利用，超方便的，時辣苑-和牛麻辣鍋的外觀非常低調，光從外觀很難看出這是一家麻辣火鍋店，店面設計很時尚前衛

時辣苑-和牛麻辣鍋｜用餐環境

時辣苑-和牛麻辣鍋座位區有一樓和二樓，桌位相當寬敞舒適，一樓主要是以沙發座位區為主，紅色的沙發以很有時尚感，用餐氛圍也很熱鬧活潑，二樓主要是大桌區，很適合家族聚餐，我們來的時候時平日下午，生意還是超好

時辣苑-和牛麻辣鍋｜菜單

時辣苑-和牛麻辣鍋的用餐方式是單點式的吃到飽，可以用手機掃碼點餐，價位分為三種$799、$999、$1299，建議直上$1299除了整張菜單都可以點外，還多了三種日本A5和牛、日本生食級干貝、日本廣島牡蠣、盤克夏黑豚吃到飽，以上食材就算放在單點店也是頂到一個不行，這裡可是吃到飽喔

另外還有優惠活動：當月壽星九折，單日半價！宵夜場22:00進場九折優惠

時辣苑-和牛麻辣鍋｜自助區

除了菜單上的料理外，時辣苑-和牛麻辣鍋還有自助區，有不少獨門醬料是自家熬煮，別處吃不到，還有和牛咖哩飯、麵類、各式飲料、哈根達斯冰淇淋等通通無限量取用

最讚的應該就是這個柏克金啤酒，外面一瓶都是99元，這裡喝到飽啦！

時辣苑-和牛麻辣鍋｜$1299奢時美饌吃到飽

開箱1299奢時美饌吃到飽的菜色！老實說以這樣的食材水準，不要說$1299了，就算$2000來吃都划算！光是日本A5和牛的水準就物超所值啦！

起手式會先來個基本盤三層架，上面是招牌滑牛肉、香辣滑牛肉、私房排骨酥，中間是A5和牛雪花，下面有南美白蝦、蛤蠣、鯛魚、船運透抽，最上面還會加入液態氮製造乾冰噴煙效果，滿足拍照的慾望！

時辣苑-和牛麻辣鍋的湯頭選項也蠻多選擇的，總共有八種湯底可以選擇（粵式胡椒豬肚鍋、東北酸白菜、頂級人蔘牛尾鍋需加價）今天我們選的是招牌麻辣鍋、頂級人蔘牛尾鍋，招牌麻辣鍋鮮香夠味，湯底算是小辣，可可以直接喝的麻辣湯，煮久也不鹹，鍋底鴨血、豆腐都能續點

頂級人蔘牛尾鍋必點！這個真的超級強，湯頭超級濃郁每一口都能感受到濃厚的牛肉牛尾的膠質甜度，人蔘味是淡淡甘甜的那種，牛尾已經有事先煮過，所以加到湯裡就可以吃了，牛尾入口即化幾乎不需要咀嚼，這也是可以無限加點！

日本A5和牛霜降、雪花、胸板前，重頭戲來了！時辣苑-和牛麻辣鍋的日本A5和牛油花肉質基本上是無可挑惕，我覺得甚至比一些單點店還要強大，而且厚度也夠，吃起來非常爽！

油花美到一個不行，肉色是那種很粉嫩的櫻花色，加上均勻分布的乳白油花，涮煮三分熟，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，超猛的！吃到飽真的太爽啦

除了日本A5和牛外，還有澳洲M9和牛、澳洲特級牛舌、美國牛小排等等高品質的肉類，不過我個人覺得在日本A5和牛強大的壓制力下，其他肉類的表現就很容易被日本A5和牛搶去風頭

不過倒是有一樣食材我覺得可以跟和牛相抗衡，就是盤克夏黑豚，盤克夏據說是英國最古老的豬種，低繁殖率、高成本飼育造就肥瘦黃金比例肉品、肉質纖維細緻的特性，鮮甜多汁與細緻口感，好吃程度不在畫下

時辣苑-和牛麻辣鍋獨門的招牌滑牛肉、香辣滑牛肉，據不少吃過的朋友表示這比海底撈撈派滑牛肉更好吃！牛肉去筋、醃製，並做帶點厚度的切片，可以用網勺下鍋撈煮，牛肉軟嫩無比，調味也恰到好處，徹底發揮軟嫩鮮香的美味！

十三香牛腱心，必點的狠角色！牛腱穠纖合度的筋肉比例，肉質軟嫩Q彈。濃郁鮮美的口感，加上十三香的層次調味，放進招牌麻辣湯底煮一下，超級好吃！

花雕雞松阪，是使用雞頸肉加入花雕酒秘制，Ｑ彈細緻的雞頸肉咀嚼時不僅有肉汁感，還透著清雅的花雕香氣，好吃！

時辣苑-和牛麻辣鍋除了肉類強到頂天之外，海鮮也是他們的強項，絕對推薦點$1299，光是生食級干貝、日本廣島大生蠔、鮮嫩鮑魚、扇貝、龍虎石斑、烏金墨魚滑等頂級海鮮都是無限吃到飽！

生食級大干貝，這個真的很猛！基本上如果海鮮要出道生食級大干貝吃到飽，起碼要$1500以上才有機會，生食級大干貝可以煮個30秒就可以吃了，鮮嫩的干貝肉汁滿盈，入口盡是干貝極鮮水嫩的口感

什麼東石鮮蚵已經不夠看了，現在是日本廣島大生蠔！鮮味跟甜度都是一流，尤其是他超大一顆，那種入口飽嘴的爽感是一般小蚵完全不能比擬

鮑魚請直接丟麻辣湯底，鮑魚肉質軟Q彈牙，一口咬下鮮美湯汁在口中四處流竄，完全不需要沾醬就非常好吃

貴妃蝦滑，以往吃蝦滑都覺得很普通，就火鍋料呀，但這裡的手工滑吃起來超有Ｑ度，鮮味也很豐富強烈，而且還可以吃到蝦仁

飯後甜點還有奶綠珍珠、布朗尼，也是頗有單點店的水準！

時辣苑-和牛麻辣鍋的表現讓我們印象深刻，以1299的價格來看，提供的食材確實是高檔且精緻的，不論是A5和牛、生食級干貝，還是廣島生蠔和鮑魚，每一樣都十分新鮮，這裡不僅食材優質，還非常大方，完全不會怕你吃，上菜速度也很快，如果你是麻辣鍋或日本和牛的愛好者，我認為時辣苑-和牛麻辣鍋是一個不會讓你失望的超棒選擇

 

時辣苑-和牛麻辣鍋

電話：(03)422-6164

地址：桃園市中壢區環北路210號

營業時間：中午11:00~凌晨2:00

時辣苑和牛麻辣鍋FB

店家/景點資訊

  • 店家名稱：時辣苑和牛麻辣鍋
  • 所在地址：臺灣桃園市中壢區環北路210號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-02:00
  • 店家電話：(03)422-6164
  • 評價：★★★★★



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