台中北區 木夏實驗所 是下午茶、是深夜咖啡廳、也是微醺酒吧，更是體驗頌缽好所在！

以咖啡、甜點、調酒為橋樑、結合藝術、香氣、療癒的場域，是我在台中的小綠洲 ，今年全新定位的木夏實驗所，以頌缽為出發，五月搬至新址，空間更寬敞更美，二樓打造感官體驗室，能盡情感受頌缽美好，以親民價格體驗調香，客製化個人香氣搭配飲品組合，只要380元，還能品味全新手沖技法，如品紅酒般的勃根地咖啡人，從下午營業至半夜，不管何時前往，都能在這找到心中療癒

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木夏實驗所 頌缽推薦

木夏實驗所 今年從篤行國小前的巷弄搬至台中梅亭街上，雖處北區美食聚集地之處，木夏實驗所也用自己方式，打造更靜謐優雅的感官場域

木夏實驗所

地址：台中市北區梅亭街283號1樓

時間：平日：16：00-00：00、五：16：00-01：00、六 14：00-01：00、日：14：00-00：00（週二公休）

電話：04 2206 1921

ＦＢ｜ＩＧ｜訂位

木夏實驗所 環境

持續關注木夏的老粉會發現，嶄新木夏定位更明確了，不再將「療癒」定義，而是用全新空間呈現視覺、香氣、觸感，讓每個踏進木夏的朋友，在此用適合方式找到內心平靜

極簡質樸，不過份裝飾，從門前庭院造景，中性色調的大片美術牆觸感，金屬件搭配Wabi Sabi調性，俐落中帶點暖心，一二樓都有舒適座位、為空間特調獨到香氣，營造自然寂靜的氛圍，而感到全然舒心

感官體驗室

木夏實驗所 最特別是為讓更多人能體驗頌缽，精心打造感官體驗室，舉凡相關頌缽活動都會在此進行，像這次和好友一起體驗到團體缽、個人缽，還有靜心的磨缽，讓我對頌缽更貼近一些，也有更多不同感受

木夏實驗室 頌缽體驗

木夏實驗室 團體頌缽

缽是使用金屬製作成碗的樣貌，是西藏宗教的傳統法器，也是喜馬拉雅居民日常生活中的器皿，近年流行頌缽，頌缽師透過不同缽敲擊產生聲響，進而與身體產生震幅或共鳴，無侵入性且溫和，很適合每個人體驗

先前就有稍稍接觸頌缽的我，都稱為聲音魔法，運用最溫柔的方式，協助將身體狀態調節

推薦一開始想接觸頌缽的朋友，可從團體缽音浴開始，我和朋友相視而笑說，能好好躺著休息睡覺囉！

頌缽師透過不同大小的缽，敲擊出的聲音組合，像場優雅演奏，體驗者從坐姿到躺下，整體空間中都能感受到缽音繚繞，時而輕盈、時而沈穩悠長，進而讓身體進入放鬆狀態，最棒是能多人一起體驗，整體時間不會過久，大大降低對新事物的不安感

接著體驗自己敲擊，選顆大小適中順眼的缽，用缽棒輕敲，發出渾圓溫柔的缽音，聽起來相當療癒，將缽移動至身體不同部位，與缽音共振，感受亦有所不同

接著頌缽老師帶領著我們，將缽放至在頭上，呈現很有趣的畫面，但要穩住缽前提可不能偷笑，尋找缽與頭頂的平衡點後，用缽棒輕輕敲擊，沈穩的聲響，讓我頓時腦門大開，繁雜思緒頓時風吹雲散，頭部緊繃情緒順勢舒緩，也更能專注在自身，是完全意想不到的體驗

木夏實驗室 磨缽體驗

頌缽不僅能用敲擊，還有另一款手法就是磨缽，運用不同種類的缽棒，像刷過碗緣，沿著曲面平穩移動，看似簡單，一開始其實不好上手，要保持一樣手勢，並持續發出穩定缽音，需要相當大的專注力，也能培養好好耐心和耐性，像我個性容易急躁，很適合透過磨缽，練習讓自己好好靜下來

木夏實驗室 個人頌缽

要更深切體驗頌缽神奇存在，就來體驗個人頌缽吧

缽音與人體震動時，會產生共振，有點像經絡按摩槍，透過缽音，讓大腦與身體會進入放鬆狀態，感受身體調頻過程！而和團體缽不同是，個人頌缽會大量用近身行缽方式，藉由銅缽碰觸身體敲擊，更能針對想舒緩部位，透過缽音達到更深沉如同按摩感受，相當特別

我都笑稱像被施展魔法！

頌缽的過程中，當下別無旁鶩，沈醉在那低沉穩定的缽音中，持續被溫柔陪伴著，更能直接安心入眠，缽音像能穿透肌肉，將藏在深處的，那些說不出來的壓力，透過缽音，頓時也釋放出來，頌缽師更能針對不同狀況做最細緻的調整，體驗頌缽完，回家睡覺也會特別安穩

若想知道更多詳細資訊，請參考木夏實驗室IG FB

木夏實驗室 餐飲

木夏實驗所連飲用水都香香的，揉合花草蒸餾液入內，滋味格外清新

秋調 （客制調香+飲品）380元

動輒上千元客製調香體驗，在木夏實驗所只要380元/人，還附上飲品乙杯，這價格也太佛了吧

由服務人員帶領著，先從三張小卡中讓我們挑選喜愛的精油香氣，透過直覺的對應，很酷的是，小卡正巧反映我們自身狀態，接著就交由服務人員，進行專屬的香氣調配，就能獲得客製化小香

組合搭配的飲品，有花香、果香、酒香、堅果調的單品咖啡，也有無咖啡因的花草茶，這次選擇花香調的單品咖啡，入喉有鮮明花香氣，帶著熱帶水果的甜感，滋味清爽卻醇厚

勃根地咖啡人 230元

嶄新手沖技術冰水處理法，加入香氣奔放的植物蒸餾液，詮釋不同面貌的咖啡單品！入柔率先感受繽紛宜人的水果風味，緊接著是植物蒸餾液的清香，尾韻揚然而生的是優美的酒香氣，豐富的層次，彷彿不單是在喝咖啡，亦能感受到紅酒般微醺感，相當特別

木夏實驗所 酒品

木夏實驗所從下午營業至半夜，不僅是深夜咖啡廳，更是微醺酒吧，擅長運用香氣的木夏，在創意調酒上有許多輕分子香氛意境的呈現，以不同風味琴酒為基底，交織季節精油、蒸餾液、讓整體香氣更鮮明豐富，很值得一試

開車不喝酒，喝酒不開車

封存時光的寶石 400元

以蘋果白蘭地為基底，交織水蜜桃甜香、抹茶清新，更巧思加入勃根地咖啡人，讓醇厚帶有酒香氣的咖啡融合其中，入喉甜香順喉，風味平衡，餘韻間還帶些檜木香氣

山嵐 400元

全新進化版的山嵐，樣貌和以往喝到的第一版大大不同，整杯鬱鬱蔥蔥，彷彿森林霧氣圍繞，視覺上更有意境！以琴酒為基底，配抹茶、櫻花、檜木、古巴香脂風味，木質調香氣帶些奶香，柔和的酒體，像置身於山林間悠遊，請記得搭配抹茶糯米餅，一口甜點一口酒，多份溫潤韻味，也更具層次

全新進化的木夏實驗所，質感俐落的場域，每一處都能感受到細心堆疊，打造絕美的感官體驗室，從團體缽、個人缽或相關課程，讓頌缽體驗更全面透明，空間到飲品的香氣運用、親民價格體驗客製化調香，從下午至半夜優勢，最棒是不管何時前往都能在此療癒平穩內心，我的小綠洲分享給你們

最後感謝 木夏實驗所邀請，以上文章提供給大家參考

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