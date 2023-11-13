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餓侍餾吧環境介紹

位於松江南京站，在長安東路上有一間超獨特的居酒屋，是將原住民料理與日式料理結合，讓整體的餐點吃起來既美味濃郁，卻又保有清爽感！

由一群熱愛吃吃喝喝的團隊開的「餓侍餾BAR」店名取自「2468」之諧音，從店門口的外觀看起來就充滿著滿滿的日式風味！

就連門口地板上也都有店名「餓侍餾吧」的投影，尤其在這豎立商業大樓、住家間，有著這樣日式溫馨小店布置，就算經過也很難不被吸引吧！

這裡還有一個特點是：寵物友善環境，來到這裡可以帶著自己的寵物來，店內也有超可愛的柴犬呢！

這裡的廚房也採半開放式，座位寬敞的「餓侍餾吧」讓你在這裡可以與三五好友大啖美食、聊聊日常，在這裡充滿著輕鬆的氛圍！

說到居酒屋最常想到梅酒、日本生啤酒、清酒，在這裡的牆面也有用這些酒類來做裝飾，的確讓店裡多了酒的元素點綴著！

在這裡聽到的所有音樂有別於外面的居酒屋，這裡的音樂全都是用黑膠唱片播放的，就連牆上也用了黑膠唱片裝飾著！

想要甚麼歌曲，可以在牆面上看想播放哪一張黑膠，喜歡也可以請店員播放～

在「餓侍餾吧」還有個吸引人的點是，每週三～六都有駐唱的歌手現場自彈自唱！喜歡邊聽處唱邊小酌的，一定要預約起來！！

到店內入座後，店家會先提供濕毛巾，讓你能夠擦拭、清潔手部，就可以輕鬆、愉快的用餐了！

餓侍餾吧美食介紹

招牌牛肉、香酥雞腳踝、高粱香腸、日式炒麵、過貓、望美止餓、藝妓人生

藝妓人生

來這裡真的不能錯過他們家的創意調酒，尤其這杯：藝妓人生，以琴酒為基底，加入店家自製的洛神花醬及搭配蔓越莓汁、檸檬汁

整體喝起來酸甜酸甜的感覺，無論是什麼季節喝上這杯酒真的很清爽！尤其這杯酒的口感超適合搭配各種餐點～



喝的第一口可以感受到濃郁的洛神花香氣，含在嘴中一陣子可以體會到蔓越莓的酸甜感，最後帶出檸檬的酸，整杯喝起來不至於很酸～

相信女生點上這杯喝了一口就會愛上！

望美止餓

都說望梅止渴，「餓侍餾吧」看到的是「望美止餓」～一樣是琴酒基底添加梅酒、柚子酒及紅烏龍，可以說是一款充滿果香氣的茶酒



喝起來不會有紅烏龍的苦澀，整體滿順醇的～尤其那種茶的清香感，還增添了點梅子與柚子的香氣，每一口喝起來都非常溫順！

梅子酒與柚子酒合在一起卻誰也沒有把誰的風味給搶走，尾韻帶著淡淡的烏龍茶香，嘴中還會殘留著淡淡的柚香與梅子香！

香酥雞腳踝

油炸過後的雞腳踝吃起來外酥內軟帶著Q脆口感！當作下酒菜是非常好的選擇之一～

高粱香腸

很喜歡他們家的高粱香腸經過烤過後的那種肉質鮮嫩且多汁的口感，經過烤後的高粱香氣香氣直接被逼出來～卻一點都不會過於膩口！

吃起來微甜的口感，再搭配上一旁的蒜頭喝上點酒，也是非常涮嘴的！

過貓

經過快炒後的過貓，口感那麼的滑順～本來會帶點微澀的口感，經由店家精心的快炒技術，吃起來一點都沒有澀口感！

日式炒麵

這盤美味的日式炒麵，上面淋上滿滿的美乃滋！經過拌炒後又是另一番滋味了！

原本應該是鹹口味的日式炒麵，經過與美乃滋的拌過後～吃起來是那樣的香甜，不像一般台式炒麵口感比較濕潤，相較下會比較乾爽！

濃郁且帶著酸甜醬汁的日式炒麵，讓人忍不住就一口接著一口了！

招牌牛肉

每一口都品嘗得到牛肉的香氣，且經過烤後的牛肉串吃起來一點都不會乾柴！整體口感較緊實不油膩，還帶著點嚼勁呢！

♡口感見仁見智，謝謝大家

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餓侍餾吧店家資訊

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