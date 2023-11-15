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【新竹美食】磚瓦食堂，古早味客家菜 | Q彈湯板條、客家鹹湯圓 | 傳統小吃 | 內灣老街美食

2023-11-15 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：101
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：105篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 橫山鄉

造訪商家：磚瓦食堂
place新竹縣橫山鄉中正路113號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「內灣老街」是新竹非常知名的老街之一，知名的小吃有野薑花粽、黑糖糕、豆花等，還有各種客家小吃店，這次逛了一陣子後決定吃這間「磚瓦食堂」，從店門口就能感受到古色古香的感覺，看著牆上各種料理的圖片更是讓人垂涎三尺，走進店裡幾乎每桌都有點湯板條，滿滿都是客家菜的香味。

餐廳資訊

磚瓦食堂

電話 : (03)584-9227
地址 : 新竹縣橫山鄉中正路113號 (Google地圖)
營業時間 : 週一、週三~週五 11:00-18:00
營業時間 : 週六 10:30-20:00，週日 10:30-19:30
營業時間 : 週二公休

從內灣火車站出來往右邊走大約2分鐘左右就能看到古色古香的店面

餐廳環境

招牌料理是板條跟湯圓，站在外面食就能聞到板條香

店內的座位還滿多的左後方是圓桌區，如果用餐的人比較多就可以圍坐起來

來到客家餐廳比較建議多人一起用餐，這樣就可以多點幾道客家小菜吃

餐廳的前方跟後方都有餐具櫃，還有各種醬料特別是辣椒醬味道又香又辣

菜單

店內有菜單可以填寫，桌上還有放套餐以及各式餐點的圖片

在店門口旁邊也有圖片說明，看完真的會想要每道都點來品嚐看看

餐點介紹

第一道是「湯板條」，滿滿一整碗都是板條

板條吃起來Q彈，還會有淡淡的米香散發出來

湯裡面還會有肉末，非常幸運拿到一整塊

湯頭的部分有加一點店家特製的辣椒醬，喝起來香氣十足辣椒香辣夠味

第二道是「炒青菜」，當天的新鮮蔬菜是高麗菜

高麗菜清脆多汁，烹調過程的油量加的剛好吃起來還滿清爽的

第三道是「客家鹹湯圓」，裡面的湯圓數量非常多

湯圓吃起來Q彈不過過於軟爛，搭配鹹香的調味吃起來非常滿足

湯頭喝起來有湯圓淡淡的香味跟蔬菜的甜，整碗吃下來非常有飽足感

結語

在內灣老街的美食非常多，主要都是客家料理為主，不過每一間多多少少還是會有一點差別，但也能展現出各家的特色，「磚瓦食堂」的餐點價格跟份量都還滿不錯的，特別是板條跟湯圓可以說是銅板小吃，如果是一個人吃一碗再加一道小菜真的非常飽，如果下次有到內灣老街走走的人也可以來品嚐看看。

餐廳資訊

電話 : (03)584-9227
地址 : 新竹市內灣村中正路113號 (Google地圖)
營業時間 : 週一、週三~週五 11:00-18:00
營業時間 : 週六 10:30-20:00，週日 10:30-19:30
營業時間 : 週二公休
#新竹美食
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新竹美食 橫山美食 新竹橫山 內灣老街 more
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