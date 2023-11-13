天氣變冷特別喜歡找深夜咖啡廳造訪

有種特別的情調魅力令人著迷又帶來溫暖

行路咖啡有著很中國文學的名字

直覺讓我想到行萬里路

每天中午一開門很快就會坐滿學生或是來工作的客人

晚了一步就很常只能下次再連絡

門口室外有著很舒適的皮革沙發

不冷的時候其實坐在戶外有屋簷遮蔽又有微風還蠻舒服

室內大多時候非常安靜僅聞音樂聲流淌

大家都很專心在手邊的事務上

有點像來到圖書館自習室的錯覺

唯一一個小包廂的空間是熱門的聚會討論地點

皮製椅子加上吊燈裝飾很有客廳的家常感

吧台區前跟店裡更深處有更多的單人座位

隱密的空間非常遺世獨立

店裡牆上不乏有許多文藝電影海報很有品味

清爽的白開水加入新鮮的檸檬與柳橙製成水果水

室內的裝潢保留了老宅公寓的懷舊風情居多

高腳椅靠窗的座位讓人想到以前上學的課桌椅

幾乎是每個座位都有插座跟檯燈可以使用非常周到

幸運的話有機會在店內遇到貓貓狗狗

這次雖然無緣見到據說很好笑的店狗

但有遇到感覺很孤高傲嬌的貓咪也足夠開心

菜單感覺頗有歷史的痕跡

期間限定的菜單會額外以小張夾附

若入席超過5小時的話需要再加點一杯飲品就可以續坐

5小時的時間幾乎是等於不限時我自己覺得很OK

季節限定飲品還特別標註偶爾出現很幽默

菜單都有提供中英文品名

不愧是是很多外國學生造訪的店家

義式咖啡的選項有很多口味的拿鐵

冷熱飲同價格對喜好冷飲的我很加分

店家提供的不是燕麥奶而是堅果植物奶很特別

手沖咖啡有提供冰沖做法

單杯價位都是160元是很常見的單品價格

店內也有限量的咖啡豆跟濾掛包販售

配合至深夜的營業時間也有很多大人味含酒精的咖啡調飲

第一次看到咖啡可以跟這麼多種的酒類搭配

茶飲的備註太好笑是給不喝咖啡的人付錢的機會

價格基本不超過150元不會太貴

如果擔心睡不著覺的話可以選擇暖胃的牛奶或是無咖啡因花草茶

花草茶的選項比一般咖啡廳來得豐富

我個人熱愛的烤土司在行路即使晚上也能吃到

甜點選項也很多樣價格不會貴得誇張

造訪行路最大目的是要一解我想吃炒泡麵的嘴饞

身為一家可以讓人從白天待到深夜的咖啡廳

有各種宵夜美食也是很自然的

部分可以放在常溫下的蛋糕可以在櫃檯一賞姿色

冷藏的蛋糕則是點餐後會直接送到座位

咖哩豬炒泡麵 TWD150

早餐如果難得放開來吃鐵板麵的話我有五成機率選咖哩口味

這次也是不敵咖哩的辛香料在腦海誘惑

調味果然是炒泡麵非常重口味下飯

豬肉偏向碎肉以肥肉居多不是我的菜

水煮蛋很軟嫩但如果改成溏心蛋會更完美契合

泡麵體非常Q彈不會軟爛

日式草莓蛋糕 TWD150

草莓蛋糕很有創意以抹茶跟原味兩種口味的海綿蛋糕組合

唯一小可惜抹茶的味道沒有我想像濃厚比較清淡

賣相出色非常豔麗好看

夾層奶油餡跟蛋糕接觸面還有抹上草莓果醬

一起品嘗的話對我來說有點偏甜

裸蛋糕風格保留了側面的蛋糕皮我自已還蠻喜歡的

冰磚咖啡拿鐵 TWD160

本日我的第一名一定要給冰磚咖啡拿鐵

上桌時看到精心準備的小熊冰磚立刻眼冒愛心

原本單純以為是顆冰塊竟然是超級少女可愛的小熊玩偶造型

讓人心裡直呼熊熊這麼可愛如何忍心讓牠融化

話雖如此還是要讓小熊泡個牛奶澡

透過自行添加牛奶的方式決定咖啡拿鐵的濃度很自由

在小熊融化的過程中漸漸可以從牛奶的甘甜品嘗到咖啡的濃醇

是不苦不澀很渾厚的拿鐵滋味

據說會坐在客人電腦上的貓貓Judy這天應該心情不錯

願意賞臉靠近人類擺Pose拍照

基本上有貓的咖啡我就先給貓咪加權分

行路咖啡的環境真的很適合工作念書

餐點跟飲品的價格在咖啡廳界合理又有中等以上好吃程度

難怪一直都是來客絡繹不絕的人氣狀態

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/02

花費: TWD460(拿鐵+炒泡麵+蛋糕各1)

行路 Walk Cafe

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12:00-24:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (5小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區和平東路一段104巷6號1樓

電話: 02-2364-2742



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