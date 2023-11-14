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桃園落羽松秘境|志清湖|隱身在林口體育大學環湖步道|湖光山色倒影如畫|環境清幽怡然自得|適合全家大小出遊

2023-11-14 09:32:36 大海愛上藍天 人氣：135
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1526篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 龜山區

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隱身在林口體育大學內，只有在地人才知道的秘境-志清湖擁有寬闊視野，為運動健行的好去處，一年四季都有不同的美，這裡環境清幽，重點是沒什麼人，四周靜溢，呈現一種寧靜的美感，整排落羽松遍佈四周，在藍天白雲照射下超美的，現在正是落羽松紅的季節，為桃園賞松步道私房景點。 

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志清湖湖光山色、美景如畫，可環湖步道一圈，從各種角度欣賞不同的美～

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桃園落羽松秘境就位在林口體育大學內，志清湖環湖步道。

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這裡有許多鳥類、雞、鴨、鵝群、鴿子等聚集，形成一種特殊的景觀。

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小橋流水，彷佛來到古色古香的庭園美景～

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這隻呆頭鴨也太搶鏡頭了，還擺pose給我拍照，超可愛的～

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2023/11/11最新松紅分享~影片分享

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志清湖是觀賞落羽松森林的秘境，雖然還沒有完全變紅，但綠油油的一片還是很美～

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小而美的環湖步道，到處都設有座椅可以休憩，建議可以環湖一圈欣賞不同角度之美～影片分享

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不想人擠人可以來這，雖然範圍不大，但環境清幽，四周靜溢，你可以坐在樹下乘涼，欣賞魚群及鴨鴨在水中悠遊自在，好不快活～

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志清湖 林口體育大學 林口落羽松 新北落羽松 林口落羽松秘境 桃園落羽松秘境 桃園落羽松 桃園環湖步道
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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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