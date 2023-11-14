隱身在林口體育大學內，只有在地人才知道的秘境-志清湖擁有寬闊視野，為運動健行的好去處，一年四季都有不同的美，這裡環境清幽，重點是沒什麼人，四周靜溢，呈現一種寧靜的美感，整排落羽松遍佈四周，在藍天白雲照射下超美的，現在正是落羽松紅的季節，為桃園賞松步道私房景點。

志清湖湖光山色、美景如畫，可環湖步道一圈，從各種角度欣賞不同的美～

桃園落羽松秘境就位在林口體育大學內，志清湖環湖步道。

這裡有許多鳥類、雞、鴨、鵝群、鴿子等聚集，形成一種特殊的景觀。

小橋流水，彷佛來到古色古香的庭園美景～

這隻呆頭鴨也太搶鏡頭了，還擺pose給我拍照，超可愛的～

2023/11/11最新松紅分享~影片分享

志清湖是觀賞落羽松森林的秘境，雖然還沒有完全變紅，但綠油油的一片還是很美～

小而美的環湖步道，到處都設有座椅可以休憩，建議可以環湖一圈欣賞不同角度之美～影片分享

不想人擠人可以來這，雖然範圍不大，但環境清幽，四周靜溢，你可以坐在樹下乘涼，欣賞魚群及鴨鴨在水中悠遊自在，好不快活～

志清湖：桃園市龜山區文化一路250號

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