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張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃園土雞城!

2023-11-14 14:50:05 靜怡＆大顆呆 人氣：132
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靜怡＆大顆呆

發表篇數：2128篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：張家土雞城
place桃園市蘆竹區蘆興街451號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

超隱密桃園蘆竹土雞餐廳【張家土雞城】，隱身民宅內卻有著超高人氣，是在地知名老店土雞城，自家飼養白斬雞肉質鮮美，讓人吃完念念不忘，合菜只要3000元起，用餐白飯免費吃到飽，還有熱茶免費喝，空間寬敞，也有提供包廂，特別適合家庭聚餐、朋友聚會，生意很好，假日建議事先訂位！

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張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃園土雞城!

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

張家土雞城在蘆竹蘆興街，就在大馬路旁，但若不是見到招牌根本不會知道已經到了，往內開有空地可停車，我們來的時候都滿了，就停在馬路白線不影響行車安全處，停車還蠻方便

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃ADD:桃園市蘆竹區蘆興村蘆興街451號

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃TEL:03-3226945

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃FB粉絲專頁

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

若不是見到門口招牌真的不會知道這裡有土雞城，進來後是一棟三層樓的民宅，張家土雞城就隱身在民宅旁，真的很隱密耶

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

還好這張家土雞城寫得蠻大的，就不怕走錯地方了，往裡面走就對了

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

很樸實的用餐環境，空間還蠻寬敞，以大圓桌為主，少數四人桌，周圍則都是包廂，需要包廂的訂位時記得先說明

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

店內有販賣農產品，也有新鮮水果

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

生意很好，很多都是一家老小來用餐，也有朋友聚會的，熱鬧滾滾

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

這是包廂的空間，可以將門關起來

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

用餐白飯、熱茶無限供應，放置餐廳一角，需要請自取

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

張家土雞城菜單

有單點及合菜菜單，單點沒有標示價格，合菜三千元起，人多建議直接點合菜更划算，也不用燒腦要點什麼

點餐時可以先問清楚價格，店家會依照人數決定餐點大小份量，所以價格不太一樣

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

白板上也有菜單上沒有的今日菜色，在門外，點餐時可以參考

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

白斬雞 $450

半隻450元，跟大部分的土雞餐廳價格差不多，雖然是半隻但還蠻大一盤，光這盤就可以吃得很過癮了

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

肥嫩的白斬雞是自家飼養的土雞，皮彈肉嫩，很鮮美的口感，真的很好吃，來張家土雞城一定要點

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

隨白斬雞附上辣椒醬油及蒜頭醬油各一碟，白斬雞跟蒜頭辣椒醬油最配了，好滿足

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張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

月亮蝦餅 $400

除了白斬雞，月亮蝦餅也很推薦，跟一般的月亮蝦餅不同，是半月形的，內餡也不太一樣，口感比較軟，是外酥內軟的口感，然後蝦子很多，看蝦餅剖面圖就可以看到滿滿的蝦子了，每一口都可以吃到蝦子，鮮味十足

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

酥炸紅甘 $550

魚的價格是看魚種及大小片，我們這片紅甘的價格是550元

每天提供的魚種不太一樣，有些也沒有在菜單上，點餐時店家人員會介紹，只不過問價格時他也不太清楚，介意價格的話記得要先請服務人員回報價格再料理喔，免得事後覺得貴之類的

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

紅甘肉質細緻、刺少，我們這次吃到的是接近下巴的部分，很厚實肉也很多，然後口感特別好，魚煎的皮酥裡嫩，沾點胡椒就很好吃

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

桂竹筍 $150

其實我是比較想點綠色青菜的，想說兒子比較愛吃桂竹筍就點桂竹筍了，桂竹筍很嫩口，口感不會老也不會苦，也不會過鹹，單吃也可以

張家土雞城 ❙ 隱身民宅內超人氣土雞餐廳，自家飼養白斬雞，桃

這天點了四道料理吃得超飽足，還打包了一些回家，張家土雞城餐點份量足，風味也合口，還是在地老店，也難怪生意挺不錯！

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