平日就有說不出口的事情那與親人之間，是不是存著更多來不及說的事情「WOMEN我們不知道的事」的電影描寫家庭、事業、夢想面臨到疫情的停擺狀況如何與親人、伴侶尋找出相互理解一起攜手共渡生命中的艱難時刻。

金鐘視后-朱芷瑩在「WOMEN我們不知道的事」飾演一位酒吧的駐唱歌手（林潔良）而片中的詹淑惠是（應采靈-飾演）是潔良的暖心婆婆。

班鐵祥飾演（黃銘興）是劇中（淑惠）的老公，同時與應采靈三度飾演夫妻檔的演員之一，亦是潔良的公公，而潔良的老公（黃彥志）則是實力小生姜康哲主演，都可看出演員彼此的互動、默契。

燒出一手好菜的淑惠（應采靈-飾演）在兒子黃彥志的規劃下開心出遊，竟然在半路昏倒，淑惠醒來的期間她不僅要面對急性腦中風的事實，更要懂得調適自身的心態。

家庭的環節巨變讓淑惠一家四口面對事情宛如系統癱瘓，無奈與淚水宛如瞬間融合一體，而劇中醫生對淑惠的家屬表示，病人的黃金復健期最大的阻礙就是病人自己與家人，看淑惠與家人如何一同面對黃金復健期的緊密關係。

應采靈扮演（淑惠）劇中淑惠急性腦中風後，家人（黃彥志）、（黃銘興）父子倆在醫院討論早、晚接手照顧淑惠的方式，注意淑惠的黃金復健期和餵飽淑惠，其他的時間並沒有與淑惠太大的互動。

主角（黃彥志）認為母親（詹淑惠）中風後注意的事項就是黃金復健期的照顧與餵飽母親就可以。

淑惠的心情非常沮喪湧現出負面情緒，最終與老公、兒子、媳婦吵起來，主角們的演技、情緒張力帶出電影的故事章節，關於人性，每個成年人尚未打開這個課題。

彥志親自面對才了解原本的生活步調失去平衡，發現照顧人並非簡單，無助與絕望湧上心頭而電影章節描寫母親的偉大並不是假的，這部電影獻給全天下的女性。

臺灣社會該如何面對通膨效應所導致的人口老化，寫照出真實的社會景氣與故事，兩位導演將親身經歷的事情，藉由社會現象做為「WOMEN我們不知道的事」的劇中章節。

遺落半世紀的問號將如何不再踏入「職業與角色」的規避，觀眾該如何面對源頭的課題，是一部獻給不同職位的女性、男性、家人的電影。

社會上的人口老化面臨到的真實狀況，讓「WOMEN我們不知道的事」完整播放出來，呈現給觀眾，任何人都需要呼吸，如果你是劇中人物，該如何面對呢？

下圖照片：是「WOMEN我們不知道的事」特映會邀請許多的平面媒體出現一同簽名祝賀。

導演劉潤成 花導 導演/編劇

2013年劉潤成的作品「愛上台北/LOVE@TAIPEI」榮獲坎城企業媒體電視獎，成為觀摩城市行銷影片監製，2014「榮獲ART＆TUR葡萄牙國際影展」2019「中國金風箏國際微電影大賽」十佳導演獎。

羅潤財 大海 導演/監製/策畫

廣西建檔90年大型晚會的導演、電影-新龍門客棧、網路電影-回家、機動特警，家將傳奇、山的陵線守護者、臺灣菸酒公司廣告的拍攝「歐瑪威士忌」，以上是兩位導演的資歷，2023年11月10日記得要帶家人、伴侶一起到電影院看「WOMEN我們不知道的事」。

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