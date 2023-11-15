《雲客來山西刀削麵館》除了是台北牛肉麵節，網路票選第四名的知名牛肉麵店外，「外國老闆」也是其出名的原因之一，老闆JOHN是台灣女婿，跟丈母年學做刀削麵，看一個加拿人熟練的削著刀削麵，有點有趣~老闆娘也非常的親切，雖然2018時已將店面轉給姐姐和姐夫接手經營，但都是跟同個師傅(丈母娘)學習，味道上並沒有差太多喔！

【雲客來山西刀削麵館 店家資訊】

地址: 台北市中正區忠孝西路100號 (靠近台北地下街Z10出口)

電話:02-2370 5111

營業時間: 1100-2030

【雲客來山西刀削麵館 環境介紹】

一、二樓皆有座位區，一樓有提供洗手台

有免費提供麥茶，調味醬料和餐具，放在小菜櫃旁的自助區

【雲客來山西刀削麵館 菜單價位】

看到菜單上的《雞肉絲乾拌麵》還是一樣75元時，我在心裡為佛心的老闆瘋狂尖叫＆鼓掌，十幾年前在台北車站工作時就是這個價格，相不到十幾年後竟然還是一樣的價格！

這裡可是台北車站耶~ 而且現在物價飆漲，許多店家都扛不住成本壓力紛紛漲價，《雲客來》竟然可以十幾年如一日，維持著一樣的份量、一樣的價格，是不是該給老闆一串掌聲？太佛了啦！！！祝老闆好人一生平安

【雲客來山西刀削麵館 餐點介紹】

雖然《雲客來》是台北牛肉麵節，網路評選第四名，但因為我不吃牛，所以從以前到現在，每次來都是吃《雞肉絲乾拌麵》。

《雞肉絲乾拌麵 75元》

刀削麵很Q彈、有嚼勁，雞絲肉份量給的也不少，拌完麵後，麵條不會太鹹，醬汁也將雞絲肉變得更溼潤，我不會說它非常好吃，但它有在基本的水準，以75元的價位來說，CP值算高，再次感恩讚嘆佛心的老闆。

《乾絲 25元》

小菜在晚上七點過後買一送一，老闆真的很佛呀！

可能是新擺上的乾絲，所以到了晚上七點，豆乾絲依然水亮，芹菜依然清脆

《台式泡菜 25元》

可能是因為小菜櫃沒有溫控的關係，泡菜很明顯變黃、變軟，沒有泡菜應有的脆度，醃漬也不夠入味，酸味、鹹味雖有，但味道很淡。

只是因為小菜一盤才25元，又是晚上七點後的買一送一，也就沒這麼計較口感，不過~即使沒有買一送一，這個品質拿出來販售，實在不太好，希望店家之後可以改善。

【雲客來山西刀削麵館 食用小結】

在台北車站這個精華區裡，在物價飛漲的時代，《雲客來》竟數十年來維持一樣的價格，餐點水準也沒有下降，這點相當不容易也值得肯定！

不管是吃情懷還是吃美味，《雲客來》都是我會再訪的店。

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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