台中美食推薦這家饕之鄉李姐的店，這家可不簡單哦！聽說它是當地的小籠湯包和牛肉麵的熱門選擇，每到用餐時間總是人山人海，而且它還被台中米其林列為必比登推薦呢！真的是名不虛傳，特別是它那湯汁滿滿的小籠湯包，再加上各式各樣如捲餅、綠豆沙鍋餅、牛肉麵等美食，而且，價格超級親民，有人甚至說它就像是台中的平價版鼎泰豐！

饕之鄉李姐的店｜交通方式、停車資訊

饕之鄉李姐的店就在向上路上，從二十多年前的路邊攤到現在已經有三個店面，生意真的是超級好，饕之鄉在入圍2021台中米其林必比登推薦後，一整個就是人氣大發，不用說用餐時間了，假日甚至全天候都是大排長龍呢！

饕之鄉李姐的店｜菜單

內用請自行找座位（客滿時先取號碼牌等候帶位），劃單後再到櫃檯結帳，外帶的話一樣需劃單，若有打電話預訂取餐的，全部都需排隊結帳點餐，內用的話，在點餐櫃檯左手邊有小菜菜單，結帳時直接跟櫃檯點，小菜品項如果賣完也會在上面註明

饕之鄉李姐的店｜用餐環境

如果客滿內用不可以自己進去找位置坐，座位區有兩個店面，用餐時間來絕對都是滿的，不過桌位設置有點擁擠，中央有醬料區，有薑絲、促、醬油等一些吃湯包會用到的醬料，另外餐具也是自取唷

饕之鄉李姐的店｜推薦必點菜色

先事先上網看大家都點了些什麼，基本小籠湯包是一定要點，再來是牛肉麵跟牛肉捲餅是最多人點的，小菜的種類很多種，可以從圖案上有大拇指的推薦菜色點起

小菜：麻油豬肝、魚香茄子、酥炸豆包，每樣都是40元份量不太多就是了，當開胃菜吃，麻油豬肝很軟嫩還有清雅的麻油香，魚香茄子也很入味帶有些許辣感，酥炸豆包就是純粹的豆包，沒有特殊味道，吃一個口感

小籠湯包，號稱台中的平價版鼎泰豐的小籠湯包，來試試看是不是真的這麼厲害？光看外觀確實很有水準，皮薄還可以隱約看到裡面的餡料

小籠包味道似乎真有鼎泰豐的水準！千萬別傻傻的一口吞，你會被裡面的爆滿湯汁燙到，先咬開一口小口讓蒸汽透出來，再慢慢吸裡面的湯汁，單吃就相當夠味，裡面的肉餡相當紮實，還帶著肉餡的甜香及爆多的湯汁，有厲害到！

牛肉捲餅，這個也是我的最愛，裡面有加甜麵醬鹹甜鹹甜的，蓬鬆紮實充滿麵香的卷餅包裹著濃香的厚實牛腱，這個我一個人就可以吃掉一卷！裡面還捲入小黃瓜，水嫩清脆超開胃的

牛肉麵，這超大一碗只要120元！帶筋牛肉長時間燉煮軟嫩不乾柴且紅燒香氣十足，牛肉約莫5~6塊算是很有誠意！湯頭則是比較清淡紅燒口味，整體喝起來挺順口的，如果你是愛吃重口味的牛肉麵，建議加點辣

麵體是我喜歡的細麵，吃起來挺Ｑ的，而且很容易吸附湯汁

饕之鄉李姐的店還有一個鄉民們發明的獨特吃法！將小籠湯包泡在牛肉麵湯中，看起來很像小籠湯包版的牛肉湯餃！小籠湯包融合了牛肉麵的鮮味，使其風味更加濃郁，當湯包的湯汁流出時，更加提升了湯頭的層次感，還蠻好吃的ㄟ

饕之鄉李姐的店在口味上確實相當不錯，且價格相當親民。有人將其比喻為「台中的平價鼎泰豐」，確實在價格上有其優勢，而其CP值也頗高。但如果是因為米其林必比登的推薦而來，建議可以將其視為質量不錯的一般餐廳，避免期待過高，如果沒有太多的排隊人潮，這裡絕對值得一試

饕之鄉李姐的店

地址：台中市西區向上路一段353號

電話：04 2473 9267

營業時間：11:00–21:00

店家/景點資訊

店家名稱：饕之鄉李姐的店

所在地址：臺灣台中市西區向上路一段353號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：04 2473 9267

評價：★★★★★

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