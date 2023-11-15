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桃園內壢文青寵物友善餐廳—此木 CIMU，獨家義式料理加上手作甜點超吸睛

2023-11-15 11:35:06 企鵝 人氣：101
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窩客好文

企鵝

發表篇數：53篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：此木 CIMU
place桃園市中壢區興仁路二段67巷38號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園內壢文青寵物友善餐廳—此木 CIMU，獨家義式料理加上手作甜點超吸睛

 

文章目錄

此木 CIMU的地址為桃園市中壢區興仁路二段67巷38號
位於元智大學附近，店旁邊還有一個興仁公園和停車場🏞
很適合開車前往和帶著毛小孩~吃完可以帶去消食散步🐾
或是吃飯前先讓毛小孩跑一下，等等在用餐時就會比較乖

此木 CIMU 用餐環境

室內用餐空間比較小，座位數大概12位左右~很容易客滿
建議先打電話訂問或詢問，以免撲空
廚房採取開放式的設計，在等候餐點的時候可以聞到陣陣飄香~
有時候剛吃飽明明不餓了，但聞著聞著又餓了🤣

環境倒是很乾淨，牆壁旁的櫃子裡還有販售一些狗狗零食餅乾
有買了幾包給家中的毛小吃的~他還滿喜歡的，有興趣的朋友也可以購買唷❤️

 

店裡還有一隻小柴犬店狗會不定時出沒待在狗窩裡或店門口駐守著🐕
運氣好的話還可以跟牠玩耍，非常可愛
記得要在摸之前一樣要有禮貌地詢問一下店家唷，因為有時候狗狗可能也會心情不好

此木 CIMU 菜單

 

此木的餐點主要以義大利麵、可頌沙拉輕食和手作甜點為主
選擇雖然沒有很多，但吃起來都還滿讓人喜歡的🥰
餐點皆為老闆和老闆娘現做，人多的時候可能會等比較久一點
一份做完才會做下一份~客滿的時候可能會需要10-20分鐘左右等候

除了菜單上的主食外，升級套餐的甜點都在櫃子裡唷
可以自己選擇是否想要加購🍰
這邊的甜點都是老闆娘手作的，滿多口味都是外面沒看過的😮
喜歡吃甜食的朋友可以考慮~這樣升級套餐後就會有一杯飲品、一份主餐和一份飯後甜點。
三道前中後的用餐儀式有西式餐廳的感覺！吃起來也會比較滿足🥰

此木 CIMU 餐點推薦

企鵝和朋友有品嚐過義大利麵和可頌輕食~都不錯
如果是想吃點下午茶或餐點解饞一下則可以考慮可頌🥐
想吃正餐的話建議點義大利麵系列🍝
義大利麵可以加麵加量，吃起來也比較滿足
義大利麵有兩個口味：香辣培根義大利麵和番茄德腸義大利麵都很不錯，大家可以參考唷🥰

辣炒培根義大利麵

 

此木的一大利麵吃起來都很不錯，都很入味
辣炒培根雖然是使用白醬製作，但有不油不膩的口感
辣度大概位於小辣左右，也不會太過刺激
一口接一口很快就吃完了🤤

黃金鴨胸可頌

這份的餐點分量稍微少點，會有點吃不飽~
可以升級甜點套餐一起吃會比較滿足！
鴨胸可頌外皮酥脆內餡軟嫩😋
吃起來酥脆中帶著淡淡的鴨香~鹹香不膩口，我個人滿喜歡這道餐點的

番茄德腸義大利麵

 

紅醬是企鵝最喜歡的義大利麵口味
而這間的番茄德腸義大利麵跟坊間的義大利麵不太一樣～
整體口感比較偏乾一點，沒什麼醬汁 XD
但味道是有的，在吃的時候還是能明顯吃到酸甜的番茄醬汁🍅
吃起來口味不會那麼重，吃得到蔬菜和香腸的風味😋
醬汁反而成了配角的感覺～如果喜歡吃濕感的義大利麵的話可能會不習慣❤️

紐奧良烤翅

除了以上主餐外，企鵝也很推薦他們家的紐奧良烤翅
雖然價格有點貴🤣三隻150元
但吃起來口感很不錯，肉質軟嫩帶著焦香
口口都能吃到香嫩且入味的雞肉，涮嘴又開胃🤤

手作甜點

 

此木 CIMU的手作甜點每日都不太一樣～
基本上就是看老闆娘做什麼就提供什麼，每次來吃都充滿驚喜🥰
也因為這些甜點皆為店家自己製作，所以口味上也與一般甜點店不太一樣🤭
有些口味不錯，有些則還好 XD
但當作飯後的一個甜點還滿不錯的☺️

此木 CIMU 評價

這間的餐點企鵝還滿喜歡的，不管是義大利麵還是可頌都與熟悉的不同
但吃起來又讓人覺得滿意，有著很獨家獨特的味道！
用完餐是會讓人留下記憶的餐廳🥰
雖然空間很小，最多可能只能容下3-4隻狗但環境很舒適
也有提供狗狗生日蛋糕訂製和寵物餐，讓人覺得滿有心的❤️
是間來過之後還會想再次回訪的餐廳😋
喜歡狗狗或家裡有毛小孩的有機會可以來坐坐黑

以下附上餐廳資訊👇
🍽：此木CIMU寵物友善餐廳
📍：桃園市中壢區興仁路二段67巷38號
⏰：11:00–18:00 (周四公休)
☎️：03-435 9598
💌：此木CIMU寵物友善餐廳粉絲團

 
 
 
 
 

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