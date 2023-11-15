每次來宜蘭礁溪幾乎都是買完奶凍捲或麵包就直接閃人🤣，這次特別來這裡探店，先前有看到不少人推薦 義眾魚羹之家 ，於是就來嚐鮮一下❤️，位置就在協天廟邊美食，附近有停車場，走過去大約十分鐘就可以到，奇怪❗之前來礁溪怎麼都沒發現這家傳統老店🥹

來看看菜單，種類多元，好多道菜可以點

結果直接點一桌、11道好菜😄大滿足

他們的份量真的很大，點大碗真的會很多🔥(但還是吃完了)

#招牌魚羹

鎮店之寶❗以新鮮鯊魚做成的魚漿，加上黑木耳、筍絲熬煮製成，香濃稠的口感，真的很可以，還有提供冷凍宅配的包裝可以訂購，住比較遠又想吃的客人可以考慮❤️，自己在家弄的話只要復熱魚羹，再加入白飯、油麵或冬粉就可以當一餐了，很方便

#魯肉飯 這也是必點～魯肉肥瘦、味道適中，帶些微黏牙感，老闆特別推薦加一些胡椒會更提味，但我個人也很愛魯肉飯加店家特製的手工辣椒醬🌶️，整個味道更上一層樓啊

#麻醬麵 老闆提醒我剛上的時候要趕快拌一拌，在拌的過程中整個麻醬香味衝來，而且還是細麵❗更好吸附麻醬醬汁，麻香味十足，當然一樣要加手工辣椒醬才讚🌶️

#黃金蛋 這款應該是很多人的心頭菜🥹😄，看到那半熟的蛋黃真的很受不了，而且是使用鴨蛋喔🔥更大顆，醬汁也調得不錯，吃起來不會太鹹

#宜蘭粉腸 是我第一次吃😄，一開始還以為是那種燙過的豬大腸，來了之後才發現完全不是，其實是腸衣裡面包著深色果凍狀物(有點像是肉凍)、豬肉塊、蔥花，是宜蘭的在地款，吃起來軟Ｑ軟Ｑ的，配上薑絲及醬油膏就是簡單的美味❗這道滿特別的，我很喜歡

#鯊魚煙 這裡的鯊魚煙感覺特別大又厚，本身Q彈的口感及自帶煙燻風味，夾著薑絲沾醬油膏，也真的是讓我一口接著一口的吃🐟

#香菜捲 第一次吃這個香菜捲耶～據說也是宜蘭必吃小吃，以腐皮包著滿料的香菜、榨菜，吃起來清爽解膩，越嚼越香🔥香菜控朋友的一定要點

#鴨賞 鴨賞是來到宜蘭到處可見的小吃，來都來了，當然也要點個一份試試看，滋味濃郁又鹹香，皮肉各半的很下飯，當下酒菜也很合適😄

#嘴邊肉 第一次吃到這麼大又軟嫩的嘴邊肉，吃起來完全不會柴，應該是很新鮮才會有這種口感，這道是朋友點的，因為我本身不太吃嘴邊肉，但這次因為太好吃了，所以我應該有吃一半喔😉🤣

#泡菜 是台式泡菜，口感輕脆、酸甜適中，開胃又解膩，也能補充蔬菜纖維🥗

#鹹蛤仔 只要有看到這道料理我都會點🤣，也是很開胃，每顆都很新鮮，沒有吃到不新鮮的蛤仔，也可以感受到蒜、微辣、鹹的味道，非常襯托蛤仔的鮮甜呢❗

整體吃起來覺得難怪是可以在地深耕60多年的店家

用料實在新鮮、價格合理，每一道都好吃，沒有踩雷

是一家還會讓我想來的店❤️

如果各位有去宜蘭礁溪的話也去👉🏻義眾魚羹之家

體驗宜蘭在地的純樸美食吧🔥

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【義眾魚羹之家】🐟

📲臉 書：https://www.facebook.com/fishhome.jaooxi?mibextid=LQQJ4d

📲ＩＧ：＠fishhome__jiaoxi

📲官方LINE：義眾魚羹之家 @144gomjr (需輸入@)

🗺️地 址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段43號(礁溪協天廟旁)

☎️市 話：(03)937-1181👉🏻撥打時間為7AM~4PM

📞手機：0928-111-258

🕰️營業時間：7AM-4PM 每週二公休