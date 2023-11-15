因為是過年假期來到星墅露營窩來露營的關係，就順便到附近的 馬武督探索森林 來玩耍，有以曾經的戲劇拍片場景而聲名大噪的綠光小學，還有滿滿芬多精的步道，漫步在林中觀賞瀑布，同時美拍又健身😂😂，還設有烤肉區，能和親友一起同歡， 馬武督探索森林 是適合全家出遊踏青的親子景點。

馬武督探索森林 | 票價/收費資訊

馬武督探索森林 門票

入園門票從111年1月開始調漲，有分平日及例假日價格，假日全票是是150元，3歲以上未滿12歲的兒童是70元。

一般清潔費 優惠清潔費（幼兒童、殘障者） 團體清潔費

平日130 元

例假日150元 (2023/1/1起) 70 元

(2023/1/1起) 平日（30人以上）110 元 / 人

例假日 (30人以上) 130元/ 人 優惠票的適用對象修正如下：(1)持有並出示身心障礙證明本人及陪同1人。(2)3足歲以上至未滿12足歲並出示證明文件之幼兒童。

(目測身高90-150cm)

綠光小學

馬武督探索森林 平面圖

截取自官網的平面圖，馬武督探索森林能走的步道有好幾條，若一一全攻略真的會運動到哦😂😂，不過不是太險峻的山路，來運動踏青很適合。

從售票口進來到停車場其實還有一段路哦！開車也要開一陣子，看到有人從售票亭就開始走覺得還蠻強大的XD，我們應該還沒走到入口就不行了🙈🙈。

遊客中心旁有攤販賣些熱狗香腸等小食，廣場也有蠻多座位，走累了可以在這裡休息吃點東西。





旁邊則是綠光小學福利社，緊鄰遊客中心。

如果你跟我一樣無法每條都攻略，那麼至少要來這個綠光小學逛逛😆😆，這是來這馬武督探索森林必拍的點之一。

首先看到右邊是一個小小的兒童遊戲區，雖然不大，但在山林中的木造遊樂設施還是有點FU。

這個綠光小學的正字標記當然是非拍不可！因為偶像劇綠光森林拍戲搭的場景而紅極一時，現在也已成為馬武督森林的一個必訪點之一。

名曰小學，其實只是木造的一棟小建物，被樹木環繞，懸掛燈籠的模樣好復古吸睛。

屋外有個小吊籃，限重100公斤，這不是盪鞦韆哦XD，不能太激動！真正的盪鞦韆在另外一邊啦😂😂。

進入我們的綠光小學，小小課堂擺著色彩繽紛的桌椅，為這質樸風帶來了活潑氣息。

媽咪老師上課囉😂😂！少爺在底下當學生，老木手拿隱形空氣鉛筆，看起來是不是有模有模XD。

屋外發現水井一枚！不過已經封起來囉，只留一個孔洞隱約能見底下的水流。

馬武督探索森林 | 烤肉區

在進入步道之前，在第一停車場中間有個通道可往烤肉區。

馬武督探索森林 烤肉套餐

截取自官網的菜單，這是2023年的烤肉菜單，從5人份到豪華澎拜組都有，而且很少見的竟然有素食套餐XD。

我們這天是大年初四，也許是過年期間，烤肉區都沒有人訂位，烤肉中心都也關著門，不過環境看起來是還不錯，有屋頂遮蔭，看起來也還乾淨整潔。

還在路邊發現了荒廢的可愛動物園區XD，應該是無人煙而不再使用，只徒留年久棄置的設備——

其實這裡佔地頗大，好好經營的話應該會讓整個園區豐富許多，可惜沒有好好管理，只剩下特色綠色小學和步道及烤肉區，覺得可惜。

馬武督探索森林 | 虹橋瀑布

剛在外圍先小逛一圈後，準備進入我們今日重頭戲，準備要來去看虹橋瀑布啦。

就從綠光小學旁邊的路進去就是，只要走15分鐘左右就能到，覺得是最親切的一條步道了😂😂。

出發！ｇｏ——搞笑母子倆的入口合拍XD。

走在馬武督森林的步道非常清爽，周圍都是高聳林木，走起來很舒服不怕曬。

走到後段出現了個虹橋瀑布休息區，只剩三分鐘就能抵達目的了——

覺得這休息區來的真是時候XD，明明一開始入口寫15分鐘的路程，還以為只是小菜一碟😆😆，沒想到走起來還是稍微有點喘😂😂。

坐在木椅上稍事休息，就繼續出發，準備我們的虹橋瀑布啦。

終於抵達目的地！站在虹橋上欣賞瀑布，剛剛健行就是為了這一刻。

有不少遊客為了更近距離取景，來到瀑布下方的石頭上拍照，不過要注意安全哦～我在橋上看得還蠻心驚的😅😅。

這次我們偷懶只走了這條虹橋步道XD，因為時近中午，要外出覓食去了。

馬武督探索森林 | 遊後感想

馬武督探索森林其餘還有楊梅步道，可以去看楊梅阿公和阿嬤等等，整個園區很大，時間和體力允許的話，可以好好的在這裡運動健行一番。

停車資訊

到了這裡會有工作人員引導停車，我們這天停在遊客中心對面的第一停車場。

這裡停車位不算多，若是滿了，還有再遠處的第二停車場。

景點資訊

馬武督探索森林

官網：http://www.discovery-forest.com.tw/

電話：03-5478645

地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號

營業時間：08:30–17:30

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