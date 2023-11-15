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馬武督探索森林-新竹關西/漫步綠光森林~步道x瀑布吸收芬多精

2023-11-15 16:20:06 潔絲蜜 人氣：101
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：553篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新竹縣 > 關西鎮

因為是過年假期來到星墅露營窩來露營的關係，就順便到附近的 馬武督探索森林 來玩耍，有以曾經的戲劇拍片場景而聲名大噪的綠光小學，還有滿滿芬多精的步道，漫步在林中觀賞瀑布，同時美拍又健身😂😂，還設有烤肉區，能和親友一起同歡， 馬武督探索森林 是適合全家出遊踏青的親子景點。

馬武督探索森林 | 票價/收費資訊

馬武督探索森林 門票

入園門票從111年1月開始調漲，有分平日及例假日價格，假日全票是是150元，3歲以上未滿12歲的兒童是70元。

一般清潔費 優惠清潔費（幼兒童、殘障者） 團體清潔費
                                 
平日130 元
          例假日150元             (2023/1/1起)		 70 元
(2023/1/1起)		      平日（30人以上）110 元 / 人
     例假日 (30人以上) 130元/ 人          
  優惠票的適用對象修正如下：(1)持有並出示身心障礙證明本人及陪同1人。(2)3足歲以上至未滿12足歲並出示證明文件之幼兒童。
(目測身高90-150cm)

綠光小學

馬武督探索森林 平面圖

截取自官網的平面圖，馬武督探索森林能走的步道有好幾條，若一一全攻略真的會運動到哦😂😂，不過不是太險峻的山路，來運動踏青很適合。

從售票口進來到停車場其實還有一段路哦！開車也要開一陣子，看到有人從售票亭就開始走覺得還蠻強大的XD，我們應該還沒走到入口就不行了🙈🙈。

遊客中心旁有攤販賣些熱狗香腸等小食，廣場也有蠻多座位，走累了可以在這裡休息吃點東西。


旁邊則是綠光小學福利社，緊鄰遊客中心。

如果你跟我一樣無法每條都攻略，那麼至少要來這個綠光小學逛逛😆😆，這是來這馬武督探索森林必拍的點之一。

首先看到右邊是一個小小的兒童遊戲區，雖然不大，但在山林中的木造遊樂設施還是有點FU。

這個綠光小學的正字標記當然是非拍不可！因為偶像劇綠光森林拍戲搭的場景而紅極一時，現在也已成為馬武督森林的一個必訪點之一。

名曰小學，其實只是木造的一棟小建物，被樹木環繞，懸掛燈籠的模樣好復古吸睛。

屋外有個小吊籃，限重100公斤，這不是盪鞦韆哦XD，不能太激動！真正的盪鞦韆在另外一邊啦😂😂。

進入我們的綠光小學，小小課堂擺著色彩繽紛的桌椅，為這質樸風帶來了活潑氣息。

媽咪老師上課囉😂😂！少爺在底下當學生，老木手拿隱形空氣鉛筆，看起來是不是有模有模XD。

屋外發現水井一枚！不過已經封起來囉，只留一個孔洞隱約能見底下的水流。

馬武督探索森林 | 烤肉區

在進入步道之前，在第一停車場中間有個通道可往烤肉區。

馬武督探索森林 烤肉套餐

截取自官網的菜單，這是2023年的烤肉菜單，從5人份到豪華澎拜組都有，而且很少見的竟然有素食套餐XD。

我們這天是大年初四，也許是過年期間，烤肉區都沒有人訂位，烤肉中心都也關著門，不過環境看起來是還不錯，有屋頂遮蔭，看起來也還乾淨整潔。

還在路邊發現了荒廢的可愛動物園區XD，應該是無人煙而不再使用，只徒留年久棄置的設備——
其實這裡佔地頗大，好好經營的話應該會讓整個園區豐富許多，可惜沒有好好管理，只剩下特色綠色小學和步道及烤肉區，覺得可惜。

馬武督探索森林 | 虹橋瀑布

剛在外圍先小逛一圈後，準備進入我們今日重頭戲，準備要來去看虹橋瀑布啦。
就從綠光小學旁邊的路進去就是，只要走15分鐘左右就能到，覺得是最親切的一條步道了😂😂。

出發！ｇｏ——搞笑母子倆的入口合拍XD。

走在馬武督森林的步道非常清爽，周圍都是高聳林木，走起來很舒服不怕曬。

走到後段出現了個虹橋瀑布休息區，只剩三分鐘就能抵達目的了——
覺得這休息區來的真是時候XD，明明一開始入口寫15分鐘的路程，還以為只是小菜一碟😆😆，沒想到走起來還是稍微有點喘😂😂。

坐在木椅上稍事休息，就繼續出發，準備我們的虹橋瀑布啦。

終於抵達目的地！站在虹橋上欣賞瀑布，剛剛健行就是為了這一刻。

有不少遊客為了更近距離取景，來到瀑布下方的石頭上拍照，不過要注意安全哦～我在橋上看得還蠻心驚的😅😅。

這次我們偷懶只走了這條虹橋步道XD，因為時近中午，要外出覓食去了。

馬武督探索森林 | 遊後感想

馬武督探索森林其餘還有楊梅步道，可以去看楊梅阿公和阿嬤等等，整個園區很大，時間和體力允許的話，可以好好的在這裡運動健行一番。

停車資訊

到了這裡會有工作人員引導停車，我們這天停在遊客中心對面的第一停車場。
這裡停車位不算多，若是滿了，還有再遠處的第二停車場。

景點資訊

馬武督探索森林
官網：http://www.discovery-forest.com.tw/
電話：03-5478645
地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號
營業時間：08:30–17:30

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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