踩點苗栗南庄聚餐首選美食報你知！

帶著家中毛小孩一起到苗栗享受旅遊風情吧〜

誰說南庄只能逛老街？今天就要來推薦高CP美食

這家【唯我獨鱒庭園餐廳】前身是春谷餐廳，鄰近獅頭山古道、蓬萊溪自然生態園區(護魚步道)

、獅頭山勸化堂、向天湖等等景點，除了南庄老街外，還可以安排來這家景觀餐廳

，好吃又好玩，玩樂一整天都不無聊喔！

走進來彷彿一腳跨入世外桃源，餐廳擁有一座大庭院，還有專屬停車場，停車非常方便

超級寬敞，可容納上百人用餐的空間，位置寬敞動線流暢，親子用餐、團體聚餐都很適合

菜單內容其實蠻豐富的，有單點也有桌菜可以選擇(附上單點菜單)

我們今天剛好一行20人，直接點了3500元的桌菜，平均起來一人才350元吃超飽

唯我獨鱒對寵物非常友善，歡迎大家攜帶你家毛小孩一同來用餐喔

【白斬土雞】

肉質飽滿厚實，保有原味放山土雞的皮是Q彈的肉是細緻且結實，搭配風味十足的生辣椒醬油更能嚐出其美味！

【鱒魚生魚片】

蠻新鮮的，沒有腥味，切得比一般生魚片要來的薄

與往常吃到的生魚片不太一樣，肉色偏白帶紅，吃起來Q彈且有嚼勁

很少吃到生魚片是鱒魚做的，好特別

【油燜竹筍】

雞油完全燉煮到桂竹筍內，整盤香氣十足，超級好吃

筍子很嫩一點都不會＂刮刮＂，不油不膩清爽下飯

【客家小炒】

客家熱炒必點就是「客家小炒」囉，豆干滑嫩入味、魷魚Q彈有嚼勁

口感及味道都很有層次，鹹香好吃根本白飯小偷

【鹹酥溪蝦】

加上蔥花還有蒜頭一起下去炸〜吃起來真的超香的！

炸得香香酥酥，蝦味濃郁會讓你越吃越涮嘴呢

【清蒸鱒魚】

一直以為鱒魚刺很多要挑很麻煩，沒想到，他們家的鱒魚肉質細嫩鮮甜，清蒸就很好吃！

魚肉帶點扎實感，吃起來無腥味，可以嚐到鮮美且多汁的肉質，蠻好吃的耶〜

【梅干扣肉刈包】

梅干扣肉搭配牛奶刈包超經典！

梅干菜的鹹香與五花肉的油香完美融合〜

皮Q肉軟鹹香入味梅干扣肉加香菜，夾入割包裡，一次可以吃下2個呢

【鮮炒時蔬】

【香鬆芋頭酥】

芋頭控準備失心瘋啦！

料理手法有點像章魚燒，一口咬下外皮香酥，裡面的芋頭綿密到入口即化

，另外淋上美乃滋一起吃，別有一番滋味

【鱒魚鮮湯】

新鮮的鱒魚煮的湯頭，非常的清甜

【天長地久】

原來是拔絲地瓜啊，拔絲地瓜要趁熱吃，並且沾一些冰水一同吃

夾起一小塊地瓜，放入冰水中，脆脆的焦糖裡面是熱熱的地瓜，超級好吃

小珊珊碎碎念：

其實這次因人狗眾多，南庄客家餐館很多無法接受一次10幾隻毛孩進入

，相對的唯我獨鱒歡迎毛孩的友善給我們好印象，能給我們一個用餐的方便

果然是老字號的餐廳，適合家庭聚餐，桌菜價格實惠，份量又充足，上菜服務也快速，大家都吃得很開心！

沒想到鱒魚也可以有這麼多種吃法，如果你是喜歡吃魚料理的朋友，絕不能錯過，這你一定會喜歡！

【Info】

唯我獨鱒庭園餐廳/休閒民宿

地址：苗栗縣南庄鄉南江村17鄰39-1號

營業時間：上午11:00 - 下午7:00

訂位專線：0911 410 151

粉絲專頁：唯我獨鱒

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