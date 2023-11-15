台客燒肉粥開到草屯去了耶！連續4年獲得米其林必比登推薦的台中宵夜「台客燒肉粥」傳統古早味小吃又是銅板美食，平日晚上來也是生意超級好～除了招牌肉粥，還有砂鍋粥、台客拼盤、各式炸物、及台味小菜，外皮酥脆的「燒肉」是必點必點！

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連續4年蟬聯台中米其林必比登推薦：台客燒肉粥

台客燒肉粥第一代是1971年忠孝路肉粥，現址則是台客燒肉粥五權店位於南屯區五權西路上，店面很寬招牌很顯眼，門口還有掛著紅色燈籠，不知道還以為是賣薑母鴨或羊肉爐的，原來是賣傳統肉粥～

→ 台客燒肉粥菜單

台中宵夜熱點之一的台客燒肉粥自2020至今已經連續4年獲得米其林必比登推薦，也有登上食尚玩家推薦，不少明星藝人也有來訪過～

懷舊氛圍紅磚牆木板凳、還有中式門窗與六角窗櫺、配上辦桌風格的餐桌椅，不只美食當前，裝潢也很有特色！

傳承三代的50年老店沒有繁複的調味，幾乎就是食材本身的味道，暖呼呼的不只冬天合適，感覺也很適合解酒啊哈哈！

除了有固定版本的菜單之外，小黑板還有隱藏版菜色可以點。

內用直接到櫃台領號碼牌，台客燒肉粥沒有提供訂位服務，通常晚上比較多人，白天比較不用排隊，還有Ocard會員可以集點蠻酷的～

古早味小吃銅板美食：傳統肉粥暖心台灣味

這一碗肉粥不只是古早味小吃更是乘載許多長輩小時候的回憶，肉粥其實跟鹹粥是一樣的東西，也有點類似南部湯飯的吃法，上桌時還能看到完整米粒～

古早味招牌肉粥 $ 40

台客的古早味招牌肉粥使用高湯與新鮮肉糜煮出的古早味，整碗的靈魂大抵就是油蔥酥及芹菜滿滿台灣味～

肉粥上桌時還能看到完整米粒～裡面有燒肉還有油條口感很豐富！

台客雙寶小拼盤 $ 140

必點燒肉外皮酥脆肉質扎實勻潤不乾柴，我們選了搭配香腸的小拼盤～沾著醬油膏搭配蒜片一起吃又有不一樣的滋味！

畢竟都是比較重口味一點整體來說難免會有點油膩，有附上一些醃黃瓜可以換換口味。

比較特別是這跟一般香腸不太一樣，而是高粱香腸，口感也是偏扎實帶有酒香，喜歡米腸的話可以點台客大拼盤，但我們倆是吃不完就作罷啦～

阿嬤ㄟ福菜桂竹筍 $ 75

筍子真的不便宜，但我真的好愛吃，厚實脆甜的桂竹筍滷的很入味，除了福菜的香氣還加入了滿滿的小魚乾鮮味十足，鹹香鹹香配飯真的很對味！

台客燒肉粥沒有提供訂位服務，通常晚上比較多人，白天比較不用排隊，下次想來點傳統小吃的時候可以來試試看這個古早味～

→ 台客燒肉粥菜單

店家資訊

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