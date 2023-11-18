耀武羊威羊肉爐吃到飽二代店，全台獨創新疆手撕羊肉、台中羊肉爐火鍋吃到飽推薦。從新竹竹北起家的耀武羊威羊肉爐來台中北屯區松竹路展店囉~一個人499元+1成服務費就能吃到飽，包含有手撕羊肉、羊心、羊嫩筋、羊大骨、羊腳筋、羊腿肉、羊排等多種羊肉部位，還有其他蔬菜、豬肉片、牛肉片、鍋料、甜點蛋糕、水果、飲品、冰淇淋吃到飽，更讓妮妮布魯驚訝的是，滷肉飯不只肉燥多，居然還有整顆滷蛋和油豆腐~以及整盒中華豆花、中華愛玉讓你呷免驚，高CP值讓在場朋友直呼還要再來吃！

耀武羊威羊肉爐吃到飽

耀武羊威羊肉爐新竹竹北總店開業已超過20年，算是羊肉爐吃到飽的先驅，在Google上超過1700多則評論還能維持有4.7高分，可是相當難得的高評價好店。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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耀武羊威羊肉爐 位置與停車

這次台中第一家分店就位在台中北屯區的松竹路，占地很大，門口好停機車，由於周邊還有許多重劃區，所以開車的朋友們別擔心麻煩，也相當好停車喲！聚餐約這就對了

店內用餐空間可說是相當大，座位以4~8人為主，走道和座位之間也滿寬敞不擁擠，除了平常吃飯，也很適合團體聚餐

剛開幕沒多久就已經有許多民眾慕名前來，平日晚餐大約六點半過後人潮很多，我們吃完要離開時還有人在候位呢！吃鍋的季節不分平假日，想來吃最好還是訂個位～而且營業到凌晨12點，也很適合晚下班的人來這吃宵夜！

耀武羊威羊肉爐 自助吧

耀武羊威羊肉爐吃到飽以自助吧方式自己夾取想吃的食材，有７種羊肉部位、多種蔬菜、蕈菇類、豆腐類，也有鴨血、海帶可以夾，種類可說是相當多元化

吃多少夾多少，吃完再來夾以免浪費食材，若是留鍋底的話則是秤重計價～建議還是當場煮都吃光光最好喲！

光是羊肉就有提供７種部位：手撕羊肉、羊心、羊嫩筋、羊大骨、羊腳筋、羊腿肉、羊排，而且都有事先用中藥滷製過，所以下鍋也不用煮太久就能開動，不會浪費你的用餐時間喲！

妮妮布魯推薦你限量供應的羊心、手撕羊肉一定要吃起來～一隻羊只有一顆心本來就數量有限，而手撕羊肉則是因為製作過程繁瑣又特別鮮嫩好吃很搶手，所以看到檯面上有這兩道，一定要試試看喲！

耀武羊威特別遠赴新疆取經的手撕羊肉，經過多道程序製作，帶點小骨，肉質柔嫩的像是用舒肥烹煮的肉感，而且無羊肉特有腥羶味，肥瘦參半的肉塊在咀嚼中還有奶香甜味，好好吃～妮妮布魯超級喜歡！

羊腳筋和羊大骨也是許多老饕必夾很多的品項，兩者外觀很相似，不熟羊肉的人可能會夾錯，可以用羊腳筋的膠質特多來分辨

愛噌骨頭肉和吸大骨隨的人都是夾好幾盤羊大骨呢～

帶骨羊排肉質也很嫩，尤其沾上特調腐乳醬汁後也好好吃～

羊嫩筋的部位也很特別，Ｑ彈富咬勁，喜歡咀嚼感的人千萬別錯過

一旁冷藏櫃中還有多款火鍋料以及豬肉片、牛肉片，羊肉吃到膩的時候還能換不同肉片繼續吃～很可以啊！

身為耀武羊威二代店的差異，主要就是多了甜點水果，而且是放在獨立冰箱中，這樣肉品和甜點之間才不會竄味影響風味～非常貼心啊！

讓妮妮很滿意的就是有整盒裝的中華豆花、愛玉，以及乳酸菌飲料任你喝

飲品部分當然少不了有基本的氣泡飲料、咖啡機，另外還有沙瓦、桂花烏梅茶、蜂蜜菊花茶、蘋果醋等，還有6種口味的杜老爺冰淇淋

也有提供白飯、王子麵、鍋燒麵、冬粉等主食，而且一打開滷肉鍋，那濃郁的八角香氣撲鼻而來，而且料多到讓人咋舌，除了不少的滷肉量居然還提供整顆滷蛋和油豆腐！！天啊～愛吃滷肉飯的我怎麼忍受的了，一定要大大碗的嗑起來！好好吃～簡直是可以拿出來單賣的好吃滷肉飯

醬料部分有辣與不辣的腐乳醬、蒜蓉醬、薑絲

湯頭有６種可選，一旁擺放湯壺可以自己加湯，要注意的是山神種子、川味香辣請加清燉湯，如果怕越煮越鹹的人也可以加白開水喲！

耀武羊威羊肉爐 菜單價位

一個人499元，外加10%服務費，用餐時間為120分鐘，有6種湯頭可選，單鍋任選不加價，做成鴛鴦鍋也只要一鍋+100元而已，愛喝湯的人安心加購起來~

140公分以上成人價(需另加10%服務費)

100~140公分半價、不收服務費

100公分以下免費

不想吃到飽的也可買外帶回家自己煮～一份外帶套餐也才450元還附菜、肉、醬料，相當親民啊!

耀武羊威 湯底

全台首創六種獨門湯頭吃到飽，包括藥燉、清燉、成吉思漢、山神種子、川味香辣、鮮蒜羊肉湯，全部都是店家熬煮非粉調，基本是單鍋呈現，如果想吃喝兩種湯頭也可做成鴛鴦鍋，一鍋只要加收100元

藥燉湯頭

以10多種中藥材下去慢火精燉3小時以上，喝起來帶有微微中藥甘香，是搭配羊肉爐的基本款湯底

鮮蒜羊肉湯

用煸香過的蒜頭、薑片搭配蛤蜊，蒜頭香氣明顯且鹹香誘人，再加上蛤蠣的鮮甜，非常好喝~

清燉湯頭

如果喜歡清爽、不能太補的話，也可以選店家慢火燉煮的清燉系列，用羊肉燉煮兩小時，僅以薑絲和枸杞提味，甘甜醇香~

川味麻辣

紅湯之下有著一大包香料，明顯看得出許多小茴香與花椒等香料，適中的香辣但不過度的刺激，讓羊肉更香更誘人

山神種子

耀武羊威獨創的羊肉爐湯底，加入了大量的台灣特產山胡椒(馬告)，所以味道有著獨特清香，清新香氣沁入羊肉中更解膩順口，可以多吃好幾塊啊! 特有的湯頭風味深得妮妮布魯喜愛~榮獲我們的第一名

耀武羊威 餐點介紹

選好湯頭、夾滿配料準備開動啦~建議羊腳筋一定要先行燉煮，上面的膠質花點時間繼續燉，可是越煮越嫩Q好吃~

羊心

限量供應的羊心在單點的羊肉爐店本來就不便宜，來到這當然要敞開來吃，但因為數量有限，看到時可得保握機會夾喲！

熱燙滾沸後不用燙煮太久，柔軟又帶有脆口感的羊心有點像豬心感，但切片的咀嚼口感不會太韌，深得妮妮喜歡～

手撕羊肉

耀武羊威特別遠赴新疆取經學習的手撕羊肉，透過特殊料理手法讓羊肉不腥羶又保持相當柔嫩口感，因為製作費工，所以也是限量供應。

妮妮布魯都非常喜歡手撕羊肉的嫩口，而且有的帶點肥肉，適度的油脂更能突顯羊肉香氣與潤口感，沾上店家推薦的特調腐乳更加開胃涮嘴

店家推薦辣與不辣的腐乳醬可以各半，或者是蒜蓉辣椒醬搭配薑絲，不同的鹹香風味都能讓人食慾大開吃更多肉！

羊排

帶骨羊排也是妮妮布魯滿喜歡的部位，肉多且嫩，吃起來很有滿足感

搭配鹹香微辣感的蒜蓉辣椒好好吃

羊腳筋

喜歡吃雞腳、豬腳等膠質的人，一定會喜歡這個羊腳筋，而且妮妮布魯偷偷教你們，一定要先放下去燉到膠質軟化最美味，這個也是我們私心很愛吃的肉品

羊大骨

羊大骨和羊腳筋一樣都是體積大、但是不會太佔胃空間的好食材，又能塞滿一鍋看起來很澎湃

除了骨頭上還有許多的羊肉，大骨髓的豐腴油脂更是老饕們的最愛，記得去餐具區拿吸管，淋點湯頭到骨管中，再一起吸上骨髓肉，肥美的骨髓香氣與潤口感讓你滿嘴油香，一支接著一支呢！

羊腿肉

相當厚實肉多的部位，特別適合喜歡大口吃肉、肉香填滿口中的人

厚實的羊肉塊中帶點透明膠質筋膜，有種半筋半肉牛肉感又相當有咀嚼感

羊嫩筋

羊嫩筋很適合懶得噌骨頭的人，有著筋肉的咬勁與韌性，但又是相當柔軟Ｑ彈，相當奇妙的口感

除了７種羊肉部位可以吃，也有提供豬肉片、牛肉片讓你轉換味蕾感受

而且肉片品質也好吃，油花適中的牛肉用山神種子湯頭涮過，單吃就超美味！

吃了那麼多肉，可別忘了搭配些青菜均衡一下喲！

最後，記得留點胃吃水果與甜點、冰淇淋，有不定時更換的季節水果、小蛋糕、豆花和愛玉、多種口味的杜老爺冰淇淋呦～而且小蛋糕的部分還不錯吃，濕潤不乾硬，出乎我意料之外的好吃呢～

整體感想：

耀武羊威羊肉爐吃到飽的價格親民，自助吧的食材也很多樣化、蔬菜新鮮、肉品也很多樣，而且二代店增加了甜點與水果的品項，讓人超滿足的！ 妮妮布魯非常喜歡山神種子的湯頭，相當清新解膩，肉品部分首推手撕羊肉、羊排、羊腳筋，整體餐點好吃、好停車、距離交流道也不遠，朋友說下次聚餐可以繼續約這裡～太超值又方便啦！

耀武羊威羊肉爐台中松竹店家資訊

地址:台中市北屯區松竹路三段712號

僅線上訂位 https://reurl.cc/XmyOqe

營業時間： (食記具有時效性，如有異動，請依店家公告的為主)

周五、六、日16:00~淩晨00:00

周一、二、三、四只營業到23:00

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店家/景點資訊

店家名稱：耀武羊威羊肉爐台中松竹店

所在地址：臺灣台中市北屯區松竹路三段712號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-24:00

店家電話：04-24262836 Google即時導航





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