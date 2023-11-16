桃園日本和牛燒肉吃到飽推薦這家吃肉肉燒肉専門店，只有吃肉肉可以超越吃肉肉！吃肉肉燒き肉専門店真的是強到一個超乎想像，之前988價位加99生食級大干貝吃到飽就已經很嗆了，現在更推出全台最狂日本A5和牛套餐吃到飽！不僅有薄切甚至連厚切都有，日本A5和牛全部位通通吃到飽！（因為食材超級高檔，所以日本A5和牛套餐吃到飽採全預約制）

吃肉肉燒肉専門店｜交通方式、停車資訊

吃肉肉燒肉専門店就位在春日路上，鄰近JC Park廣場，附近起碼有三個停車場可以利用，完全不用擔心停車的問題，吃肉肉燒肉専門店是位在二樓，一樓則是入口處，裝潢是走年輕風格，感覺很有朝氣的樣子

吃肉肉燒肉専門店｜停車資訊

JC PARK地下停車場(常常滿位千萬別停）

JC PARK 第二停車場：位於春日路上、7-11附近，平日50元停1天、假日1天100元（超划算） 全聯特約停車場：位於春日路上、全聯旁邊，全聯停車場為四大停車場規模最大的。 一樣平日一天50元、假日1天100元

經國路Time停車場：位於經國路上（車最少） 一樣平日一天50元、假日100元 上述的停車場步行至吃肉肉皆只需5分鐘以內的時間。

吃肉肉燒肉専門店｜用餐環境

吃肉肉燒肉専門店的用餐環境也跟一般燒肉店很不一樣，一般燒肉店很多都是日式裝潢，而吃肉肉燒肉専門店則是走有點科幻風格的設計，天花板也是工業風，牆面上也有設計塗鴉，之前是抽風管的抽風設備，現在全面改成下崁式的抽風系統，大幅減低燒烤時的油煙，生意超好，平日也是大客滿！

吃肉肉燒肉専門店｜自助區

吃肉肉燒肉専門店是單點式的燒烤吃到飽，但還是有設置自助吧的區域，飲料種類也蠻多種的，還有整櫃的可樂，另外白飯跟醬料也是無限量供應，甚至還有法國海螺跟牡蠣，但因為這裡的燒烤吃到飽太過強大，自助區我只有過來拿醬料而已

另一邊的自助區，這裡主要是以冰品跟水果為主，也有一些蔬菜可以自行取用，基本上也是一樣吃到尾聲才跑來這拿冰淇淋吃，冰棒種類超狂妄，幾乎九成都是進口冰淇淋！

吃肉肉燒肉専門店｜常態菜單

吃肉肉燒肉専門店是用平板點餐，直接按就可以了，操作很直覺，大大減低掉單的機率，最屌的是這邊竟然有手搖飲，而且種類還不少，還可以選甜度、冰量，有的選項還可以加珍珠跟寒天，基本上跟街邊店頭的手搖飲一樣無誤，重點是無限喝到飽啦！

吃肉肉燒肉専門店｜期間限定日本A5和牛吃到飽

這次的期間限定日本A5和牛吃到飽算是吃肉肉燒肉専門店滿一週年回饋大家的大禮包活動，共分為三種價位：$1880、$2280、$2980，原則就是頂級和牛單點燒烤店的食材拿出來讓大家吃到飽，建議直上$2980，薄切、厚切有六種不同的A5等級和牛吃到飽，還加贈一份日本A5和牛金磚，還有生食級超大干貝、天使紅蝦、紋甲花枝等海鮮食材，基本上一個人吃個四～五盤厚切和牛就差不多回本啦

吃肉肉燒肉専門店｜期間限定日本A5和牛吃到飽$2980套餐攻略

這次直攻日本A5和牛吃到飽$2980方案，只能說超級兇猛！老實說大大出乎我們意料之外，一字排開的各式日本A5和牛、頂級海鮮等，整套菜單吃下來如果單點店一個人起碼要花4000元起跳我也不意外，吃肉肉燒肉専門店直接讓你吃到飽基本上是不打算賺錢的概念XD

日本A5赤身（薄切），吃肉肉燒肉専門店處理和牛也是很有一套，不計成本清修，只留下最完美的部位，所以像是瘦肉部分比較多的赤身，雪花油脂也是每到一個不行

日本A5赤身（薄切）帶有淡淡甜味，油花分布均勻，口感滑嫩順口，肉汁感很是充沛

日本A5雪花（薄切），是選用日本和牛胸腹肉切片，油花呈現雪花般紋路，油花比赤身更加豐腴

烤日本A5和牛最好兩～三片的烤，這樣比較好顧，烤好一面再翻過來烤個兩面，這樣吃起來肉質鮮嫩，口感鮮甜香氣十足，日本A5雪花（薄切）的油脂入口即化，非常厲害！

日本A5霜降（薄切），剛剛雪花已經夠美了，日本A5霜降直接超越，那個油脂分佈更細緻，彷彿密密麻麻編織的細網一般，光是放在常溫中就已經開始融化了！

日本A5霜降（薄切）其脂肪紋理細膩均勻，入口即感肉質鮮嫩多汁，經過燒烤後更散發出令人無法抗拒的香氣，入口直接化掉幾乎不用咬，老實說光吃這個就值回票價啦！

日本F1嫩肩（薄切），油花分佈得宜，細膩均衡。肉質柔軟而嫩，肥瘦之間的平衡恰到好處。色澤鮮亮的紅色，與肉質的鮮美相映成趣。咬一口，鮮甜的肉汁即刻四溢

日本A5赤身（厚切），現在進入厚切A5和牛世界，我覺得可以把重點擺在日本A5和牛厚切上，因為無論是鮮甜度跟口感都遠超過薄切，吃過一次就回不去了，外面單點店基本上一份都是500元以上起跳！

日本A5雪花（厚切），這個也是超猛的狠角色！每一口都能品嘗到和牛厚切即刻融化在您的口中，帶有頂級和牛肉汁的濃郁香甜，讓人忍不住一口接著一口，沉醉於這無法抗拒的美味之中

日本A5霜降（厚切），這個是今日的大魔王！超級強！雖然是厚切，但照樣入口即化，基本上說是和牛肉汁炸彈也不為過，肉汁跟油花入口直接爆發，甜到一個極致！

招待：月見日本A5和牛金磚，點$2980方案會招待一份，根本就是A5和牛牛排，送的也這麼浮誇就是了！入口即化豐厚的油脂甜度，雖然A5和牛油脂多，但那油而不膩是清爽的，濃郁的牛排肉汁甜味在口中化開且蔓延，外表濃郁的肉香氣直竄鼻腔，沾上蛋液更滑嫩！

伊比利扇子肉，除了日本A5和牛吃到飽外，其他肉類海鮮也是不遑多讓，通通都是單點店的級數，像是這個伊比利扇子肉，伊比利豬腹部極致精華，油花肌理宛若大理石般細膩，肉質鮮嫩，油脂之甘甜，令人回味無窮

見島和牛赤身（厚切），有美國和牛之稱，油花分布平均而且多入口油脂香味突出，厚切肉汁感特別明顯充沛，當然甜度跟日和比還是有點差距

澳洲穀飼牛舌（厚切），記得之前有吃過燒肉單點店的厚牛舌，一份大概就500~600元，這裡是吃到飽！上面有先刻花，所以烤的時候會慢慢綻放，變成一朵牛舌花，一開始建議先不要沾醬直接吃，吃起來嫩嫩ＱＱ的，還帶有些許的咬勁，而且這牛舌超多汁的，鮮嫩彈牙真令人難忘

松阪雞，其實是雞頸肉，香氣真的很不得了，邊燒烤那個雞汁不斷流出，烤雞的香氣四溢，雞頸肉的肉質緊緻具有彈性，且含有適度的油脂肥肉，經過燒烤轉化為誘人的香氣，Ｑ軟不乾柴的肉質口感令人印象深刻

生食級干貝佐鮭魚卵，現在進入海鮮的品項，之前的生食級干貝吃到飽也在菜單裡，這次還推出新的生食級干貝佐鮭魚卵，可以用海苔包著干貝跟鮭魚卵一起吃，入口海味鮮味大噴發，這個也是吃到飽啦，超屌！

生食級紋甲花枝，可以直接當生魚片吃，但我覺得稍微炙烤一下更好吃，滋味非常的鮮甜，只要烤到半熟，經過燒烤時，鮮度完全不流失，口感相當爽脆軟Ｑ

生食級天使紅蝦，也是可以直接生吃的，天使紅蝦剝好殼就是爽，稍微烤一下，一整個蝦鮮味就是超級甜，而且蝦肉吃起來也是頗嫩，吃過一次就回不去了！

頂級海大蝦，這個超級大尾！烤過之後那個肉的彈性跟飽嘴度都直逼龍蝦，愛吃蝦的朋友千萬要點這個，吃起來非常爽！

然後我們還去自助區拿了一些牡蠣來烤，牡蠣都有洗乾淨，而且牡蠣肉都很肥厚呢

飲料方面除了本來就有的手搖飲喝到飽外，和牛吃到飽菜單裡連日本sapporo生啤酒也是讓你暢飲，誠意十足吧

吃肉肉燒肉専門店這次推出的歡慶一週年和牛吃到飽方案，因為食材等級都是頂級日本和牛單點店的等級，用2000多元吃到飽價位提供基本上非常容易吃回本，趁老闆還沒意識到他正在虧本，要吃的朋友最好快衝一波吧！

吃肉肉燒肉専門店

地址：桃園市桃園區春日路636號2樓

電話：03 356 7766

營業時間：週一～週四 11:30-15:30、17:30-22:30 週五 11:30-15:30、17:30-24:00 週六 11:00-24:00 週日 11:00-23:30

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