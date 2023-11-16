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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【蘆洲早餐】8間蘆洲早餐推薦，蘆洲早午餐有什麼好吃名單！

【蘆洲早餐】8間蘆洲早餐推薦，蘆洲早午餐有什麼好吃名單！

2023-11-16 09:25:05 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：657篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：弘記豆漿店（新址）
place新北市蘆洲區中正路43號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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蘆洲早餐有什麼推薦呢？睡太晚在有蘆洲早午餐名單，漢堡、蛋餅、早午餐大拼盤、炭烤土司等蘆洲西式早餐推薦都在這篇食記分享，順序排行無關喜好～

蘆洲早餐 弘記豆漿店 飯糰蛋餅

蘆洲有名的中式早餐《弘記豆漿店》搬家內用座位變多，環境裝潢多了幾分文青，有名的爆漿溏心蛋飯糰和手工蛋餅是這間弘記早餐的熱門推薦，超紅的台式早餐，連進擊的台灣和食尚玩家都推薦過。

弘記豆漿店
電話：0911-276241(提供電話訂購)
地址：新北市蘆洲區中正路43號
營業時間：05:30~12:30(週一公休)
食記：蘆洲早餐：弘記豆漿店飯糰手工蛋餅推薦

蘆洲早餐 貞心早餐鋪 漢堡吐司

蘆洲早餐推薦「貞心早餐鋪」，菜單有吐司、漢堡、餐套、炸物點心和飲料。地點位在蘆洲中正路，靠近蘆洲夜市的熱鬧地區。

騎車經過「貞心早餐鋪」好幾次，店名好記又吸睛，加上店面文青有質感的風格，總讓我多喵一眼，原本以為有內用，沒想到來現場才發現只有外帶和外送，哈！都來了就吃看看，現點現做的吐司和漢堡味道真的很棒，如同店名的真心，外帶回三重依舊好吃，才有這篇食記的推薦。

貞心早餐鋪」地點在熱鬧的中正路，騎車可以停在路邊停車格，餐點現點現做，不想等也能提早預訂。

貞心早餐鋪
地址：新北市蘆洲區中正路25號
營業時間：07:00–13:30 不定時公休可打電話確認（週二固定休息）
電話： 0975 821 765
LINE訂餐：@240jeqsm
粉絲團：貞心早餐鋪
食記：【蘆洲早餐】貞心早餐鋪，吐司漢堡和套餐推薦！蘆洲好吃早午餐

蘆洲早餐 丄青初食 蛋餅蛋餅大拼盤

丄青初食」是蘆洲有名的早餐推薦，菜單提供酥皮蛋餅、奶油漢堡、早午餐拼盤、沙拉、奶酥厚片和美式鬆餅等豐富品項，桃園也有一間分店。

丄青初食」從舊地址搬到蘆洲國小旁邊，附近還有蘆洲夜市和湧蓮寺。

丄青初食
地址：新北市蘆洲區中正路102號
營業時間：08:00–15:00（週日休息）
電話：02 2847 4999
粉絲團：丄青初食
食記：【蘆洲早餐】丄青初食，酥皮蛋餅、漢堡～蘆洲早午餐推薦！

蘆洲早餐 王家手作蛋餅飯糰 炭烤土司

蘆洲早餐推薦「王家手作蛋餅飯糰」菜單提供手工蛋餅、炭烤吐司和豆漿為主的早午餐店，熱門招牌必點自家手桿的脆皮蛋餅還有會爆漿的炸彈飯糰，餐點口味還蠻多的，營業時間從早上六點到下午一點，可以當蘆洲早餐、早午餐推薦。

「王家手作蛋餅飯糰」位在蘆洲信義路靠近民族路，附近很多美食小吃推薦，也是蘆洲熱鬧的地區，從蘆洲捷運站走過來大約8分鐘，門口可以停機車。

王家手作蛋餅飯糰
電話：0222890188
地址：新北市蘆洲區信義路281號
營業時間：06:00–13:00(週一公休)
粉絲團：王家手作蛋餅飯糰
食記：【蘆洲早餐】王家手作蛋餅飯糰，蘆洲炭烤土司推薦

蘆洲早餐 調色盤早午餐 炸雞大拼盤

調色盤早午餐
電話：02 8285 1465
地址：新北市蘆洲區長榮路657號
營業時間：平日7:00-14:00，假日08:00-15:00
食記：蘆洲早午餐：推薦調色盤早午餐大份量早餐
粉絲團：調色盤早午餐

蘆洲早餐 貳仁 炭烤吐司販売

貳仁 炭烤吐司販売的菜單除了主打的碳烤三明治，也有蛋餅跟原味雞塊、海苔薯條…等點心，選擇非常的多樣化也有提供吐司套餐選擇，內容蠻豐富的，是蘆洲經營多年的炭烤土司店。

貳仁 炭烤吐司販売
電話：02-82822286
地址：新北市蘆洲區民權路3巷16號 (捷運 三民高中站)
營業時間：
周一至五：6:30-12:30 (週二休息)
周末及例假日：7:00-14:30
食記：蘆洲早餐推薦貳仁 炭烤吐司販売

蘆洲早餐 好饗食 吐司大拼盤

蘆洲早午餐推薦，開到晚上的好饗食 HAO XIANG SHI，近台北捷運蘆洲站。

位在新北市蘆洲區這間好饗食，不僅有著豐富的餐點，用餐環境也不錯，而且營業時間從早到晚都有開(下午有空班)，對面就是停車場，機車可以路邊的停車格，非常方便，這裡距離捷運蘆洲站走路大約8分鐘，也蠻近的。

好饗食 HAO XIANG SHI
電話：0955-939865
地址：新北市蘆洲區永平街32巷53號
營業時間：
平日 10:30~14:00；17:00~20:30
假日 09:00~14:30；17:00~21:00
週三公休
好饗食粉絲團：https://www.facebook.com/HAOXIANGSHIBrunchandDinner
食記：【蘆洲早午餐】好饗食，營業到晚上的美式餐廳

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
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使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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