蘆洲早餐有什麼推薦呢？睡太晚在有蘆洲早午餐名單，漢堡、蛋餅、早午餐大拼盤、炭烤土司等蘆洲西式早餐推薦都在這篇食記分享，順序排行無關喜好～

蘆洲早餐 弘記豆漿店 飯糰蛋餅

蘆洲有名的中式早餐《弘記豆漿店》搬家內用座位變多，環境裝潢多了幾分文青，有名的爆漿溏心蛋飯糰和手工蛋餅是這間弘記早餐的熱門推薦，超紅的台式早餐，連進擊的台灣和食尚玩家都推薦過。

弘記豆漿店

電話：0911-276241(提供電話訂購)

地址：新北市蘆洲區中正路43號

營業時間：05:30~12:30(週一公休)

食記：蘆洲早餐：弘記豆漿店飯糰手工蛋餅推薦

蘆洲早餐 貞心早餐鋪 漢堡吐司

蘆洲早餐推薦「貞心早餐鋪」，菜單有吐司、漢堡、餐套、炸物點心和飲料。地點位在蘆洲中正路，靠近蘆洲夜市的熱鬧地區。

騎車經過「貞心早餐鋪」好幾次，店名好記又吸睛，加上店面文青有質感的風格，總讓我多喵一眼，原本以為有內用，沒想到來現場才發現只有外帶和外送，哈！都來了就吃看看，現點現做的吐司和漢堡味道真的很棒，如同店名的真心，外帶回三重依舊好吃，才有這篇食記的推薦。

「貞心早餐鋪」地點在熱鬧的中正路，騎車可以停在路邊停車格，餐點現點現做，不想等也能提早預訂。

貞心早餐鋪

地址：新北市蘆洲區中正路25號

營業時間：07:00–13:30 不定時公休可打電話確認（週二固定休息）

電話： 0975 821 765

LINE訂餐：@240jeqsm

粉絲團：貞心早餐鋪

食記：【蘆洲早餐】貞心早餐鋪，吐司漢堡和套餐推薦！蘆洲好吃早午餐

蘆洲早餐 丄青初食 蛋餅蛋餅大拼盤

「丄青初食」是蘆洲有名的早餐推薦，菜單提供酥皮蛋餅、奶油漢堡、早午餐拼盤、沙拉、奶酥厚片和美式鬆餅等豐富品項，桃園也有一間分店。

「丄青初食」從舊地址搬到蘆洲國小旁邊，附近還有蘆洲夜市和湧蓮寺。

丄青初食

地址：新北市蘆洲區中正路102號

營業時間：08:00–15:00（週日休息）

電話：02 2847 4999

粉絲團：丄青初食

食記：【蘆洲早餐】丄青初食，酥皮蛋餅、漢堡～蘆洲早午餐推薦！

蘆洲早餐 王家手作蛋餅飯糰 炭烤土司

蘆洲早餐推薦「王家手作蛋餅飯糰」菜單提供手工蛋餅、炭烤吐司和豆漿為主的早午餐店，熱門招牌必點自家手桿的脆皮蛋餅還有會爆漿的炸彈飯糰，餐點口味還蠻多的，營業時間從早上六點到下午一點，可以當蘆洲早餐、早午餐推薦。

「王家手作蛋餅飯糰」位在蘆洲信義路靠近民族路，附近很多美食小吃推薦，也是蘆洲熱鬧的地區，從蘆洲捷運站走過來大約8分鐘，門口可以停機車。

王家手作蛋餅飯糰

電話：0222890188

地址：新北市蘆洲區信義路281號

營業時間：06:00–13:00(週一公休)

粉絲團：王家手作蛋餅飯糰

食記：【蘆洲早餐】王家手作蛋餅飯糰，蘆洲炭烤土司推薦

蘆洲早餐 調色盤早午餐 炸雞大拼盤

調色盤早午餐

電話：02 8285 1465

地址：新北市蘆洲區長榮路657號

營業時間：平日7:00-14:00，假日08:00-15:00

食記：蘆洲早午餐：推薦調色盤早午餐大份量早餐

粉絲團：調色盤早午餐

蘆洲早餐 貳仁 炭烤吐司販売

貳仁 炭烤吐司販売的菜單除了主打的碳烤三明治，也有蛋餅跟原味雞塊、海苔薯條…等點心，選擇非常的多樣化也有提供吐司套餐選擇，內容蠻豐富的，是蘆洲經營多年的炭烤土司店。

貳仁 炭烤吐司販売

電話：02-82822286

地址：新北市蘆洲區民權路3巷16號 (捷運 三民高中站)

營業時間：

周一至五：6:30-12:30 (週二休息)

周末及例假日：7:00-14:30

食記：蘆洲早餐推薦貳仁 炭烤吐司販売

蘆洲早餐 好饗食 吐司大拼盤

蘆洲早午餐推薦，開到晚上的好饗食 HAO XIANG SHI，近台北捷運蘆洲站。

位在新北市蘆洲區這間好饗食，不僅有著豐富的餐點，用餐環境也不錯，而且營業時間從早到晚都有開(下午有空班)，對面就是停車場，機車可以路邊的停車格，非常方便，這裡距離捷運蘆洲站走路大約8分鐘，也蠻近的。

好饗食 HAO XIANG SHI

電話：0955-939865

地址：新北市蘆洲區永平街32巷53號

營業時間：

平日 10:30~14:00；17:00~20:30

假日 09:00~14:30；17:00~21:00

週三公休

好饗食粉絲團：https://www.facebook.com/HAOXIANGSHIBrunchandDinner

食記：【蘆洲早午餐】好饗食，營業到晚上的美式餐廳

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇食記自費

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