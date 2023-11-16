入住【台中日光溫泉會館】時，晚餐在【日光溫泉會館花見西餐廳】享用，這裡提供多樣精緻又豐富的自助buffet，有現煎牛排、鮮蝦、螃蟹、生魚片、海產吃到飽，而且生啤酒無限暢飲!不管是環境、食材新鮮度、菜色變化及味道都很棒!優點是平日可從12點用餐至15點，三個小時可悠閒用餐聊天。餐廳不僅提供給入住的旅客，也對外開放，很適合在大坑、新社一帶遊玩的朋友，或是來此泡湯後再享用精緻美食，真的太享受了!
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台中日光溫泉會館 交通停車
- 地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號
- 電話： 04-2239-9000
自行開車：Google導航輸入台中日光溫泉會館即可到達
停車場：有附設停車場，開車來很方便
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日光溫泉會館花見西餐廳 價位
- 0~3歲不收費(90公分下)
- 3~未滿6歲收150元清潔費 (90~110公分)
- 12歲以上(140公分以上視為成人價)
【自助式早餐】
- 時間：07:00-10:30
- 價位：平日$500+10%，假日$500+10%
【自助式午餐】
- 時間：平日12:00-15:00 (假日-15:30，每週三固定公休)
- 價位：平日$750+10%，假日$800+10%
【自助式晚餐】
- 時間：平日17:00-20:30，假日17:00-19:00/19:30-21:30
- 價位：平日$850+10%，假日$900+10%
花見西餐廳 空間環境
用餐區分成左右兩個區域，兩區餐點中間隔著走道
餐廳因為有落地窗設計，庭園風光可以一覽無遺，用餐空間明亮又舒適
特別是餐廳的天花板，還有點日本建築大師隈研吾的作品呢!
用餐的區域很多元!! 適合家庭旅遊三五好友，機關團體來此用餐也很適合
餐桌紙上有著日光溫泉會館附近適合玩樂的旅遊景點介紹，一面吃飯一面可以安排後續的旅程哦
這裏的戶外用餐區也很棒，山風徐徐吹來，帶有點野外郊遊用餐的感覺，坐這裏也不錯!!
夜晚華燈初上，氣氛又變的更好了
唯一的缺點就是拿餐要多走幾步路~只好多吃幾盤了
晚上點燈的感覺很不錯吧
花見西餐廳 餐點菜色
一進到花見西餐廳，目光馬上被最受國人歡迎的日料海鮮區所吸引!!
整齊排列的各式生魚片與五味小章魚，這盤鮮蝦也可以吃的很過癮，海鮮控的朋友不要錯過啊
自助餐多元豐富的菜色，不論大小朋友都可以找到適合自已的菜色
喜歡吃什麼就夾什麼，對於現在流行減醣飲食的朋友也很適合，來這裏有吃不完的海鮮、肉品、蔬菜啊
牆上有用炒鍋做成的藝術品耶，好有創意，別處買不到的哦
咖啡機提供濃縮咖啡、美式咖啡、拿鐵、摩卡咖啡、熱巧克力牛奶、熱牛奶。
還有好喝的杏仁茶。多種口味的果汁、可樂、飲品~~好豐富
很特別的無酒精沙瓦機(有青梅、荔枝、香檳三種口味)!! 這也是很少見到的!!
一旁當然有生啤酒機!! 冰涼的啤酒大口下肚，真的超過癮的，我們也試著一半啤酒一半沙瓦，就是一杯好喝的水果啤酒了
生啤酒喝到飽！
好家在今晚住這裏，可以大口喝酒。晚上直接走回飯店，不擔心交通問題
(喝酒不開車 未成年請勿飲酒)
熱炒區共有多道菜色
我們連吃了好幾隻，好過癮!!
很受在場饕客的歡迎，幾乎人手一盤呢！
好吃的豬肋排，燉煮的很入味
新鮮的樹子蒸鮮魚!
美味的海鮮排! 沾上五味醬好好吃阿
這鍋滷豬腳也好棒!! 滷的很入味，光看這醬色就好誘人，
好想來碗白飯或麵線，再把美味的醬汁淋在上面，大口大口的吃!!
用蒸的蔬菜!! 很喜歡用這種的方式，完全嚐到食材的原味
種類豐富的生菜青脆清爽的蔬菜、淋上ㄧ點醬汁，清爽開胃又健康！
溫泉蛋
煙燻鮭魚
這個肉凍盤也滿好吃的
另一半的用餐區
這一區的天花板掛滿了花
美味的湯品
現涮的肉片區，加上不同的湯頭。就是美味的現煮鍋物了
現煮的麵條!!
冰淇淋有來自泰國明果和紐西蘭的共8種口味的冰淇淋!!
泰國明果的冰淇淋一向是我們喜歡的口味之一
因為它有很濃厚的南洋風味，口味也特別，我們也多吃了好幾球呢
台中大坑溫泉花見西餐廳自助餐菜色多元、環境優美又溫馨，很適合多人用餐哦!
CP值算中上等級，餐點補得速度神快！熟食現炒類約有多樣化，服務人員態度親切，以這個價位來說已經沒什麼可挑剔了。吃飽還能去泡溫泉，還有優惠折扣價喔!
▼台中日光溫泉會館》房內美人湯池，湯湯屋大眾泡湯池、兒童遊戲室、陽光花園夜晚變星空夜吧
重點是這裏有美人湯泉!SPA生活館裏有湯屋以及大眾池、兒童遊戲室等設施非常多
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交通資訊
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