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入住【台中日光溫泉會館】時，晚餐在【日光溫泉會館花見西餐廳】享用，這裡提供多樣精緻又豐富的自助buffet，有現煎牛排、鮮蝦、螃蟹、生魚片、海產吃到飽，而且生啤酒無限暢飲!不管是環境、食材新鮮度、菜色變化及味道都很棒!優點是平日可從12點用餐至15點，三個小時可悠閒用餐聊天。餐廳不僅提供給入住的旅客，也對外開放，很適合在大坑、新社一帶遊玩的朋友，或是來此泡湯後再享用精緻美食，真的太享受了!

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台中日光溫泉會館 交通停車

地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號

電話： 04-2239-9000

自行開車：Google導航輸入台中日光溫泉會館即可到達

停車場：有附設停車場，開車來很方便

大眾交通：公車可到台中市火車站旁搭仁友客運 21、豐原客運270.271、至貴城山莊站下车，步行约10分钟即可抵達

台中日光溫泉會館 湯屋住宿優惠

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湯屋大眾池票價優惠

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0~3歲不收費(90公分下)

3~未滿6歲收150元清潔費 (90~110公分)

12歲以上(140公分以上視為成人價)

特別是餐廳的天花板，還有點日本建築大師隈研吾的作品呢!

用餐的區域很多元!! 適合家庭旅遊三五好友，機關團體來此用餐也很適合





餐桌紙上有著日光溫泉會館附近適合玩樂的旅遊景點介紹，一面吃飯一面可以安排後續的旅程哦

這裏的戶外用餐區也很棒，山風徐徐吹來，帶有點野外郊遊用餐的感覺，坐這裏也不錯!!

夜晚華燈初上，氣氛又變的更好了

唯一的缺點就是拿餐要多走幾步路~只好多吃幾盤了

晚上點燈的感覺很不錯吧

花見西餐廳 餐點菜色

一進到花見西餐廳，目光馬上被最受國人歡迎的日料海鮮區所吸引!!

整齊排列的各式生魚片與五味小章魚，這盤鮮蝦也可以吃的很過癮，海鮮控的朋友不要錯過啊

自助餐多元豐富的菜色，不論大小朋友都可以找到適合自已的菜色

喜歡吃什麼就夾什麼，對於現在流行減醣飲食的朋友也很適合，來這裏有吃不完的海鮮、肉品、蔬菜啊

牆上有用炒鍋做成的藝術品耶，好有創意，別處買不到的哦

咖啡機提供濃縮咖啡、美式咖啡、拿鐵、摩卡咖啡、熱巧克力牛奶、熱牛奶。

還有好喝的杏仁茶。多種口味的果汁、可樂、飲品~~好豐富

很特別的無酒精沙瓦機(有青梅、荔枝、香檳三種口味)!! 這也是很少見到的!!

一旁當然有生啤酒機!! 冰涼的啤酒大口下肚，真的超過癮的，我們也試著一半啤酒一半沙瓦，就是一杯好喝的水果啤酒了

生啤酒喝到飽！

好家在今晚住這裏，可以大口喝酒。晚上直接走回飯店，不擔心交通問題

(喝酒不開車 未成年請勿飲酒)

熱炒區共有多道菜色





滿滿的螃蟹~~這種又叫櫻花蟹!!

我們連吃了好幾隻，好過癮!!

很受在場饕客的歡迎，幾乎人手一盤呢！

好吃的豬肋排，燉煮的很入味

新鮮的樹子蒸鮮魚!

美味的海鮮排! 沾上五味醬好好吃阿

這鍋滷豬腳也好棒!! 滷的很入味，光看這醬色就好誘人，

好想來碗白飯或麵線，再把美味的醬汁淋在上面，大口大口的吃!!

用蒸的蔬菜!! 很喜歡用這種的方式，完全嚐到食材的原味



種類豐富的生菜青脆清爽的蔬菜、淋上ㄧ點醬汁，清爽開胃又健康！

溫泉蛋

煙燻鮭魚

這個肉凍盤也滿好吃的

另一半的用餐區

這一區的天花板掛滿了花

美味的湯品

現涮的肉片區，加上不同的湯頭。就是美味的現煮鍋物了

現煮的麵條!!

冰淇淋有來自泰國明果和紐西蘭的共8種口味的冰淇淋!!

泰國明果的冰淇淋一向是我們喜歡的口味之一

因為它有很濃厚的南洋風味，口味也特別，我們也多吃了好幾球呢

台中大坑溫泉花見西餐廳自助餐菜色多元、環境優美又溫馨，很適合多人用餐哦!

CP值算中上等級，餐點補得速度神快！熟食現炒類約有多樣化，服務人員態度親切，以這個價位來說已經沒什麼可挑剔了。吃飽還能去泡溫泉，還有優惠折扣價喔!

▼台中日光溫泉會館》房內美人湯池，湯湯屋大眾泡湯池、兒童遊戲室、陽光花園夜晚變星空夜吧

重點是這裏有美人湯泉!SPA生活館裏有湯屋以及大眾池、兒童遊戲室等設施非常多

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交通資訊

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