先進傢俱(iCAKU愛庫家居)是彰化鹿港在地超過3000坪家具工廠，默默在鹿港小鎮經營數十年，賦予了深厚文化和穩定的客源，更是跳脫傳統思維，加入室內設計與系統櫃、廚具訂製，再結合現成家具，讓您可以在實際展場中體驗家具，並打造屬於自己獨特而實用居家空間。先進傢俱擁有超過萬件商品選擇，提供了極大的多樣性和自由度，無論您喜歡現代時尚風格，還是經典雅致氛圍，在這裡滿足您一切需求，更棒的是司機運送到府安裝定位，台中彰化滿六千免運，若近期正在看傢俱的您不妨來去一探究竟！

鹿港鎮臨海路三段上有一間開了28年的在地老字號家具店，早期自實木家具工廠起家，擁有超過3000坪展示賣場，環境舒適動線清楚，又有寬敞停車空間，更是在地鹿港朋友推薦的家具店。

要不是最近鹿港朋友引薦，我真的不知道鹿港有這麼一家傢俱工廠，還記得前兩年為了新家裝潢採買家具，跑遍了彰化地區，就這間沒被我發現，更有一種相見恨晚的感覺，不過沒關係，妹妹近期新家準備開始裝潢找家具，我們就帶她來逛逛。

設立於1995年，主打實木家具工廠，專門批發給全省中盤商及經銷店面，並於2022年開創自有品牌「iCAKU愛庫家居」，增加系統櫃、廚具服務、室內設計規劃等訂製項目，能滿足客戶各類需求。

一樓是工廠，二樓是展示賣場，我們停好車後大膽往二樓參觀，樓上會有服務人員指引介紹。

首先帶大家參觀自創新品牌iCAKU愛庫家居，打破傳統的理念，將現代需求加入，打造出空間搭配規劃、各式家具展售、系統櫃及廚具訂製，提供全方位家具選購服務，並依造客戶需求給予專業建議，這就是iCAKU愛庫家居獨一無二特色。

隨著時代的進步，客製化需求也會越越多，想找室內設計師又害怕價格太昂貴，在iCAKU愛庫家居提供各項服務，系統櫃、廚具、家具應有盡有，現場設有空間規劃師到府丈量，一站式選購全屋家具，讓你節省更多時間。

買房是終身大事，購入系統櫃或是挑選家具更要精打細算，iCAKU愛庫家居選購系統傢俱、廚具服務流程，從初步洽談、簽約、現場丈量、工廠備料、現場安裝寫得十分詳細，近期有這部份需求可進一步了解。

量身訂做的系統櫃越來越盛行，由工廠製作完成後再到現場安裝，更能依您的預算、需求、風格去訂製，更有別於於傳統式木工方式，強調快速組裝與E1等級V313進口防潮板材，在強度及耐用性上更有品質優勢，就如同這座電視收納TV櫃，想施作大理石預算卻有限，可以以仿大理石的板材取代，再融入系統板材製作出收納空間，這樣一來荷包省下不少。

Nana挑了這款多功能沙發給大家參考，特別是小空間也適合，可以變成一字型或L型，無論是側躺或正坐都很舒適，此外這組沙發還可以隨意移動，沙發選用北歐輕絨貓抓布的材質，軟硬度剛剛好，兩側以攤開式扶手靠枕設計，整體頗有質感，至於布料色號種類皆可自由搭配。

我其實挺喜歡使用系統櫃，因為系統櫃收納空間比現成家具利於收納，不必擔心倒塌風險，甲醛含量較低，通常是在工廠施作並完成貼皮，工的細膩度比較明顯，想搬家也能拆卸帶走。原本還在好奇系統櫃價格，他們每件產品價格透明化，這座寬270公分收納櫃，大約落在32000元，顏色材質都是可以自行搭配。

這款愛馬仕橘配米色L型沙發也好有質感，從觸感與皮色，甚至簡約流線的愛馬仕橘巧妙點綴下更增添時尚感，而且光是皮色就有18種可選，另外腳椅也可隨意移動，Nana看了價格，以牛皮沙發來說四萬五千元都在合理範圍內。

掀床可以彌補家中空間不足，特別是採用安全扣環，省力又能收納，解決房間太小的困擾，底層可以放換季寢具或是比較不常用的東西，而床頭背板是選用耐磨貓抓皮面，現場展示是灰色，建議大家以居家裝潢色系去做搭配。

有別於大賣場的塑合板組合家具，遇到潮濕會容易膨脹損壞，放至幾年後會慢慢塌陷，iCAKU愛庫家居的系統櫃優點是使用E1等級V313進口防潮板材進行客製化訂做，相較於傳統木工作法更省荷包且施工快速，不但以質量取勝，更是把每位顧客服務好，多年來口碑才會這麼好。

更衣室是女人們的夢想，除了可容納許多衣物，更能呈現出女主人的品味，因此Nana帶大家參觀更衣室系統區，這裡將多組更衣室組合櫃體呈現，無論是開放式衣櫃、推門式鏡面衣櫃、系統櫃門片式衣櫃、化妝台收納，甚至將衣櫃做到頂都有，就看自己喜歡風格需求與價格去決定。

iCAKU愛庫家居系統櫃優點就是可按造房間格局與擺放物品的量身訂做設計，不像現成家具只做到某個高度，無法做到滿，不僅如此司機會運送到府上安裝定位，這點別擔心。

系統櫃主要取決於櫃體大小，板材和門片，或是抽屜選擇，計價則是以才、公分為單位，若深怕預算超支，可以直接來現場逛逛，因為iCAKU愛庫家居有實體樣品，價格寫得一清二楚，回家深思後再訂製也可以。

Wow～沒想到先進傢俱(iCAKU愛庫家居)竟然有廚具訂製服務，內容有吊櫃、下櫃、洗烘碗機、排油煙機、瓦斯爐、IH爐、中島吧檯等，為您規劃出符合使用空間廚具，到現場丈量溝通後給於設計圖估價製作。

光是檯面、門板顏色選擇性非常多，甚至還有質感爆表的大理石色、質感黑的門板，自己看完十分心動，還吵著阿文說早知道兩年前就來這裡訂製(笑)~

傳統櫃體顏色選擇性不多，這裡色卡材質多元，有我最愛的仿大理石色，和低調沉穩的格紋黑，如果家裡櫥櫃也是這顏色就好了！

廚房必備超大零食櫃、電器櫃抽拉盤、餐具收納、洗碗機、廚下旋轉櫃、下拉式吊櫃等，你所想的到的廚房收納，愛庫家居設想周到，甚至還有完善中島吧檯，除了功能強大，收納變得更省時省力。

超過3000坪展示賣場擁有寬敞舒適空間，從L型沙發、皮沙發、布沙發、牛皮沙發、貓抓皮、涼感布、各種布類沙發、實木家具、家具、歐式床組、系統板床組、龍馬床墊、德國優客床墊、茶几、餐桌椅、系統櫃、廚具、書桌、鞋櫃、餐桌…等應有盡有，更不用東奔西跑，在這裡一站購足。

這組三人牛皮轉角沙發真的好美，尤其是半圓形式海灣造型，取代貴妃椅讓深度彰顯出來，無論是躺著或坐著都很適合耍廢，比較特別是牛皮和耐磨布可做成雙色，亦可選擇自己喜愛顏色搭配，當然價格也會比較高，可惜太晚認識先進傢俱了。

L型沙發+貴妃椅是選用涼感貓抓布設計，寬度約270公分，較特別是坐墊可前推，椅背連動傾斜被靠更服貼，兩側會附贈小靠枕，無論是側躺或慵懶看電視，坐起來舒適度不錯，再加上涼感貓抓布的材質，不小心潑灑液體，及時用抹布吸乾即可，清理十分便利，此外涼感貓抓布顏色皆可客製化，現場皮板最少有15種可選。

這款單人電動沙發只要按鍵即可調整背與椅腳的角度，除了現場單人款式，也可以訂製三人、兩人座位，更能依家裡空間大小做選擇，話說這款電動沙發質感很好，材質特別挑選牛皮製作，坐起來有Q彈性，摸起來觸感挺不錯。

逛家具最怕遇到沒有標示價格，幾折起更是讓人摸不著頭緒，然而我們當天來逛先進傢俱，現場的展銷人員不會緊跟著，每件商品價格透明化，若有需求再洽詢展銷人員即可。

近期超級有感，朋友或妹妹買了三房兩廳，格局坪數太小，很多傳統家具都放不進去，這間展場傢俱都可以拆開買，更不用擔心要購入整組，可以依造新屋格局去選購。

喜歡追求牛皮材質可參考這款L型牛皮沙發+單人旋轉沙發，光是牛皮色號比我想像中還要多，色板超過30種可客製化，更棒是若只想購買三人座+貴妃椅也可以拆開購買，一套花下來不用五萬元就能打包帶走。

展場設有ABC櫃，櫃中有擺放多種色號皮板，如想要了解沙發是否可換顏色，可以參考價格是否標註色號，皮板會寫至B櫃以及名稱，再前往B櫃找尋即可，若不想這麼複雜可以直接找展售人員。

這款布料比較特別，是選用綠都貓抓布設計，摸起來觸感獨特，優點是不只抗勾紗，更是一款超耐磨與防潑水佳的材質，顏色以冷暖中性色冬天視覺效果特別溫暖，不僅如此腳椅可上掀亦可收納置物，背靠也能前推讓姿勢更挺，另外若想更換涼感貓抓布也能客製化。

看過來！這組牛皮沙發材質很特別，是選用荔枝紋設計，除了有一～二人座沙發外，沙發右側有設置收納櫃，茶几兩側有附收納小椅子，功能性強大，可說是收納裡的資優生。

早期以實木家具起家，展場設有多組實木家具，其中這款天然油柚木葳格組椅很有日式無印風，舒服簡約木色，茶几和椅子都有導圓角，給人一種溫馨感，現場除了可拆售買，也可以展品全組購買，若是全組買內容物一人椅、二人椅、三人椅、大茶几、小茶几，這樣展品全組不含玻璃大約七萬出左右。

實木家具在市場上不退流行，還是許多長輩熱愛它，簡約俐落的溫暖色調，仿佛回到阿公那年代，夏天坐起來不悶熱又不容易塌陷，重點超級耐用，放了好幾十年也沒壞，若擔心不好坐展場有販售椅墊。

每一組展示區都像是一個實際的臥室，不僅僅是家具的陳列場所，精心搭配了床、櫃、椅等各種傢俱，木色搭配非常和諧，更能打造夢想家居的豐富靈感。

除了家具也有販售床墊，特別是這款德國優客名床，擁有首創床墊面布採用viraloff紡織品阻斷病毒處理技術，又加上面布特殊拉鍊設計方便清洗，因此高水平舒適度，更具有支撐層和壓力點技術，並確保良好的睡眠姿勢。這組床墊尺寸分別有3.5*6.2、5*6.2、6*6.2 、6*7，價格落在六萬五~十萬出左右，若預算有限也有比較平價床墊可選。

尊品雙色7*7尺衣櫃收納方便不費力，亦可搭配床頭箱、雙抽床底、床頭櫃、鏡台(含椅)、三斗櫃、側邊櫃一起帶，這樣一套費用85000元有找，以系統櫃價格來說頗親民，該有收納通通有，雙配色更是不退流行。

展場有好幾組情境展示區，特別是以灰橡色為設計，搭配7尺衣櫃、雙人床組、床頭櫃、化妝台、三斗櫃臥室組合，呈現一種現代時尚風格，享受質感系的氛圍，另外衣櫃收納設計，像是抽屜、層板、隱藏式鏡子、吊桿更能有效利用，不僅如此床頭櫃和化妝台不只可與衣櫃相互結合，整個收納機能相當實用。

這款凱瑟琳雙層組是全實木床組，除了有上下舖之外，左側階梯較寬，底下又有四格收納功能，對現在格局較小房子能到大收納效果。

公寓的兒童房型不大，若家中有兩個小朋友可以考慮這款原木色的3.5尺雙層床，上層的護欄高度約23公分，承重力與結構穩固，這一組價格頗實惠。

女人總是嫌衣櫃太小，認真推坑一定要做系統櫃，優點是選用木心板材質、雙面美耐皿作法，，特別是木心板上下兩層為薄木板，中間以實木條拼貼而成，強度與耐用度更加穩固，收納空間也非常足夠，無論是大衣、長裙、抽屜、層板、開放式轉角系統桶身．．等，都能輕鬆收納，不僅如此擁有五種規格任意搭，15種面板顏色可選，系統衣櫃越做越經典，更能符合女孩子們收納需求，重點系統衣櫃在工廠製作生產，更不用擔心監工所耗的時間，工廠做完至現場安裝即可。

圖片中的五座展品桶身價格頗實在，大約五萬初就能解決，說真的師傅工錢越來越貴，特別訂製又擔心荷包不夠，因此先進傢俱推出這款芭科系統衣櫃賣的很好，除了標準尺寸也可以做到天花板，收納功能更加強。

繳了頭期款後最怕裝潢增添家具預算不夠，我覺得先進傢俱有個優勢，就是可以挑選到特惠套組，近期推出幸福成家專案選用耐用木心板製作，臥室最少有五樣家具，價格更是不玩數字遊戲寫得一清二楚。

天啊！我沒看錯吧～這組價錢嚇到歪樓，而且你所看到的床頭櫃、鏡台(含椅)、5*7衣櫃、5尺床頭、5尺底都含在內，無論是抽屜收納或是衣櫃容量，甚至床台收納，以及崁入插座，各個都不放過，這樣一組只賣28500元，還送獨立筒床墊也太便宜，聽說～很多租屋套房的老闆或是小資族都特地來搶購。

時代蛻變收納功能越來越注重，這組實木五尺床組展品(不含床墊)只要86500元，重點數量不多售完為止，仔細一看展示品很豐富，像是五尺床台、床頭櫃、鏡台(含椅)、雙吊衣櫃、一抽衣櫃、背櫃通通包含在內，購買完後直接到府定位安裝，更不用擔心粉塵問題，若未來搬家也能帶走，更棒是櫃子有九種顏色可選擇，可搭配空間配色。

現在房子講求收納功能性要強，若沒有收納功能東西根本沒地方放，Nana看到這款床組很適合小坪數格局，床頭櫃結合衣櫃，床底設有抽屜可收納寢具，化妝台(含椅)收納功能有足夠容量，因為放在小孩房或客房都很合適，重點內容物有3.5*7衣櫃床組、3.5三抽高床底、床頭櫃、化妝台(含椅)，這樣一套不用四萬元，輕鬆搞定小孩房，這套床組真的大推！

我們來到了實木臥室情境區，這組實木愛琴海6尺臥室組，有床頭櫃、鏡台(含椅)、六斗櫃、6尺床台、單桶三抽衣櫃，全實木又有九種顏色可任意跳色，整個空間感營造出鄉村風的氣息，聽說這組賣得很好，若是房間格局不大也可拆開購買。

實木辦公桌與實木書櫃一字排開，整個桌子看起來簡樸大方，再搭配董事長椅，外觀給人一種霸氣又威風感覺，很多在地工廠的老闆都會特地來購買。

展場書桌、OA辦公家具、電腦桌、電腦椅、書櫃..等，不論是簡約風、功能性收納，現場款式多樣化，可以挑選一張適合自己的工作桌。

這區有多款多功能書桌，並有著多功能收納空間，可以收納書本、文具，甚至也有檯燈，家中正在找書桌讀者可以來逛逛。

先進傢俱的鞋櫃款式琳瑯滿目，有各式收納組合鞋櫃、玄關鞋櫃、大容量高鞋櫃、外穿鞋椅櫃..等任你盡情挑選，更能依造自己需求將鞋子妥善收納。

小資族有預算考量現場有呈列多款多功能廚房儲物櫃，款式種類多元，實用又兼具美觀，更能搭配不同的家居空間。

餐桌和餐桌椅琳瑯滿目，像是岩板、原木、超晶石餐桌、長桌、傳統圓桌、吧檯高腳桌應有盡有，每個產品都會貼價格表，可以依造小資族預算添置心儀餐桌，若有需要可以洽詢服務人員。

三房兩廳或者透天越蓋越小，想買大張桌子又怕塞不小，客人拜訪時桌子太小沒得放，種種困擾傷腦筋，因此發現這款長桌很特別，多功能伸縮折疊設計，讓餐桌因應需求更有彈性，不僅如此檯面採用岩板款式更加兼具美感。

這組廚房電器櫃收納功能也很強，有抽拉盤設計可以放置烤箱或電鍋，甚至還有安裝插座讓電線不外露，好看又美觀，不僅如此收納櫃數量很足夠，對於家庭主婦來說很夠用。

全場萬件商品任你挑選，無論是現代感、不敗流行傳統感、高貴的牛皮沙發、平價傢俱在這裡可以滿足不同客群，值得一提是先進傢俱結合iCAKU愛庫家居系統傢俱、廚具與現成家具搭配，用軟件取代昂貴裝潢，替顧客需求提供專業建議，更佛是司機運送到府安裝定位和台中、彰化滿6000享免運(偏遠山區另計)，價格也是平進易人就能入手，如果你近期正在看家具，不妨來一趟鹿港先進傢俱(iCAKU愛庫家居)挖寶。

先進傢俱(iCAKU愛庫家居)

地址:彰化縣鹿港鎮臨海路三段432號

營業時間:周一至周日 早上9:00~下午18:00

電話:04-7787332

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