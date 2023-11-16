彰化員林近期新開的日式燒肉餐廳。店址隱身於靜謐的萬年路段，擁有時髦外觀的日式庭院，讓人誤以為秒飛日本錯覺。消費方式以套餐形式為主，根據不同肉品打造出八種豐富雙人套餐，不只有豪華日本A5和牛、老饕澳洲和牛，還有CP值爆棚的特選豬雞鴨、伊比利豬、美澳牛小排，價格最便宜不用兩千就吃的到，就連Nana自己連續二訪，餐點豐富又吃得飽，完全滿足肉控口腹之慾，現在不用跑台中，員林也有精緻日式燒肉餐廳，看完介紹趕緊訂起來吧。

緊鄰著彰南國民運動中心、員林演藝廳、貓頭鷹親子遊樂園附近，於員林大道二段和萬年路一段交叉路口旁，只要認銀之家日間照顧中心在這棟的一樓。

Wow～脂本燒肉真的美到炸，有著低調奢華的前院，融入了綠色植物和石階，光是門口就超級好拍！

脂本燒肉ZhiBen YkNk以肉脂為本，套餐制用餐模式，讓您沈浸在燒肉的美味，體驗賓至如歸的感受。

推開門映入眼簾的等候區繽紛耀眼，以銀色牆面設計宛如巨星牆般的閃耀，站在這裡拍照超有感，另一側則是帶位櫃檯，整個空間與燈光搭的如此高貴又有質感。

裝潢設計十分前衛，使用大量的粗曠黑，又以較深的木質調陪襯，再添加餐桌旁的線條黃燈，簡約的造型鋪陳出新穎質感氛圍，越看越覺得耐看。店裡座位數約有10張座席，人數大約可坐50人，客滿時需要耐心等候。

脂本燒肉只有一間包廂，小小空間以黑色設計，再搭配宛如月亮般的圓造型，不僅有奢華風的質感，更是營造一種低調神祕風，因此包廂約可容納10人，若有需要可以事先預訂，至於低消和規則請洽店家詢問。

脂本燒肉是使用日式瓦斯型烤爐，採自己動手DIY烤，肉質是否好吃就要看自己功力，則一旁沾醬有獨門日式燒肉醬、檸檬汁、昆布鹽，可依造個人喜好沾醬。

隨附一壺每日熬煮的雞湯享用，若喝不夠都可在加湯。秋天天氣涼意，將雞湯倒入碗裡品嚐，鮮甜順口的滋味在舌尖綻放，口味香醇好喝，喝完特別暖胃，不知不覺就喝了第二壺。

北海道極製手卷(親子鮮蝦/魚卵珠貝)

餐點有附北海道極致手卷，口味有親子鮮蝦和魚卵珠貝兩種，脂本是使用海苔片，加入生菜、魚卵、蘋果低丁、少許花生粉、鮮蝦或珠貝捲起，端上桌時迎來的畫面有夠邪惡，滿溢魚卵令人垂涎三尺，接下來大口咬下，海苔爽脆感如此到位，蘋果丁帶出鮮蝦與魚卵的細緻鮮味，口味清爽好吃，另一款魚卵珠貝口感Ｑ彈，尬著魚卵香味縈繞唇齒間，表現也不錯。

脂本極醃韓式泡菜

脂本極醃韓式泡菜是店家自製，將酸、辣、香三種味調製獨特比例，入口吸附滿滿自製韓式醬，咬起來爽脆帶有微酸又微辣層次感，辣度溫和不嗆，一邊聊天一邊嗑著泡菜挺涮嘴。

月見香蔥飯+78元

月見香蔥飯是脂本燒肉必點招牌，如此誘人的生級食金黃蛋液就躺於中心點，一旁圍繞著滿滿蔥花，眼前畫面邪惡又欠吃，接著拿起筷子劃過，蛋液如瀑布般緩緩流下，蔥尬著蛋香氣四溢，攪拌後吃下一口米粒的濕潤感觸碰舌尖，恰到好處的蔥醬，帶點油潤滑嫩的口感，嘴裡蔥味十足，讓人忍不住一口接著一口。

月見和牛飯+268元

只要+268元就能升等月見和牛飯，你看看一道比一道浮誇，謎之聲想大聲喊和牛尬蛋液太罪惡，特別是把飯堆疊成一座山，再利用和牛將白飯包覆起來，最後放上一顆生級食金黃色蛋黃與蔥花，宛如火山般的形狀如此壯觀！輕輕劃過金黃蛋液，如火山泉的流出實在太銷魂，夾起一片和牛沾著生級食蛋液入口，絲滑濃稠的尬著米粒，使米粒更加濕潤有黏性，和牛鮮嫩帶咬感，飯量與肉量給的不手軟，很推薦大家必升級。

嚴選海鮮粥品+108元

我們選擇是三人套餐，因此加購108元升級嚴選海鮮粥品，這道內容物有蛋花、蛤仔、絞肉、米粒，細火慢熬的燉煮，舀起一匙放進嘴裡，鮮甜恰好的鹹度剛剛好，吃完後很有飽足感。

加購澳洲蔥鹽口袋牛舌+448元

J個澳洲蔥鹽口袋牛舌超激推，尤其是厚度約1.5公分左右，從俯瞰視角塊頭確實挺大，然而牛舌裏頭塞了滿滿蔥鹽，接著放在烤爐上慢火烤，烤到自己喜歡的熟度，建議剪成小塊入口，一咬豐沛油脂在口中噴發，口感Ｑ脆有咬勁，嚼起來絲毫無柴感，然而蔥鹽的畫龍點睛十分剛好，是我愛的滋味，下次來會再加購。

伊比利豬塊切/伊比利豬梅花/伊比利豬扇子

首先端上桌的是黑色三層架，將伊比利豬依序擺放看起來很有質感，拍照爆好看，而我們這次沒有點和牛，突然想吃伊比利豬，就選擇伊比利豬和安格牛套餐。

伊比利豬扇子

伊比利豬扇子是取自豬腹部最精華部位，肉塊有著大理石紋理出餐前並切成長條狀上桌，這樣一來對於自烤來說方便烤又好咬。伊比利豬扇子烤的油脂噴香，吃起來有厚度，口感嫩中帶Q彈，尾韻還有少許甘甜味，我自己挺喜歡這個部位。

伊比利豬梅花

建議自己烤了兩個肉品告知服務人員更換烤網，比較不會殘留焦香味，換完烤網後我們繼續烤上肩胛部位的伊比利豬梅花，擁有肥瘦相間的油脂，以薄片長條形狀呈現，建議烤爐的火平均受熱再放下去烤，烤至8分熟左右再沾少許日式燒肉醬一起吃，油脂豐富卻保有Q彈感，肉香十足沒有豬腥味，就算自己烤八分熟肉質也不柴。

伊比利豚肋切

再來是位於豬肋骨中間的伊比利豚肋切，顧名思義有點像肋條，肉質帶些筋膜，他的油花分布均勻，油脂和香氣很夠，口感脆中帶彈，唯一要注意烤的時間必須掌握準確，肉質才不會烤到乾柴。

安格斯醬漬小牛排/安格斯肩胛牛小排/安格斯肋脊牛小排

圖片中的逸品安格斯牛三人份套餐的肉量，部位有安格斯醬漬小牛排、安格斯肩胛牛小排、安格斯肋脊牛小排，若針對愛吃牛，無牛不歡讀者建議可選全牛，這樣吃的比較過癮。

安格斯醬漬小牛排

這盤美國安格斯小牛排有特別醬漬，肉質是倒三角型狀，呈現色澤較為紅潤，小牛排部位是靠近牛隻肩膀下半部，表層似乎有一層筋膜，肉感比較結實有嚼勁，雖然小牛排有醃漬過，小編比較喜歡沾少許的昆布鹽一起吃，層次風味更豐富。

安格斯肩胛牛小排

之所以選擇美國安格斯牛是因為沒有澳洲牛的草飼味，而且安格斯牛口感比較軟嫩，就如這盤安格斯肩胛牛小排，肉質橫切面有著大理石花紋般分佈，再將牛小排放置烤盤上滋滋作響，約烤五分熟度，不需特別調味，再沾少許昆布鹽味道就夠，接著夾起一塊大口咬下，柔軟細嫩的肉感，豐沛帶甜的油脂在口腔綻放，會忍不住想再來一片。

安格斯肋脊牛小排

安格斯肋脊牛小排是屬於背部前段，肉質比肩胛牛小排更結實，除此之外還帶少許油筋，雖然油脂頗豐富，咬感卻比肩胛更有嚼勁。

北海道生食級干貝/極鮮大草蝦

套餐有附北海道生食級干貝和極鮮大草蝦。脂本燒肉的大草蝦比我的手脂還要長，肥沃厚實的肉質，口感鮮脆彈口；再來是比十元硬幣大的北海道生食級干貝不用烤太久，鮮嫩彈牙的肉質，吃的到干貝豐盈的肉汁，每次來燒肉店標配。

蔬食三拼

蔬食三拼是套餐附贈，內容物有山藥、馬鈴薯、櫛瓜，每樣蔬食切成薄片大小。由於中間火力較強，建議放至烤網四周慢慢烤，山藥烤的外脆內鬆，吃起來黏Q爽脆；馬鈴薯烤起來比較脆硬有嚼感；櫛瓜切得比較小，一開始誤以為小黃瓜(笑)～

日式手作雪花冰(牛奶/芒果)/阿里山天然檸檬愛玉

我們一群人笑著這盤雪花冰是被燒肉耽誤，意外的比預期還要好吃，我們選了牛奶和芒果口味，一旁還有附爆爆珠，開吃前將爆爆珠倒近雪花冰裡，滿滿的爆爆珠好有罪惡感，不僅如此雪花冰給的量不手軟，冰品甜度不會太甜好吃。

套餐甜點有三種選擇，第一次到訪是點冰淇淋和雪花冰，這次二訪特地點了阿里山天然檸檬愛玉試試看，脂本的愛玉晶瑩剔透，入口Q彈軟嫩口感，慢慢的在口中劃開，最後再配一口爆爆珠超契合。

50元以下任選(50元含以下補差價可選購)可爾必思

飲料可挑選50元以下飲品，若想喝其他飲品可加購補差額，我點了可爾必思，只要去燒肉店就會點，因為一口燒肉一口微甜可爾必思挺解膩。

加購生啤酒兩杯+218元

我們將生啤酒換成霍格華茲奶油啤酒(無酒精)，啜飲一口杯口上的奶油約三分之一，甜度恰到好處，不會太甜膩，喝起來有點像黑松沙士錯覺(笑~)

整體心得：脂本燒肉是屬於日式燒肉，大部分都是自己烤，整體價格平易近人，CP值在員林來說頗高，最便宜雙人套餐只要1580元，最貴豪華日本A5和牛雙人套餐不用4000就吃的到，雖然剛開幕人力不足，換烤網速度並不快，事後也會詢問客人吃後感想，更是一間不斷改進的燒肉店。我自己造訪兩次，第一次吃便宜1980元，第二次吃逸品安格斯伊比利，肉質表現不錯，餐點也好吃，下次會想再來試日本A5和牛，不過開心的是員林又有一間精緻燒肉店可選擇，下次想慶生就不用跑去台中，看完介紹快來CP 值爆棚的脂本燒肉ZhiBen YkNk吧！

脂本燒肉ZhiBen YkNk

地址:彰化縣員林市萬年路一段190號

營業時間:平日17:00~23:00/假日11:00~00:00

電話: 04 833 7061