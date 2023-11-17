京厚屋 屏東家樂福店 屏東美食 屏東炸豬排 屏東吃到飽



最近從網路上得知號稱「CP值之王」的豬排定食專門店【京厚屋】，最低從＄198起就可以吃到套餐外加自助吧：關東煮、麻辣燙、白飯、雞白湯、味噌湯、小菜甜點飲料......通通吃到飽，真的是會不會太扯！現在這時局還有＄200以下吃到飽！？當然要馬上來吃一波啊！





京厚屋（屏東家樂福店）



地址：屏東縣屏東市仁愛路188號2樓（googlemap導航）



電話：08 736 8466



營業時間：11:00～20:30



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京厚屋 屏東家樂福店 店址位置



【京厚屋 屏東家樂福店】就在屏東市仁愛路的家樂福屏東店2樓，地點好找，停車方便，開車的朋友建議直接開上2樓停車場，停好車一走進室內很快就找到【京厚屋】了，這裡假日用餐時間人很多喔！假日建議可以挑選冷門時段用餐。我們這天是平日中午抵達，雖然沒坐滿但也是陸續一直有人來，所以就不好意思對著人拍室內座位照囉！







京厚屋 菜單價格



【京厚屋】是採每人點一份定食，即可享自助吧關東煮、麻辣燙、白飯、雞白湯、味噌湯、小菜甜點飲料......全部任你吃到飽，最便宜的壽喜燒定食只要＄198起，真的是超高C/P值耶！菜單主要有一般炸物、壽喜燒＋炸物、咖哩＋炸物、味噌＋炸物，另外炸物上面還可以加購焗烤，焗烤有日式大阪燒風味、焗烤熔岩起司、炙燒明太子風味，25種主餐定食ｘ3種加購焗烤，可以搭配出75種選擇，也是多到非常驚人！







京厚屋 自助吧無限取用吃到飽



取餐檯是長條狀，上面有各種食物，底下有各種餐具杯碗，擺放得很乾淨整齊，取用很方便。









這一鍋麻辣燙必吃！裡面有鴨血、甜不辣、魚蛋、小熱狗、米血、魚丸，愛吃麻辣鴨血的人隨便吃、盡量吃、吃到爽！真是太讚了啊！









不敢吃辣，或者帶小朋友來，也可以吃這鍋不辣的關東煮，裡面有玉米、貢丸、甜不辣、魚板、蘿蔔，彩色魚板和玉米就是小朋友的菜啊！











四款開胃小菜，海帶絲、蘿蔔乾、玉筍、百香果南瓜，海帶絲跟玉筍都是我的最愛，開心！









白飯自取吃到飽。









清湯有兩款，味噌湯和雞白湯。









豬排醬、七味粉、衛生紙在這裡。













飲料超過十種口味，算是蠻有誠意了，我們那天都喝檸檬果汁套冬瓜茶，變成冬瓜檸檬不錯喝！









餐後還有冰淇淋吃到飽，真是市面上找不到第二家這麼划算的啦！







屏東豬排飯 京厚屋 餐點推薦



這天我們點的餐點是這些，現點現炸要等一下，等待的時候就去拿自助吧來吃，有白飯、小菜、麻辣燙關東煮，根本主菜還沒端上來就已經吃得很開心了。







京厚屋 麻辣燙吃到飽





鴨血很嫩、多汁，剛開店的時候吃稍微沒那麼辣，吃到中後段再去拿取，可能浸泡夠久，吃起來就非常香辣入味，愛吃辣的人可以晚點到，另外米血口感軟Q，也很好吃。







屏東京厚屋 小菜自取吃到飽



四款小菜就是平時熟悉的味道，爽脆開胃。







屏東京厚屋 白飯吃到飽



白飯也是吃到飽，根本超適合大胃王或者發育期青少年啊！沒吃飽不准走喔！







京厚屋 炸豬排定食



店員端上桌會用木盤盛裝，定食基本就是一份主食（豬排）＋高麗菜絲＋蒸蛋，畫面上方的「很想單點黑咖哩」跟「美味炸雞塊」、「特製塔塔醬」是我們另外單點的。因為我們比較喜歡炸豬排跟咖哩分開，所以另外加點，喜歡放在一起的人就直接點「咖哩鐵板定食」。







必勝腰內肉豬排





豬排外衣炸得酥脆不硬，腰內肉嫩口有彈性，單吃原味就不錯，沾酸甜的塔塔醬也很搭。







福氣厚切豬排豬排





厚切豬排分量十足，雖然看起來是瘦肉居多，口感一樣是好咬有彈性不柴，能享受到滿嘴肉汁，下次來我會請他們不要切開，大口咬肉更過癮。







很想單點黑咖哩



豬排還可以沾著濃郁的黑咖哩一起吃，也可以搭配成咖哩飯，這裡變化吃法真的超級多！一點都不無聊。







美味炸雞塊



如果有小孩的人可以點，我是點錯了，我想吃唐揚雞塊，應該要用「定食加點雙主餐」的啊！







定食附高麗菜絲和蒸蛋





高麗菜絲吃起來好像有一絲絲檸檬的味道？蒸蛋口感蠻水嫩的，吃得出來加了高湯，下次來想試試看升級明太子蒸蛋。









【京厚屋】不愧是「CP值之王」，菜單價格實惠、選擇多樣、還可以吃到飽，真的很適合全家大小一起來啊！

