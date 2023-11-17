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南港美食推薦！不用飛日本，就能吃到好吃的漢堡排料理囉！米塔推出全新品牌，一開幕就成為美食饕客打卡的熱門餐廳，人氣爆棚的「大河牧場 漢堡排專売」，在南港環球就能品嚐到原汁原味的日式漢堡排，多種口味都很值得品嚐，推薦招牌起司漢堡排、日式照燒漢堡排都很讚，漢堡排有牛肉、豬肉兩種，不吃牛也可以來吃漢堡排唷～大家快來南港環球吃漢堡排吧！

米塔集團美食推薦

大河牧場 漢堡排專売｜南港環球必吃推薦

自從日本漢堡排品牌「挽肉と米」登陸台灣後，全台都在夯「漢堡排」，米塔集團推出「大河牧場 漢堡排專売」，承襲日本職人烹調技術，先煎烤再放鐵板炙熱的漢堡排定食，讓饕客們感受和風洋食的魅力，超豐盛精緻的餐點搭配，讓我的味蕾和肚肚都超滿足！

延伸閱讀：[東京] 挽肉と米 吉祥寺本店｜日本必吃漢堡排 排隊攻略教學（台灣首店開幕囉！）

大河牧場 漢堡排專売｜店內用餐環境

大河牧場 漢堡排專売位於南港環球購物中心B1，捷運站與南港環球連通道出來就會看到美食街，走一圈就能到到大河牧場，店內牆面搭配木質元素，混搭著最自然的植栽色彩，空間清新舒服不壅擠，超適合約好友聚餐聊天用餐。

用餐時間生意非常好，通常都需要稍微候位，店內座位不少，翻桌率也很快，就算需要等待也不會太久，推薦大家可以來用餐吃吃看，好吃的日式漢堡排唷！

大河牧場 漢堡排專売｜必吃餐點推薦

米塔集團多元化的品牌經營被譽為餐飲界的魔術師，目前旗下共有14個品牌，有集客人間茶館、米塔義式廚房、米塔手感烘培、洋朵義式廚坊、大河屋、千荷田蔬食百匯涮涮鍋、泰舍泰式料理等，全台超過100家餐廳，大河牧場 漢堡排專売是新推出的品牌，匠心詮釋日式漢堡排的好滋味。

定食含主餐、白飯、4樣小菜、味增湯，充分展現主廚的好手藝，白飯和湯提供無限續加，還能加購超值的甜點+飲品，另外，肉食主義者不遇擔心不滿足，可以加價讓肉肉加倍，直接多一顆漢堡排喔！

日式照燒頂級手作漢堡排定食

我最推薦的口味「日式照燒頂級手作漢堡排定食」，這份有加肉，鐵盤上直接放兩大顆漢堡排，超猛呀！

漢堡排選用澳洲的牛肉，傳統日式手打工法製成，厚實的口感中帶有彈性，肉質細嫩不油膩，而且漢堡肉裡面有肉汁，不會很乾很柴唷～以照燒醬汁為底蘊，咬下去肉汁香味在嘴巴裡炸開，醬汁甘甜的餘韻散開，成功交疊一加一大於二的漢堡饗宴，每一口都是最療癒的美味。

大河牧場的漢堡排真的有驚艷到我！原本對台灣的漢堡排不期不待，結果這次一吃就愛上了～真的好Juicy，而且一顆有220g超大顆，我自己吃一顆就會飽，男生可以吃兩顆超滿足！

上面放滿滿的香蔥絲，增加風味多了清爽的感覺，一起吃很過癮！

漢堡排非常扎實，真的很有飽足感喔！

招牌起司頂級手作漢堡排定食

起司搭配漢堡排根本絕配！起司控推薦「招牌起司頂級手作漢堡排定食」，這顆我選擇「豬肉」做的漢堡排，坊間的漢堡排多以牛肉製成，大河牧場超級貼心專為不吃牛的人準備了豬肉口味，不吃牛的大家，快來吃吃豬肉漢堡排吧！

每顆漢堡排都重達220g的份量，豬肉因為油脂較多，經過巧手料理之下，肉質保持著鮮嫩多汁，最後再鋪滿鹹香濃郁的起士，肉香與起士香互相映襯，簡直天作之合，一入口香味瞬間滿溢，風味立體且飽滿，我喜歡一口肉排一口米飯，品味豐腴的豬肉漢堡排與米香的完美融合。

除了我推薦的兩個口味，大河牧場研發出8種獨特風格的秘傳醬汁，照燒、泰式、義式等，為他們自豪的漢堡排增添靈魂，賦予豐富多元的樣貌，將甜美肉汁凸顯得淋漓盡致，每一口都值得細細品嘗，完全不怕吃膩。我已經連續吃三個禮拜了～減肥就再說吧！

定食白飯、味噌湯免費續加

白飯有吃到飽～附餐的米飯是嚴選上等壽司米，粒粒飽滿的米飯，細嚼後所散發出的香甜，讓饕客透過食，帶來最純粹的感動。不用怕吃不飽，白飯、味噌湯多吃幾碗吧！

餐點上來的精采程度，絕對會驚呼也太豐盛太用心了，不用怕吃不飽，定食中都會包含白飯、湯品和四種小菜，吃漢堡排這樣比較膩的食物，加上清爽脆口的時蔬和番茄，才能吃得更沒負擔更滿足，讓嘴裡的厚重感瞬間消失。

加購118元：飲品＋手作甜點

吃飽喝足一定要來份甜點的吧！套餐可以加購升級成包含飲品和手作甜點，吃完鹹食我一定要來份甜點，每次都會加購，覺得很划算呢～

推薦大家吃米塔一定要加入「米塔會員」，每個月都會有優惠券可以兌換免費餐點或是銅板加購價，我這次免費換了盆栽奶酪，真幸福❤️

想要體驗日式質感漢堡排推薦大家吃吃看大河牧場 漢堡排專売，符合現代人對和風洋食該有的期待，而且就在南港環球購物中心B1，聚餐很方便的選擇。

大河牧場 漢堡排專売｜店家資訊