好久不見!「貳樓餐廳 Second Floor Cafe」

跟貳樓說一聲，也跟許久不見的朋友說一聲。

距上次拜訪貳樓約過了半年之久，今天與朋友的聚餐~

她選了她最喜歡的早午餐餐廳之一~也就是「貳樓餐廳 Second Floor Cafe」。

胖達欣然地答應~因為這家餐廳~真的很棒!

今天預約的是在古亭捷運站附近的師大店。

然而，不愧是熱門店家找了好多日期跟時段終於挑到一個適合的時間。

貳樓餐廳 師大店

從古亭站出來後往師大的方向前進~約5~10分鐘左右的路程，

在交通上很方便，並且鄰近大安森林公園，

而更令它更受歡迎的除了餐點好吃之外~還是一家「寵物友善餐廳」喔!

貳樓餐廳 師大店 環境介紹

貳樓每一家的裝潢都有著各自的特色，

師大店在一入門有的右手邊有著微醺燈光的候位區，

候位區的前方則是往二樓的樓梯並有書牆依偎在旁，

內部裝潢充滿著木頭質感、紅磚瓦牆與暖黃光的搭配~

處處透著溫暖美式鄉村風的氣息。

貳樓餐廳 師大店 菜單

每次看到貳樓的菜單，總都會有一種翻雜誌的感覺，

總類與樣式非常非常的豐富，菜色甚至常常不定期更換，

讓每次來體驗都有機會遇見貳樓所呈上的新菜色喔!

胖達今天跟朋友選了都是義麵系列的「香爆椒麻唐揚雞細扁麵」與

「貳樓費式鮮蝦細扁麵」並搭配+80元~可以選擇一樣甜品或飲料的套餐。

選好後就可以用桌上的QR CODE點餐囉!

貳樓餐廳 師大店 香爆椒麻唐揚雞細扁麵

端上來的瞬間~那香氣真的是直撲而來，

滿滿的九層塔香氣並夾帶著一股辛辣感；

麵體上撒著不少的起司所刨成的絲，

再稍微攪拌後讓整體的稠度稍微提升。

上面還有些巴西里末與乾辣椒提升風味與點綴。

細扁麵

因麵體吸附著不少湯汁，原本以為會非常的麻辣辛口!不過卻讓我意外，

醬汁中帶了不少甜位在裡面，在這股茄汁與椒麻辛香搭的搭配中發揮得很不錯~

刺激中帶有溫和的後韻並散發著九層塔香，層次非常相容。

唐揚雞

肉質非常吃起來非常的軟嫩，唯一比較可惜的就是看似酥脆的表皮，

比較貼近的形容反而是用微濕的薄皮炸雞，

但依舊好吃~只是少了那一層較酥的口感。

貳樓餐廳 師大店 相關資訊

胖達雖然前前後後只拜訪過貳樓三次~不過每次來的體驗都還算不錯~

分享給各位朋友~貳樓分店眾多~直接分享官網的分店資訊給大家喔~

以下也有其他粉絲團懶人包的連結喔~~

店名:貳樓餐廳 Second Floor Cafe

地址: 台北市大安區師大路24號

電話: 02-23656222

貳樓 官方網站:點我進入 分店資訊

FB:貳樓FB粉絲團

IG:貳樓IG粉絲團