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創意多變烤鴨新吃法-椒香冒菜鴨~直火加熱吃完暖呼呼．來滋烤鴨．中和捷運南勢角店吃了會上癮!

2023-11-17 22:47:09 Vivi Yu 人氣：241
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窩客好文

Vivi Yu

發表篇數：163篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：王品來滋烤鴨
phone02-2948-3688
place新北市中和區興南路一段57號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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中和美食推薦這間位於中和南勢角捷運站的『來滋烤鴨 中和捷運南勢角店』，就在南勢角捷運站4號出門斜對面的來滋烤鴨，之前一直被朋友狂燒說一個人也可以獨享烤鴨餐的來滋烤鴨，其實是由王品集團所推出的純外帶品牌中式烤鴨，趁著這天到烘爐地拜拜回程先透過線上點餐預訂好，回程直接帶回家加菜免等候，除了讓大家讚不絕口的烤全鴨之外，還有最新推出的翻玩烤鴨創意料理，百變烤鴨美味享用-椒香冒菜鴨，可以直接瓦斯爐加熱很適合冬天暖呼呼的吃法，不僅胃暖了心也跟著暖了起來~

來滋烤鴨 中和捷運南勢角店
地址： 235新北市中和區興南路一段57號
營業時間：11:00–14:00, 15:30–20:30
電話：02-2948 3688
來滋烤鴨Facebook
來滋烤鴨LINE
捷運南勢角店 線上點餐<請點此>
新店北新店 線上點餐<請點此>

 

不限人數都能外帶回家的烤鴨料理

來滋烤鴨 中和捷運南勢角店交通資訊

來滋烤鴨就在中和捷運角勢角站4號出口對面就可以見到，就在興南觀光夜市的牌樓旁邊，騎車可以停在店門口停車格，左邊也有汽車停車場，紅色的招牌相當顯眼，是王品集團首間外帶烤鴨專賣店，開幕後就引進一陣購買旋風，餐期時間記得先預訂節省時間。
線上點餐<請點此>

來滋烤鴨的店名簡單易記，就像是”來吃烤鴨“的諧音，上次跟我姐說我要去來滋烤鴨外帶，她就聽成來吃烤鴨問我幾點到？好啦，我懂意思，就多買一隻烤鴨一起分享~

來滋烤鴨王品集團第一間外帶專門店，主打創意櫻桃鴨料理，沒有內用的座位限制，可以點外帶回家或是帶至任何場地分享，像是我朋友之前去露營就先來外帶一份，搭好營帳就開始吃了，真的是超方便~

可能我預約的時段是午餐時間，為了要拍空景還等了一下，有客人現點現做大約需要等5~10分鐘，如果不想等可以像我一樣先線上點餐<請點此>，就可以省去等候時間，報上電話流暢的取餐，排在我前面的客人覺得我怎麼這麼快就能拿？當然是先預訂免等待。

來滋烤鴨菜單/MENU/價目表(11/17新上市)

分成一人獨享餐或是多人分享餐的組合，比起一般烤鴨只能買半隻或一隻的選擇更多了，有時候一個人想吃烤鴨找不到伴，來滋烤鴨設想周到讓獨食者也可以吃到美味的烤鴨組合，還有11/17最新推出的椒香冒菜鴨餐與金湯酸菜鴨餐，套餐$899除了主餐(內含大塊鴨肉、高麗菜、木薯粉、雲耳、豆芽、蓮藕片、凍豆腐、鴨肉丸)、還有一份炒時蔬、炸物拼盤 (豆皮、玉米、米血)、紅茶*2，當然要嚐鮮囉!

線上點餐<請點此>

LINE主題活動
活動時間:11/24-12/14
活動方式:活動期間消費任一新品(椒香冒菜鴨餐、 金湯酸菜鴨餐)享29元時蔬加倍

王品集團系列的品牌真的是有一定品質，來滋烤鴨的透明櫥窗相當明亮整潔，可以一眼見到廚房內部也相當乾淨衛生，不會因為是外帶店減少整理，大面透明玻璃可以見到剛烤好呈現琥珀色澤的烤鴨與片鴨過程。

師傅片鴨的過程也相當療癒，我從小就很喜歡站在烤鴨店前面欣賞片鴨過程，每一個部位的手法不同，經過巧手處理之後變成每一塊均勻的片皮鴨，迫不及待想快點嚐到了~

來滋烤鴨店內有著滿滿的外帶禮盒裝，這特別設計的禮盒很適合外帶送禮，像是帶到朋友家聚餐也很體面好看，放在架上也形成一面好看的設計牆。

結帳完成取餐整個過程不到1分鐘，發票還可以存在載具內，我有看到等待的客人投以羨慕的眼神可以這麼快取餐，請大家愛用線上點餐<請點此>節省時間。

外帶了全鴨-炒蔥爆蠔油鴨架、椒香冒菜鴨餐各一套，回家保持的相當完美不會有湯湯水水灑出來的狀況，也不會像一般烤鴨店拿到時油膩的狀況，包裝盒設計的相當好，如果不說會不會以為是高級餅乾禮盒？其實裡頭別有玄機~

椒香冒菜鴨餐$899

套餐內容:椒香冒菜鴨(高麗菜、木薯粉、雲耳、豆芽、蓮藕片、凍豆腐、鴨肉丸)、炒時蔬、炸物拼盤 (豆皮、玉米、米血)、大塊鴨肉、紅茶*2。

來滋烤鴨使用的器皿是可以直火加熱的，椒香冒菜鴨餐裡面滿滿的配料，再加入大塊的烤鴨變化出創意多變的料理，也是我首次吃到的作法真的是一吃就愛上~

倒入多種香料、花椒、中藥材熬製出濃厚香辣的湯底，拿到時還是熱熱的程度，直接將湯倒入裝盛的底料之中，喜歡吃燙一點的可以煮滾之後享用。

使用的是特別訂製材質的器皿，完整包裝可以直接使用卡式爐直火加熱，上桌即食真的是很方便，像是要帶出門露營或是聚餐都可以不需要另外再帶鍋子，真的是相當方便。

早期在川渝地區流行的冒菜鴨，每次在小紅書或是抖音都會看到這辣的過癮的冒菜鴨，讓我也一直很想嚐試看看，最近來滋烤鴨推出的新品-椒香冒菜鴨，完全正中我的喜好，在台灣也能嚐得到這獨特的吃法。

椒香冒菜鴨首先先試的就是這湯底，有著濃郁的花椒與香料的滋味，大約是中辣的程度，嗜辣饕客們肯定會喜歡的辣度，只是第一口沒有防備的辣度還是讓我嗆到流鼻水，有層次的香氣卻有股神奇的力量讓我愈吃愈想吃，身子也更暖和了。

不得不說這鴨肉真的讓我有驚艷到，大口吃鴨肉也可以吸吮著辣香的湯汁，加熱煮滾沒多久就已經吸飽了湯汁，讓我們連骨頭都不放過，香氣十足，因為太愛這湯底，後來我們將片皮鴨也放入鍋中煮，吃的更過癮。

鴨肉丸小巧的個頭很適合一口吃的大小，紮實的丸子咬下還能嚐得到彈牙的口感。

凍豆腐完全吸飽了湯汁，香氣濃郁的感覺，一口咬下那噴汁的效果，讓我以為是在咬爆漿豆腐，噴出來的湯汁香氣四溢，讓我忍不住連挾了兩塊。

蔬菜類真的是超吸辣，尤其是高麗菜完全吸飽了湯汁，入口後那辣感完全充斥在口腔之中，從舌尖慢慢擴散的辣度，彷彿是喚醒了味覺，吃辣還真的會上癮。

木薯粉也是一絕，原本我就很愛Q彈的食物，舉凡米苔目、粉條…等樣樣都愛，而這木薯粉也很能吸湯汁，也可以當成副餐享用，椒香冒菜鴨大約適合2~4人享用，我們最後連一滴湯都沒浪費，另外燙些麵條將剩下來的湯汁全部都淋上，辣香且夠味，不需要額外的調味剛剛好!

炒時蔬

季節性可能會有不同的時蔬，這回嚐到的是木耳、蓮藕片、高麗菜一起拌炒，選用的高麗菜相當脆甜，差點就一人獨享吃光光。

炸物拼盤 (豆皮、玉米、米血)

炸物加入了蔥蒜提味，還有著特殊的香料滋味，吃起來很涮嘴，很適合當成宵夜或是下酒菜，尤其是我愛的米血，外酥內Q軟還有著米香，玉米也是很粒粒分明還有著椒香的氣味，保留了玉米的甜度。

紅茶喝起來不乾澀，帶著蜜香的甜味很適合去油解膩也可以降低辣度，讓口腔轉換一下味覺，冰涼一下~

來滋烤鴨 中和捷運南勢角店來滋全鴨

全鴨套餐$899，內容：片皮鴨、蔥爆蠔油鴨架、荷葉餅、蔥、甜麵醬

包裝盒的設計就像是在拆禮物的過程，拆開繩子之後打開包裝盒可以見到片皮鴨與蔥爆蠔油鴨架、荷葉餅分開包裝整齊的放置著，片皮鴨是特別訂製的卡扣式盒裝，在拿取與運送的過程中可以保持其完整的狀態，我從中和帶回桃園的時間大約是40分鐘還是溫熱的狀態，炒鴨架都還是熱的呢!

呈現琥珀色澤般的片皮鴨也是小孩指定要吃的烤鴨，家中有任何大小聚會都很常會選擇外帶方便的烤鴨，來滋烤鴨的片皮鴨厚薄度都很一致，師傅的刀工果然了得。

建議可以先從原味開始吃起，來滋烤鴨的鴨肉是比較嫩香口感，肉質多汁不乾柴，吃起來也很嫩口，皮也是比較Q軟的口感，卻不會油膩。

換一種經典的吃法就是使用荷葉皮來包覆鴨肉，蘸上甜麵醬、蔥段捲起來就可以吃了，這荷葉餅很好剝，以往為了將荷葉餅剝成兩片相當費功夫，這荷葉餅即使涼掉還是很好剝，而且包了二片肉也不容易破，很有彈性又有嚼勁。

蔥爆蠔油鴨架

片皮鴨剩下來的骨帶肉的部份，切成方便吃的大小，依照個人喜好選擇辣度或是加點其他食材一起拌炒，我選的是原味炒蔥的單純吃法，有著大量的青蔥與蒜香的香氣，大火快炒將醬汁炒入味，蠔油醬汁也帶出鴨肉的鹹香氣味，真的是超適合當下酒菜。

來滋烤鴨 中和捷運南勢角店用餐評語

這回嚐了來滋烤鴨的不同吃法，原味片鴨可以吃得到櫻桃鴨本身的香氣，加入甜麵醬包著荷葉餅的吃法很受小孩歡迎，我個人則是偏愛新菜色-椒香冒菜鴨，可以嚐得到烤鴨的創意多變吃法，也很適合天氣變冷時可以暖暖身子，很適合冬天暖暖的吃法，推薦給喜歡吃烤鴨的朋友們。

店家/景點資訊

  • 店家名稱：來滋烤鴨 中和捷運南勢角店
  • 所在地址：235臺灣新北市中和區興南路一段57號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:30
  • 店家電話：02-2948 3688
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    營業時間：11:00–14:00, 15:30–20:30
 
 

 

 

 

交通資訊

延伸閱讀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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2004年創立VIVIYU小世界部落格，經營旅行、美食、生活文章撰寫 ◆部落格 http://www.viviyu.com/ (累積閱讀群超過700萬人次) ◆痞克邦部落格http://viviyu.pixnet.net/blog(累積閱讀群超過900萬人次) ◆FACEBOOK粉絲團 http://www.facebook.com/viviyu.vincent ◆全台灣旅遊住宿文章超過仟篇圖文。 ◆2009年華文部落格大獎初選入圍。 ◆2012年部落客百傑旅遊、美食、綜合初選入圍。 ◆2012年ITF旅展公民記者

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