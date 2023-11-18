來自板橋的超人氣日式職人甜點，不只口感清爽療癒又無負擔，精緻包裝真的讓人捨不得拆！期間限定日本麝香葡萄蛋糕鐵盒吃過就忘不了、還有綿密極鮮奶酪、起司蛋糕夾心餅乾都超好吃，「ミニ・耘菓」好吃到讓你睡覺做夢都會夢到它！

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日式甜點推薦 ミニ・耘菓

ミニ・耘菓為台灣蛋糕鐵盒專門店，ミニ是日文片假名mini迷你的意思，主打精緻日式甜點，淺嚐即止的迷你份量不多不少剛剛好，但是吃完還會想它三天三夜的那種！

來自板橋的日式職人甜點在北部甜點界已是相當知名，也是IG上超有人氣的宅配甜點，上次發限時動態分享馬上就收到好幾個驚嘆號😋 不只甜點細緻好吃，包裝更是很美有質感，自己享用很快樂，送禮也超有面子！

宅配美食超人氣日式職人甜點

這次趕在麝香葡萄季節的尾聲嘗鮮，耘菓的水果蛋糕鐵盒皆是隨著季節更換食材，所以都是期間限定，之前有出過日本蜜柑伯爵茶、白櫻桃、長野紫葡萄巧克力、現在還有草莓蛋糕鐵盒預購中也好令人心動～～～麝香葡萄蛋糕鐵盒預計只有到這幾週而已，想嘗鮮一定要趕快手刀下單，不然就只能捶心肝等明年了啦~~~

日本麝香葡萄蛋糕鐵盒 $ 920

雖然看起來份量很迷你但拿起來還是有點重量的，蛋糕鐵盒打開之後直接雙手將蛋糕提起來就可以完整取出，真的是小心翼翼，深怕一個手滑就要請桌子吃蛋糕了😆

日本麝香葡萄蛋糕鐵盒使用北海道鮮奶油、北海道牛乳、日本鑽石麵粉、與上白糖製作的蛋糕本體輕柔濕潤，像雲朵一般ふわふわ蓬蓬鬆鬆，又帶有蜂蜜甜味，內餡夾上輕盈絲滑的北海道鮮奶油，口感細緻綿密又清爽，配上超大顆的麝香葡萄完全就是「贅沢」的享受！

每一口都吃到整顆日本麝香葡萄，麝香葡萄的迷人之處在於獨特的荔枝香氣，果粒飽滿脆甜又多汁，上面還有食用金箔點綴真的是有夠高級，果然吃甜點是最療癒的事情，整個幸福感不言而喻，不能只有自己獨享，也可以跟朋友一起share四盒組更划算！

起司蛋糕夾心餅乾 $ 450

超可愛的野餐盒起司餅乾，外盒是日式便當造型，打開是一個一個獨立包裝，比較不用擔心會受潮軟掉～

我原本以為就是起司夾心餅乾而已，沒想到真的是在吃起司蛋糕的感覺，而且是北海道的起司蛋糕，超濃郁！外層餅乾脆脆甜甜，就像是起司蛋糕底部的餅乾底，夾心內餡是白巧克力與奶油乳酪，很綿密，真的是吃完還想再吃，但因為太珍貴所以我分好幾天享受這迷人的滋味😂😂

極鮮奶酪禮盒 $ 790

耘菓的極鮮奶酪使用頂級法國、日本兩種零添加純鮮奶油製作，口感是偏扎實細膩，有原味、芒果、水蜜桃三種口味各2個，芒果和水蜜桃都是酸酸甜甜的初戀系奶酪！

耘菓的極鮮奶酪禮盒都會附上木片湯匙，查了介紹才知道極鮮奶酪設計概念超可愛！就像是日本人泡湯完一定要來罐玻璃瓶裝的冰牛奶，耘菓把這個巧思變成玻璃瓶中的奶酪，整個高級感滿滿，而且吃完極鮮奶酪就像泡完溫泉一樣療癒的感覺呢~~~

使用頂級法國、日本兩種零添加純鮮奶油製作超濃郁，奶酪口感綿密奶香十足，每一口都很飽滿卻入口即化，推薦香濃的原味奶酪是經典口味，大人小孩都會一口接一口～

水果口味的奶酪也很令人驚喜！芒果及水蜜桃口味不是果醬，都是使用新鮮水果冷萃成泥，一半奶酪一半果泥 yummy yummy！細密的奶酪搭配新鮮愛文芒果果泥上面還有一層百香果，如果說百香芒果是熱情奔放酸酸甜甜，水蜜桃便是清新脫俗的酸中帶甜！

每一款都有貼心附上小卡，清楚標明產品資訊以及建議的保存方式，最佳賞味期間都是冷藏5天～

包裝與紙袋都是象徵吉祥和長壽的丹頂鶴，宅配剛拿到的時候真的是包裝都捨不得拆，層層堆疊的氛圍超有儀式感！

日式職人甜點ミニ・耘菓完美演繹什麼叫做「吃了會想念」，把生活過成喜歡的樣子，很適合在慵懶的午後看著書配杯茶，來個 me time 奢華下午茶，送禮也很精緻，推薦給喜歡日式甜點的你～

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