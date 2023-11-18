跟團走的好處
就是在熱辣的夏季吃完中餐肚飽眼皮鬆的時候
可以坐在車上吹著冷氣、欣賞釜山美景
五六島天空步道
哈~~~怎麼又是一個步道？
我們三人是有人有恐高症嗎？
這次就是走一個治療路線~~~
領隊告訴我們從這個角度看過去應該可以看到五個島
但因為視線、角度等等關係
怎麼數都不到5個
因為有的島是一直線，後方的被前方擋住壓根就看不見囉!
五六島天空步道一樣必須穿上鞋套才可進入
不可撐傘、不可用腳架
五六島天空步道和青沙蒲天空步道
感覺不同
五六島的前方一樣是一望無盡的海洋
後方就是高樓大廈
前後形成了強烈的對比
也因為這樣產生了一種強烈的對比美
海風吹來每個人都變成了瘋女人
自然就是美，風怎麼吹都行
遊客中心有一間小小的便利店
販賣著手工布丁
原味、抹茶、巧克力3種口味
我們三個人剛好一人一口味
真的是太可愛了~
錢都忍不住跑出荷包去!
帶著上車直接開吃!
包裝都好可愛喔!
真的香濃喔!有來五六島天空步道
這個布丁千萬不要錯過喔!必買!
白淺灘文化村
韓國版的聖托里尼
導遊告訴我們戰爭時
無家可歸的人們來到釜山另建家園
只能在市中心以外的地方建房
白淺灘文化村就是其中而產生的地方
依海而建，每間房子都小小的
來這裡的人最愛買一隻霜淇淋或來上一杯咖啡
看著海景
每間小店都有自己的特色
不走進去你還真的不知道它在販售什麼？
老闆肯定是kitty迷吧？
從小到大各式各樣的kitty都有
喜歡kitty的人來這裡
不買光看應該也會覺得很開心吧？!
而這間的老闆一定是一個標準的貓迷
有好多貓咪延生出來的創作小品
在這裡如果你有看到喜歡的小物
就買回去做紀念吧!
白淺灘文化村的每個階梯、轉角、巷弄
都有奇獨特的特色
都可以拍拍照
怎麼拍怎麼好看喔!
甘川洞文化村
幾乎來釜山都一定會來的觀光景點
導遊先帶我們來明信片拍攝地點
說拍好紀念照很重要!
哈~~~真的很懂我們的心耶!
讓再讓我們好好的去逛逛甘川洞文化村
甘川洞文化村和白淺灘文化村一樣
都是戰爭下衍生出來的
戰爭無情，無家可歸的人不是往海邊跑就是邊山上跑
這兩個文化村就是這樣產生的
能在和平底下生活真的是一種幸福
甘川麵包店
在這裡小有名氣
喜歡吃麵包的朋友
記得跟貓咪一樣
要聞香而來喔~
甘川的樓梯都是這樣小小的
上下樓梯都非常的窄
要特別小心和注意
延路上所販賣的小食都大同小異
這點倒是跟台灣很像
甘川洞文化村最有名氣的就是這個小王子
每一個來這裡的遊客都想和小王子合影
一起俯看甘川洞文化村
要排隊喔~人超多的...
12生肖抽籤扭蛋
可以找到自己的生肖扭一個蛋
看看自己運勢如何？
轉出扭蛋一旁提供錘子
把扭蛋敲開就可取出蛋中的籤詩
雖然籤詩上有中文
但那~~~翻譯還翻的不是普通的有藝術...
只能勉強看出是好？還是壞囉...
最後要離開甘洞文化村的時候
看好多人都在拍這面牆
但我們都不知道他們是誰耶？!
哈~~~~有好心人可以告訴我們嗎？
在此先謝過啦!
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