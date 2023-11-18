跟團走的好處

就是在熱辣的夏季吃完中餐肚飽眼皮鬆的時候

可以坐在車上吹著冷氣、欣賞釜山美景

五六島天空步道

哈~~~怎麼又是一個步道？

我們三人是有人有恐高症嗎？

這次就是走一個治療路線~~~

領隊告訴我們從這個角度看過去應該可以看到五個島

但因為視線、角度等等關係

怎麼數都不到5個

因為有的島是一直線，後方的被前方擋住壓根就看不見囉!

五六島天空步道一樣必須穿上鞋套才可進入

不可撐傘、不可用腳架

五六島天空步道和青沙蒲天空步道

感覺不同

五六島的前方一樣是一望無盡的海洋

後方就是高樓大廈

前後形成了強烈的對比

也因為這樣產生了一種強烈的對比美

海風吹來每個人都變成了瘋女人

自然就是美，風怎麼吹都行

遊客中心有一間小小的便利店

販賣著手工布丁

原味、抹茶、巧克力3種口味

我們三個人剛好一人一口味

真的是太可愛了~

錢都忍不住跑出荷包去!

帶著上車直接開吃!

包裝都好可愛喔!

真的香濃喔!有來五六島天空步道

這個布丁千萬不要錯過喔!必買!

白淺灘文化村

韓國版的聖托里尼

導遊告訴我們戰爭時

無家可歸的人們來到釜山另建家園

只能在市中心以外的地方建房

白淺灘文化村就是其中而產生的地方

依海而建，每間房子都小小的

來這裡的人最愛買一隻霜淇淋或來上一杯咖啡

看著海景

每間小店都有自己的特色

不走進去你還真的不知道它在販售什麼？

老闆肯定是kitty迷吧？

從小到大各式各樣的kitty都有

喜歡kitty的人來這裡

不買光看應該也會覺得很開心吧？!

而這間的老闆一定是一個標準的貓迷

有好多貓咪延生出來的創作小品

在這裡如果你有看到喜歡的小物

就買回去做紀念吧!

白淺灘文化村的每個階梯、轉角、巷弄

都有奇獨特的特色

都可以拍拍照

怎麼拍怎麼好看喔!

甘川洞文化村

幾乎來釜山都一定會來的觀光景點

導遊先帶我們來明信片拍攝地點

說拍好紀念照很重要!

哈~~~真的很懂我們的心耶!

讓再讓我們好好的去逛逛甘川洞文化村

甘川洞文化村和白淺灘文化村一樣

都是戰爭下衍生出來的

戰爭無情，無家可歸的人不是往海邊跑就是邊山上跑

這兩個文化村就是這樣產生的

能在和平底下生活真的是一種幸福

甘川麵包店

在這裡小有名氣

喜歡吃麵包的朋友

記得跟貓咪一樣

要聞香而來喔~

甘川的樓梯都是這樣小小的

上下樓梯都非常的窄

要特別小心和注意

延路上所販賣的小食都大同小異

這點倒是跟台灣很像

甘川洞文化村最有名氣的就是這個小王子

每一個來這裡的遊客都想和小王子合影

一起俯看甘川洞文化村

要排隊喔~人超多的...

12生肖抽籤扭蛋

可以找到自己的生肖扭一個蛋

看看自己運勢如何？

轉出扭蛋一旁提供錘子

把扭蛋敲開就可取出蛋中的籤詩

雖然籤詩上有中文

但那~~~翻譯還翻的不是普通的有藝術...

只能勉強看出是好？還是壞囉...

最後要離開甘洞文化村的時候

看好多人都在拍這面牆

但我們都不知道他們是誰耶？!

哈~~~~有好心人可以告訴我們嗎？

在此先謝過啦!

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