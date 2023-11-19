如果不是因為課本裡的圖片,真的不會知道有這間咖啡店.

而且實際來到現場後,發現這裡的地理位置比較特別,真的很容易過站不停.

附近也沒有什麼特別的景點,所以多半應該都是專程前來.

上網查了一下,還蠻多部落客來過這裡,可以參考的文章也很多.

這裡還有附設停車場,雖然停車格不多,但是已經是很貼心了.

從旁邊的走道進來,這面爬滿藤蔓的牆面,很快就吸引我的目光.

很棒的一面網美牆,不過冷氣的室外機就有點搶畫面.

小林陳舍主打的就是三合院咖啡店,不過應該只有正廳是完整保留下來.

左右兩邊的廂房都已經算是重新改建了,右廂房變成了洗手間,左廂房則是座位區.

而吸引大家前來這裡的,就是三合院埕前的這些塗鴉.

大大的棒棒糖,旁邊還有跳格子和貪食蛇,真的是大人小孩都愛.

左廂房的座位區,我個人是比較喜歡這裡.

主要是採光佳,視野還算好,還可以看到一些稻田.

藤蔓攀附在整個廂房,很有田園老宅的氛圍.

屋內屋外都是很適合取景拍照,非常不錯.

右廂房就改建成洗手間,而壁畫美化了單調的洗手間.

從正廳大門進來,就是整間咖啡店的核心區域.

房子雖舊,但是維護得很好.

簡單的陳設,井然有序,不會顯得雜亂.

所有的管線走外露工業風,金屬的管材看起來更有質感.

屋內的的擺設,是融合新舊傢俱,但是不會顯得凌亂,我覺得很用心的規劃.

老宅不一定要為了呈現"老",而硬是要湊出一堆舊傢俱.

如果沒有經過仔細的規劃,擺了一堆舊傢俱,也不見得會有加分的效果.

適當的點綴,才更有風味.

屋內的磨石子地板以及這個木樑瓦片屋頂,更是不可缺少的元素,尤其是這個屋頂就更是不容易.

有些老宅的屋領重新翻修後,可能只有留下一部分原貌,其他都是被新建材給取代了.

如果沒有好好維護,要重新再整理恢復原貌,那就相當費工夫了.

抹茶歐蕾 可可歐蕾 紅玉紅茶

飲品的部分都很不錯,但是我對這杯紅玉紅茶比較感興趣.

紅玉紅茶是南投縣魚池鄉日月潭紅茶的一個品項,非常不錯的紅茶品種.

我第一次品嘗紅玉紅茶,真的很好喝.

杏仁奶酥吐司

外酥內軟,杏仁奶酥香,再加上這一球冰淇淋,值得點.

布朗尼 肉桂蘋果塔 白葡萄乳酪塔

布朗尼上面又是一球冰淇淋,太棒了.

不過這個肉桂蘋果塔,更是好吃.

先是濃郁的肉桂香,然後蘋果味會在最後慢慢地散發出來,也是值得點.

基本上飲品和餐點都有一定的水準,很值得推薦.

市區裡的老宅咖啡很多,但是這樣的三合院老宅咖啡,應該就不多了.

可以收進口袋名單裡.......

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