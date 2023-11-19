為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 231104台中-小林陳舍

231104台中-小林陳舍

2023-11-19 23:30:22 jacklsy 人氣：168
share
窩客好文

jacklsy

發表篇數：311篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 烏日區

造訪商家：小林陳舍
place台中市烏日區溪岸路6號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

IMG_7218

如果不是因為課本裡的圖片,真的不會知道有這間咖啡店.

而且實際來到現場後,發現這裡的地理位置比較特別,真的很容易過站不停.

附近也沒有什麼特別的景點,所以多半應該都是專程前來.

上網查了一下,還蠻多部落客來過這裡,可以參考的文章也很多.

這裡還有附設停車場,雖然停車格不多,但是已經是很貼心了. 

IMG_7220

從旁邊的走道進來,這面爬滿藤蔓的牆面,很快就吸引我的目光.

很棒的一面網美牆,不過冷氣的室外機就有點搶畫面.

IMG_7221

IMG_7216

小林陳舍主打的就是三合院咖啡店,不過應該只有正廳是完整保留下來.

左右兩邊的廂房都已經算是重新改建了,右廂房變成了洗手間,左廂房則是座位區.

而吸引大家前來這裡的,就是三合院埕前的這些塗鴉.

大大的棒棒糖,旁邊還有跳格子和貪食蛇,真的是大人小孩都愛.

IMG_7173

IMG_7176

IMG_7178

IMG_7179

IMG_7180

左廂房的座位區,我個人是比較喜歡這裡.

主要是採光佳,視野還算好,還可以看到一些稻田.

藤蔓攀附在整個廂房,很有田園老宅的氛圍.

屋內屋外都是很適合取景拍照,非常不錯.

IMG_7182

IMG_7190

IMG_7189

右廂房就改建成洗手間,而壁畫美化了單調的洗手間.

IMG_7183

從正廳大門進來,就是整間咖啡店的核心區域.

房子雖舊,但是維護得很好.

簡單的陳設,井然有序,不會顯得雜亂.

所有的管線走外露工業風,金屬的管材看起來更有質感. 

IMG_7256

IMG_7257

IMG_7258

屋內的的擺設,是融合新舊傢俱,但是不會顯得凌亂,我覺得很用心的規劃.

老宅不一定要為了呈現"老",而硬是要湊出一堆舊傢俱.

如果沒有經過仔細的規劃,擺了一堆舊傢俱,也不見得會有加分的效果.

適當的點綴,才更有風味.

IMG_7259

屋內的磨石子地板以及這個木樑瓦片屋頂,更是不可缺少的元素,尤其是這個屋頂就更是不容易.

有些老宅的屋領重新翻修後,可能只有留下一部分原貌,其他都是被新建材給取代了.

如果沒有好好維護,要重新再整理恢復原貌,那就相當費工夫了.

IMG_7186

抹茶歐蕾 可可歐蕾 紅玉紅茶

飲品的部分都很不錯,但是我對這杯紅玉紅茶比較感興趣.

紅玉紅茶是南投縣魚池鄉日月潭紅茶的一個品項,非常不錯的紅茶品種.

我第一次品嘗紅玉紅茶,真的很好喝.

IMG_7233

杏仁奶酥吐司

外酥內軟,杏仁奶酥香,再加上這一球冰淇淋,值得點.

IMG_7237

布朗尼 肉桂蘋果塔 白葡萄乳酪塔

布朗尼上面又是一球冰淇淋,太棒了.

不過這個肉桂蘋果塔,更是好吃.

先是濃郁的肉桂香,然後蘋果味會在最後慢慢地散發出來,也是值得點.

IMG_7253

IMG_7243

IMG_7250

基本上飲品和餐點都有一定的水準,很值得推薦.

IMG_7264

IMG_7215

市區裡的老宅咖啡很多,但是這樣的三合院老宅咖啡,應該就不多了.

可以收進口袋名單裡.......

文章標籤

小林陳舍 台中
 
創作者介紹
創作者 jacklsy 的頭像
jacklsy

我的生活 我的世界




此文同步發表於：231104台中-小林陳舍
檢舉
share
chevron_left

231022基隆-好饗咖啡
延伸閱讀

双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!

 沾墨點落

【台南 中西區】耀眼黃色系外帶咖啡Holi Cafe 咖啡店居然也有小米阿粕

 我是艾兒比！！

台中西區｜WHITE Coffee Bar-極致黑店！超大巨型暗黑卡比獸超吸引目光

 papa

惜緣亭-米販部~珍惜與米飯之間的美好緣分 !

 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

jacklsy

發表篇數：311篇

作者的其它文章
同類據點
阿部茶店 照片

阿部茶店

4.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區
昌盛茶堂 照片

昌盛茶堂

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區
食茶巷 T.Avenue 照片

食茶巷 T.Avenue

4.25 (2人評鑑)

區域：台中市西屯區
筑淨茶苑 Serenity Tea 照片

筑淨茶苑 Serenity Tea

3.50 (1人評鑑)

區域：台中市和平區
雲太閒茶文化 照片

雲太閒茶文化

3.98 (3人評鑑)

區域：台中市南屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up