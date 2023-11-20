為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 胖子牛肉｜爆滿超大塊牛肉火鍋，雙蛋蝦仁炒飯份量超多！

胖子牛肉｜爆滿超大塊牛肉火鍋，雙蛋蝦仁炒飯份量超多！

2023-11-20 12:15:23 大手牽小手。玩樂趣 人氣：1,765
share
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：797篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：胖子牛肉
phone03-338-9314
place桃園市桃園區北新街74號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

桃園美食推薦這家胖子牛肉，藏在大廟附近小巷的胖子牛肉，桃園人應該都很熟悉，第二代已經接班30年，在地經營已經超過60年歷史，是桃園頗受好評的老店，開業以來一直堅持使用當日新鮮溫體牛，尤其他們的牛腩火鍋超有名，還有滿滿蝦仁的雙蛋蝦仁炒飯也是必點招牌，大份量又價格親民，不吃嗎？

胖子牛肉｜交通方式＆停車資訊

胖子牛肉在北新街小巷內，早上中午來這邊是市場車流會比較亂，騎車來比較方便，汽車可停放嘟嘟房民族店或朝陽公園停車場步行約5分鐘，騎車可在對面找臨停，如果晚上來建議要先預約，不然常常客滿

胖子牛肉｜菜單價目表

胖子牛肉菜色非常多接近70種選擇，除了菜單牆面還有海報參考，不少熟客都會來買炒飯或燴飯，飯麵一份只要120元~140元而且份量超大，其它熱炒海鮮類約220元～280元，像是招牌炒牛肉、銀芽毛肚、牛腩火鍋都是必點

如果點牛腩火鍋還可以再加料，但建議先必要，就算點小份的，裡面的料也是多到一個不行，我們五個人吃一鍋還吃不完打包．．．．

胖子牛肉｜推薦料理

胖子牛肉便宜歸便宜，但點餐下手還是要收斂一點，我們五個人點這樣大概2500元左右，然後我們完全吃不完，打包回家煮個飯又是一餐，牛筋、毛肚、豆皮算多點了，火鍋裡都有XD

牛腩火鍋，胖子牛肉的招牌！幾乎每個人都會來點上一鍋！裡面配料也很多，尤其牛筋還不是冷凍那種！是老闆當日新鮮滷牛筋，牛腩這部分肉質較為韌實，但經過長時間的燉煮後會變得非常軟嫩，而且裡面都是大塊牛肉，超爽的！

牛肉中富含一定的肉汁，在烹煮過程中會釋放出來，使牛肉在口中加多汁，也增加了湯頭濃郁風味，裡面還加了大量的番茄，讓湯頭喝起來帶有清爽的果酸香氣，這鍋真的有夠強！

牛肉可以沾特製的豆瓣醬更添風味，但我是覺得光牛肉本身的鹹味就夠了，其實不太需要醬料

招牌炒牛肉，牛肉特別選用溫體沙朗牛部位，吃起來特別嫩，牛肉本身帶有濃郁的肉香，與空心菜的清爽味道相融合，加上醬汁調味十分下飯

蒜香黃金酥魚條，炸魚條外面是裹上地瓜粉酥炸，外皮酥脆，加上蒜酥調味非常涮嘴且下酒

五更腸旺，大腸真的很嫩，裡面還有軟Ｑ的鴨血，勾芡勾的比較重一些，有炒辣豆瓣提鮮增香，就是一道很下飯的菜，光是這道我飯就吃了兩碗！

平日中午只有我們一桌，老闆招待一份醬燒九孔鮑，醬燒九孔鮑有好幾個，九孔鮑口感偏軟炒的很入味，Ｑ嫩好吃也很下飯！

雙蛋蝦仁炒飯，必點！這個真的有夠超值，一大盤鑊氣十足的炒飯只要130元，雙蛋炒飯粒粒分明，調味也是鹹淡合宜，簡單鹹味醬油調味，完全不油膩，加上肥嫩又大隻的蝦仁，有夠好吃啦！但如果有吃牛肉火鍋，這炒飯先略過，一定吃不完！

牛肉燴飯，這道也是人氣很高的主食，白飯淋上滿滿蔬菜炒牛肉，伴隨著洋蔥甜、空心菜與蛋汁，牛肉片不乾不柴，就是經典台式燴飯口味，大量燴飯湯汁滲入白飯中，濕潤又夠味，然後份量真的很大，一個大男生一定吃得飽

胖子牛肉果然是實力很堅強的老店，整場吃下來都無雷，而且份量真的多到一個不行，強烈建議人找多一點來吃，不然隨便點個擠到根本吃不完啊！胖子牛肉推薦給大家

 

胖子牛肉

地址：桃園市桃園區北新街74號

電話：03-3389314

營業時間：11:00~14:00/17:00~22:00（週一公休）

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：胖子牛肉
  • 所在地址：臺灣桃園市桃園區北新街74號
  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-22:00
  • 店家電話：03-3389314
  • 評價：★★★★

 

 

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

阿賢排骨便當｜隱藏便當王者，熊貓外送業績冠軍

阿柱麻油雞｜要炒到噴火鑊氣才夠！單鍋大火爆炒

chevron_right
延伸閱讀

高雄美食 湖東牛肉館｜老饕們一致推薦的「溫體牛肉火鍋」　超驚豔「新鮮牛肉盤」美味上榜米其林必比登！

 算命的說我很愛吃

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：797篇

理想的假期是慢活不是奔波，是散步不是趕路。

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
幹麻？豚骨麻辣燙（龍潭店） 照片

幹麻？豚骨麻辣燙（龍潭店）

4.00 (2人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
八辛吉手作麻辣燙 照片

八辛吉手作麻辣燙

4.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
雙囍鍋物 照片

雙囍鍋物

4.93 (3人評鑑)

區域：桃園市中壢區
利津食品 照片

利津食品

4.05 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
春酒幕 照片

春酒幕

4.95 (1人評鑑)

區域：桃園市八德區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up