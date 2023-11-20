桃園美食推薦這家胖子牛肉，藏在大廟附近小巷的胖子牛肉，桃園人應該都很熟悉，第二代已經接班30年，在地經營已經超過60年歷史，是桃園頗受好評的老店，開業以來一直堅持使用當日新鮮溫體牛，尤其他們的牛腩火鍋超有名，還有滿滿蝦仁的雙蛋蝦仁炒飯也是必點招牌，大份量又價格親民，不吃嗎？

胖子牛肉｜交通方式＆停車資訊

胖子牛肉在北新街小巷內，早上中午來這邊是市場車流會比較亂，騎車來比較方便，汽車可停放嘟嘟房民族店或朝陽公園停車場步行約5分鐘，騎車可在對面找臨停，如果晚上來建議要先預約，不然常常客滿

胖子牛肉｜菜單價目表

胖子牛肉菜色非常多接近70種選擇，除了菜單牆面還有海報參考，不少熟客都會來買炒飯或燴飯，飯麵一份只要120元~140元而且份量超大，其它熱炒海鮮類約220元～280元，像是招牌炒牛肉、銀芽毛肚、牛腩火鍋都是必點

如果點牛腩火鍋還可以再加料，但建議先必要，就算點小份的，裡面的料也是多到一個不行，我們五個人吃一鍋還吃不完打包．．．．

胖子牛肉｜推薦料理

胖子牛肉便宜歸便宜，但點餐下手還是要收斂一點，我們五個人點這樣大概2500元左右，然後我們完全吃不完，打包回家煮個飯又是一餐，牛筋、毛肚、豆皮算多點了，火鍋裡都有XD

牛腩火鍋，胖子牛肉的招牌！幾乎每個人都會來點上一鍋！裡面配料也很多，尤其牛筋還不是冷凍那種！是老闆當日新鮮滷牛筋，牛腩這部分肉質較為韌實，但經過長時間的燉煮後會變得非常軟嫩，而且裡面都是大塊牛肉，超爽的！

牛肉中富含一定的肉汁，在烹煮過程中會釋放出來，使牛肉在口中加多汁，也增加了湯頭濃郁風味，裡面還加了大量的番茄，讓湯頭喝起來帶有清爽的果酸香氣，這鍋真的有夠強！

牛肉可以沾特製的豆瓣醬更添風味，但我是覺得光牛肉本身的鹹味就夠了，其實不太需要醬料

招牌炒牛肉，牛肉特別選用溫體沙朗牛部位，吃起來特別嫩，牛肉本身帶有濃郁的肉香，與空心菜的清爽味道相融合，加上醬汁調味十分下飯

蒜香黃金酥魚條，炸魚條外面是裹上地瓜粉酥炸，外皮酥脆，加上蒜酥調味非常涮嘴且下酒

五更腸旺，大腸真的很嫩，裡面還有軟Ｑ的鴨血，勾芡勾的比較重一些，有炒辣豆瓣提鮮增香，就是一道很下飯的菜，光是這道我飯就吃了兩碗！

平日中午只有我們一桌，老闆招待一份醬燒九孔鮑，醬燒九孔鮑有好幾個，九孔鮑口感偏軟炒的很入味，Ｑ嫩好吃也很下飯！

雙蛋蝦仁炒飯，必點！這個真的有夠超值，一大盤鑊氣十足的炒飯只要130元，雙蛋炒飯粒粒分明，調味也是鹹淡合宜，簡單鹹味醬油調味，完全不油膩，加上肥嫩又大隻的蝦仁，有夠好吃啦！但如果有吃牛肉火鍋，這炒飯先略過，一定吃不完！

牛肉燴飯，這道也是人氣很高的主食，白飯淋上滿滿蔬菜炒牛肉，伴隨著洋蔥甜、空心菜與蛋汁，牛肉片不乾不柴，就是經典台式燴飯口味，大量燴飯湯汁滲入白飯中，濕潤又夠味，然後份量真的很大，一個大男生一定吃得飽

胖子牛肉果然是實力很堅強的老店，整場吃下來都無雷，而且份量真的多到一個不行，強烈建議人找多一點來吃，不然隨便點個擠到根本吃不完啊！胖子牛肉推薦給大家

胖子牛肉

地址：桃園市桃園區北新街74號

電話：03-3389314

營業時間：11:00~14:00/17:00~22:00（週一公休）

店家/景點資訊

店家名稱：胖子牛肉

所在地址：臺灣桃園市桃園區北新街74號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：03-3389314

評價：★★★★

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