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阿柱麻油雞｜要炒到噴火鑊氣才夠！單鍋大火爆炒酒香麻油雞

2023-11-20 12:20:07 大手牽小手。玩樂趣 人氣：103
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：805篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：阿柱麻油雞
place台北市中山區遼寧街77號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北美食推薦這家阿柱麻油雞，台灣夜市那麼多，有些在地名氣不高的夜市，才是藏著最多在地美食的好所在，如果論人氣算起來遼寧夜市，在台北知名度不如其他觀光大夜市高，但別小看遼寧夜市，裡面可是藏著超多老店攤頭，正有著許多老饕才知道的隱藏好店，像是今天介紹的阿柱麻油雞就是隱藏版的老饕美食

阿柱麻油雞|交通方式&停車資訊

阿柱麻油雞就位在遼寧夜市內，網路上幾乎沒有阿柱麻油雞的資料，甚至連google都找不到，但阿柱麻油雞可以說是遼寧夜市在地人氣店，這條路上還有赫赫有名的阿圖麻油雞，但許多人還是會選擇到阿柱麻油雞用餐，一整個就是『高手在民間』的概念，低調默默地存在著

阿柱麻油雞|菜單

阿柱麻油雞的價位應該算中等吧，旁邊的阿圖麻油雞比較便宜，但我覺得不應該這樣比，老實說應該算是不同等級，怎麼說？！等等看老板料理就知道，比較特別的是，點麻油料理都會附一顆麻油蛋

台北麻油雞|遼寧夜市美食

點完菜老闆就會開始『現煮』，沒錯！就是一碗一碗現煮，老闆說這樣才可以保持食材的新鮮度及口感，大火爆炒麻油薑片，入料加高湯烹煮，一股濃郁的麻油香氣在火焰中竄出，有夠香！

麻油腰只湯

麻油腰只湯一上桌，一股濃郁的麻油香隨即瀰漫四周，冷冷冬天看到這畫面及聞到這香氣，誰也把持不住呀，超香的！中間還放了一顆麻油蛋

裡面配料也豪氣，腰只切成大塊，口感極佳，老闆火候拿捏得相當棒，腰只吃起來很脆口且無腥味，吸飽了高湯的精華，麻油香伴著腰只脆，有夠好吃！

麻油蛋也是一絕，是將煎過的荷包蛋放進麻油高湯裡烹煮，荷包蛋吸收了高湯的味道，蛋香搭配麻油香還有嫩嫩多汁的口感，好吃！

麻油乾煎豬肝

原本是麻油乾煎豬肝，但豬肝不夠了，老闆幫我加了更高價位的赤肉一起炒，算賺到吧，點這道強烈建議點一碗白飯來配，很下飯！

煎豬肝對於油溫控制需要熟練的掌控，才能讓豬肝表面迅速脫水，形成焦化層，讓內裡保持鮮嫩的口感，豬肝香氣超足，而且外層還帶有焦香的口感，豬肝裡面軟嫩到不行！這道應該算是目前吃過排名前三的煎豬肝！

點麻油乾煎豬肝，麻油蛋是另外用小碗裝的麻油蛋湯，一口豬肝一口飯，再喝暖呼呼的麻油的湯，舒服啦！

冷冷天氣來一碗暖呼呼的麻油雞湯絕對是人生一大享受，很難想像在夜市裡也能吃到如此口味細膩的麻油雞湯，阿柱麻油雞嚴格說起來可以說是毫無名氣，連google都沒有，基本上感覺都是做在地熟客的生意，實際品嚐下來真的很夠水準，不要再看google評價來決定料理的好壞囉！

 

阿柱麻油雞

地址：台北市中山區遼寧街77號（遼寧夜市內）

營業時間：16:00-21:00

 

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：阿柱麻油雞
  • 所在地址：臺灣台北市中山區遼寧街77號（遼寧夜市內）
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-21:00
  • 店家電話：無
  • 評價：★★★★



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