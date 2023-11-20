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隱身巷弄內的森林玻璃屋【南埕衖事】，說是全台南最美的冰淇淋店，應該也沒什麼人會反對吧!? 這可是由日本建築大師操刀設計的建築，整棟白色系的8層樓建築、半戶外的通透空間，立體又蜿蜒的穿梭感，融入大師對台南巷弄的獨特情懷，充滿綠意的空間也有空中花園的感覺。離台南美術館2館及台南林百貨都不遠，可以一起玩起來喔!【南埕衖事】怎麼念?要念衖「ㄌㄨㄥˋ」

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地址：南市中西區忠義路二段99號（入口在台南市中西區中正路38、40號間巷底)

電話：06-227-8999

營業時間：週三～週一10：00～22：00，17:30開始販售 夜間入埕 票券

票券 週二休館(國定例假日照常開放) 國定例假日照常開館

自行開車：Google導航輸入南埕衖事即可到達

停車場：附近方便的停車場是台南美術二館，路程大約5-10分鐘

大眾交通：

台南車站 → 台南火車站(南站-藍幹線) → 林百貨(忠義路) → 步行約3分 → 南埕衖事 台南車站 → 台南火車站(南站-茄萣區間車/紅幹線) → 林百貨(中正路) → 步行約3分 → 南埕衖事 台南高鐵 → 沙崙火車站(復興/區間) → 台南車站 → 台南火車站(南站-藍幹線) → 林百貨(忠義路) → 步行約3分 → 南埕衖事

南埕衖事 門票價位 消費方式



南埕衖事入園門票：平日$300元，假日$350元，可折抵單次最多$150元消費，身高120公分以下免費

參觀建築的部份是「衖 Lòng Stairs」，非吃冰區，每日有場次、人數限制，需先購票劃位，導覽主要在於建築結構的特色衖Stairs

單純吃冰的朋友，門票為$200元，包含150元折抵消費和導覽

南埕衖事 菜單價位

冰品單球100元、雙球190元、三球280元

南埕衖事 入口在哪裡

【南埕衖事】雖然緊臨忠義路二段，但其實這裏不是正門，真的正門很隱密，要從中正路38、40號間巷弄進入

這一帶的巷弄就是很典型的台南風格，走近這裏立刻被滿滿的綠意圍繞，直到門口，真的有柳暗花明又一村的感覺

南埕衖事A區 冰淇淋店

這裏的消費方式比較特別，分為AB 二區，「A區.南埕衖事」與「B區.衖 Lòng Stairs」

「A區 南埕衖事」提供冰品甜點飲料餐飲服務

「B區 衖 Lòng Stairs 」 則是參觀大師建築的導覽解說

我們當時來的時候還分為AB二區的票券，搞的有點複雜，現在統一了，比較方便了啊

因為B區.衖 Lòng Stairs 有特定入場時間，所以我們剛好可以先逛一下A區

二樓空間點餐區 伴手禮區

首先，經過很有特色的樓梯直上二樓，這裏同時也是點餐區及伴手禮區

點餐區在 2F、4F 都有

聽說這裏的甜點及冰品都很有特色

這裏主要提供⽤台灣在地水果製作的義式冰淇淋，以及藍帶甜點主廚製作的甜點，口味多達10幾種，看起來都很好吃！

除了冰品甜點飲料，這裏也有推出很多精美的伴手禮禮盒

如果人比較多，也可以先到三樓以上找座位，再去點餐

座位區的設計很有特色，採光明亮，搭配泥牆、鐵窗框、磨石子地板，以及藤編傢俱

看似簡潔，但可感受濃濃的復古氛圍。

建築物中庭種滿了綠色植物，加上大片落地窗，隨著時光流轉不同的光影變化~

我們來的時候已經是傍晚了，所以天色慢慢暗了下來，如果是正中午到此，空間會更明亮

鐵窗花的設計也很厲害，圖案可以看出是「南埕”衖”事」的「衖」字，這個字不算常見，就是指小巷的意思

有兩個讀音，分別為「ㄌㄨㄥˋ」與「ㄒㄧㄤˋ」，在這邊稱為「ㄌㄨㄥˋ」事，

我們一共四人，當天下午的選擇也不多，所以直接點了冰淇淋，冰淇淋的口味都很不錯哦

有抹茶、福源花生、芭樂~~~真的都是在地口味居多

這個土牆也滿有意思，很像台灣早期的土角厝!!

從四、五樓開始，有露天的階梯設置，也多了點不同的特色

4 樓座位有室內跟戶外兩區，比起二三樓來說，這裏多了綠意環繞，氣氛也很不錯啊

步上階梯的同時，也可以欣賞台南的街景

5樓露臺區「南埕．天光」，這裏和台南美術館很類似，隨著光影灑落在大片綠意之中，場景真的超夢幻的

南埕衖事B區 衖 Lòng Stairs

「衖 Lòng Stairs」由日本建築大師藤本壯介設計規劃，這是在忠義路二段上拍到的

如果是白天，就可以看到純白的階梯非常吸睛

這是忠義路上的門口，這裏的「迺迺小賣所」也有提供一些簡單的小食餐包與飲品

這裏真的很特別，不但可以享用充滿綠意的用餐環境，同時也可以欣賞大師級的建築設計，台南真的是個令人驚喜不斷的城市啊

B區「衖 Lòng Stairs」會有專人解說，會帶人直接坐電梯上到8樓，再一路聽解說逛下來。

這一區就要戴上手環票了

這一區遊逛體驗大約1小時左右，聽完解說後就可以自由拍

身高120cm以下與行動不便者恕不開放體驗。 (另外會直接贈良扇乙支)

入場時段：為了確保時間有變，如果想去的朋友，還是建議先上官網預先看一下為準

解說人員會帶人了解一下建築師的作品及這棟建築的背後故事!!

真的很有意思，也很佩服背後的團隊願意做這樣的投資

一踏入「衖Lòng Stairs」的空間，就好像走入白色迷宮之中啊

解說的過程中，我們得知這靈感來自台南的巷弄，然後將蜿蜒平面的巷弄化身成立體垂直的階梯

用這種不同的方式帶人來了解台南。

這裏真的很奇特，任何一角度都很好拍，也都有不同的感覺

其實在探索的過程中，也會如同現實生活中會走到岔路、死巷，這樣反而多了不同的趣味，也對空間有不同的想像。

南埕衖事 心得評價

日本建築大師操刀設計、老飯店變成時尚建築。同時它也是很棒的冰淇淋店、甜點、咖啡廳，非常有代表性，這裏真的是台南是來台南旅遊時的必訪景點及IG網美打卡景點!

南埕衖事 景點資訊

地址：南市中西區忠義路二段99號

電話：06-227-8999

營業時間：週三～週一10：00～22：00，17:30開始販售夜間入埕票券

週二休館(國定例假日照常開放) 國定例假日照常開館

南埕衖事 官網

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