台北最強燒臘店推薦｜名門燒臘-伊通店

我跟隊友跟很喜歡吃燒臘便當，平常就很常特地去找好吃的燒臘店試試，

以前吃過的燒臘店，肯定都有強項跟弱項，

例如只有叉燒好吃，燒鴨很乾柴之類的，

只有這間名門燒臘，無論是油雞、叉燒、脆皮燒肉、還是燒鴨，

這四種港式燒臘店必備品項通通都好吃的不得了，

超好吃就算了，還貼心地可以選擇肉的肥瘦度，

是還給不給其他燒臘店生存空間啊！！！

擁有40多年老字號的『名門燒臘』， 於1982年由粵菜阿銘師所領軍創辦，

是來台北不能錯過的港式燒臘店。

『嚴選新鮮，傳承美味。獨家工法，堅持不變的好味道』是40年不變的初衷。

名門燒臘所在的伊通街這邊臨四平商圈旁，可從捷運松江南京站步行抵達，所以我還算熟，

平日用餐期間生意特好，這天是假日且已經一點多，掐指算了算比較不用排隊才來。

名門燒臘主打只用最好的肉品，

採用＜CAS生鮮電宰之肉品＞，

安全衛生，品質保證，

我也這也是為什麼他們家燒臘這麼好吃的秘訣之一。

就算是離峰時間，內用或外帶的人依舊沒有少，

但至少不用排隊，快許多～

辣蘿蔔、酸菜、油蔥都是免費可加，點餐時記得跟服務人員說，

還需要的話櫃台那邊也可自行取用。

我覺得油雞算是燒臘店最不容易踩雷的品項，

但燒鴨跟脆皮燒肉就幾乎十間有八間會很雷，

叉燒好一點，大概五成機率中標，

所以第一次吃的燒臘店，我一定是先點個三寶飯來評比，

以後就知道如何趨吉避凶XD.

聽聞名門家的脆皮燒肉很厲害，特地點了一個燒肉飯來試試！

除了可以選擇肥瘦度外，名門燒臘還提供加肉的服務，

我個人是抱持著加好加滿的想法，

不然還要分食小孩肯定不夠吃。

便當可以加價升級套餐，

C套餐最划算，加肉又加飲料或湯，只要$80，

等於湯或飲料只要$30。

當天的例湯是老火玉米湯，不是一般的便當店湯品，

是很真材實料的湯，排骨跟玉米都不少，湯頭味道也好，

我覺得很值得加點。

店內有提供免費的決明子麥茶，也可以另點紅茶或清茶。

三寶飯套餐+油雞 $185

三寶飯本身是油雞+燒鴨+叉燒三種，我們都選擇了加肉，

油雞通常在燒臘店都是好吃的，所以多加了油雞的份量，

但這間最厲害的就是它每一樣都好吃！！！

如果下次再來吃，我會選加脆皮燒肉，等於四寶飯的概念。

便當的菜量很足夠，這點也很讓我滿意：）

油雞的肉質是緊實而軟嫩的，金黃上色的雞皮，

新鮮美味兼具，搭配油蔥超好吃～

名門燒臘的燒鴨很厲害，而且像鴨翅跟鴨胸肉等部位都有剔骨很貼心，

燒鴨真的是嫩到一個新境界，堪比櫻桃鴨肉的多汁水嫩（該不會真的是用櫻桃鴨吧？！），

鴨皮飽滿微Q，真的是豪豪吃～～～

叉燒的肥瘦比例適中，厚度也恰到好處，是個完美的黃金叉燒。

燒肉套餐+燒鴨 $185

我已經很多年沒有吃到好吃的脆皮燒肉了，

每次吃到那種皮很軟的燒肉都很想罵人💢

獨家12種香料配置，10道工序，長達6小時的製作，

才能擁有這黃金脆皮口感！

名門燒臘的脆皮燒肉好吃到讓人想哭，

那個皮是一個酥脆到令人感動，卡滋卡滋的，

第一次吃到脆皮燒肉的孩子也是眼睛一亮，

一直說還要這個，不愧是我女兒，果然識貨，

據說連外帶回家都能保持皮酥脆的口感，

果然是名門燒臘的經典招牌，有夠好吃！！！

名門的燒臘便當真的是我吃過最最最最好吃的，

立馬封為台北最強燒臘店，他們家燒臘實在太厲害了，

尤其是那脆皮燒肉，令人魂牽夢縈的美味程度，

好吃到我現在覺得要吃燒臘店我寧可跑台北去吃，也不要將就附近普通店家阿～～～

店家資訊

Ｉ Ｇ：＠minmansince1982

伊通店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/Minman44

地 址： 10491台北市中山區伊通街44號1樓

電 話：02-25082669

營業時間：10:00~19:30( 週日公休)

foodpanda：

https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/w0uk/ming-men-shao-la

（外送平台上是套餐，套餐內是每日例湯）

Uber Eats：



新店店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/廣東名門燒腊專賣店-177766112260923/

地 址： 新北市新店區中正路146-1號

電 話：02-29155807

營業時間：10:30~20:00

foodpanda：

https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/pocd/ming-men-shao-la-xin-dian-zhong-zheng-dian

Uber Eats:



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