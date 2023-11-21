已經二訪"所淋麻辣燙"的吃貨Iris雖然第一次是因為去家樂福購物，無意間發現韓式的麻辣燙，

但實在忘不了那特殊的韓式麻辣口味，很快又再度前往解饞，想想也把這消息分享給同樣哈韓的美食粉，

不過，目前台灣首家的所淋麻辣燙，位於蘆洲家樂福店的四樓，想吃的朋友就來逛逛+吃飯聊天，大推呀!

所淋麻辣燙的菜單很簡單，除了各種湯的/乾的，不同調味的麻辣燙以外，還有其他特別的單點菜色，像是鍋包肉、韓式炸雞、炒飯(原味或麻辣)，麵包蝦，

據店長介紹，這幾樣都是目前韓國很流行的特別菜色!是不是跟我們以往熟悉的辣炒年糕或拌飯?不太一樣?(Iris想想還真的耶~~)

因為疫情，多久沒到韓國挖掘新事物、新美食呀!!想不到所淋麻辣燙就率先引進了

想知道時下韓國最新流行的美食，來這裡尋寶就對啦~~

【營業資訊】

店名:所淋麻辣

地址:新北市三重區五華街282號4樓(家樂福 蘆洲店 4樓美食廣場)

訂位電話:02-2857-5008

線上訂位: https://inline.app/ booking/-NfyN8bISr86FiaNOZ_c: inline-live-3/- NfyN8oIusW0006AfI2T?fbclid= IwAR3qp- zI1zi3LzmX8j24CA4UdRdRHxLZpXrY zhvY4mtyHyQiId7alHZOqL4

FB粉絲團: https://www.facebook.com/ SORIMMARA.LuZhou?mibextid= ZbWKwL

營業時間:11:00~22:00 (無公休日)

當天帶著家人跟小娃，原本還有點猶豫，但老闆熱情介紹，所淋也有小孩可以吃的"不辣"的麻辣燙，

其實就是韓式燉熬的牛骨高湯底，麻辣燙內容完全可以娃兒自己挑選食材，加上白飯、小菜、飲料全都無限供應，

超適合我家小娃這個白飯小偷

用餐人潮不少，我們還逛了一下家樂福才進來入座。

整個用餐區寬大明亮，簡單的風格，更顯美味至上

麻辣燙食材自選區，多達數十種選料供大家選擇，而且店長說，食材會因應季節還有韓國流行同步不定期更換，所以每回來肯定都有點小驚喜!

當然，韓國必吃Q拉麵還有寬冬粉，以及吃貨Iris最愛的豆皮系列，全都找得到(就算減肥~~Q拉麵也是不能錯過 )

還有還有~韓國年糕也是不能錯過，不過也不是每回有，如果有看到，Iris推薦必夾，而且搭上麻辣，比平常的辣炒年糕還夠味更好吃。

飲料自助吧無限供應，有糖&無糖飲料，汽水機，還有開水，大人小孩的喜好都照顧了，可不是隨便一種飲料打發顧客，推一個!!

小菜、醬料及白飯自助區也是無限取用，小菜還會每回補不一樣的，不過今天的醃漬白蘿蔔和海帶芽，都超清爽好吃，小妞光配小菜都快嗑完半碗白飯了

是不是超認真吃飯，當天還有帥老闆作陪，小妞整個胃口都開了，哈哈哈!!

選好想要的麻辣燙口味，就可以出發選食材啦!!!這邊食材自選，然後用秤重計價，想吃多少什麼料，全都可以自己作主

挑選自己選的完美比例食材，就可以去櫃檯秤重計價，告知櫃台人員想要的麻辣燙口味，還有要不要加起司?

這樣簡單就完成DIY麻辣燙點餐囉!

至於辣度有0度(不辣)~6度(王者麻辣)，任君挑選，每種辣度都有仔細介紹適合的人，還有是什麼香氣。

小孩不辣當然就是選0度，吃貨Iris推薦首次來從2度開始挑戰(因為除了是小辣外，這個辣度更多了花椒香)，

辣度也是一般常吃辣的人都能接受的，店長有說如果吃了之後覺得不辣，還可以幫你往上加辣度，所以首次挑戰的，

可別急，慢慢往上適應挑戰呀!

為了小妞，我們還點了甜甜的奶油蝦鍋包肉，還有店長大力推薦的麵包蝦，來場麻辣燙和炸蝦蝦跨界美食大餐。

(PS:吃貨Iris其實還想再點麻辣炒飯，但光吃小菜跟喝飲料，我就快半飽了 )

登登 麻辣燙(湯)登場，這是朋友點的湯麻辣，她說這種韓式麻辣很特別，而且湯是可以順口喝下去的，因為每口會散發牛骨湯濃郁的香氣在味蕾，

讓麻辣香更渾厚有層次，而不是只有辣味。

還有粉紅醬麻辣(乾)美色登場~粉紅醬雖辣，但其實Iris有另外加點起司，中和了不少辣度，小孩對粉紅醬也超捧場，

就是一直說好辣好好吃，然後一邊趁機喝很多飲料跟蘋果汁

↓↓↓↓↓↓看到沒 帥老闆親自幫我們桌邊服務，現場炙燒起司，火焰秀給我們看，小妞整個超開心。

加上炙燒起司，香度整個大提升，韓式麻辣的濃郁感也更有層次，重點是這辣度加上奶香起司，除了媽媽們愛，小孩也是讚不絕口 ，

小孩有起司，就能完食這道料理，還可以藉口喝很多飲料。

不容錯過的Q拉麵↑↑↑↑↑↑加上完美的起司麻辣 ，絕對必吃必吃必吃~

這道所淋麵包蝦出乎我意料的好吃，香脆可口，而且是完整一條蝦，可不是蝦泥，麵衣也不太厚，還蠻真材實料的(一份就是兩種口味唷!)

奶油蝦鍋包肉，就是小孩的口味呀~甜甜的炸物，胖胖的大蝦，加脆脆麵衣，奶油醬裹著，小孩白飯小偷必點配菜

點了四道菜，就滿滿一桌，讓我們四大兩小，飽到天靈蓋，有辣、不辣、還有小菜、白飯，任君吃，飲料任君喝，

寬敞的空間，超適合一群朋友、家人聚餐暢聊，一起分享自己創造的不同美味。

吃飽飯足，在店裡逛了一圈，才發現"所淋麻辣"在韓國已經有220家以上分店，海外連美國、越南也有，目前新北蘆洲，就是台灣首家進駐，

這股韓流麻辣燙，看來威力果然不容小覷呢!

Iris就特別喜歡他們麻辣燙的方式，吃多吃少，都能自己掌控，每種料只想吃一根/條都可以，辣度選擇也廣泛，口味多元，

難怪老闆會說韓國時下年輕人，早就不是站著吃辣炒年糕，而是到所淋麻辣燙，製作一碗屬於自己口味的麻辣燙。

【營業資訊】

店名:所淋麻辣

地址:新北市三重區五華街282號4樓(家樂福 蘆洲店 4樓美食廣場)

訂位電話:02-2857-5008

線上訂位: https://inline.app/ booking/-NfyN8bISr86FiaNOZ_c: inline-live-3/- NfyN8oIusW0006AfI2T?fbclid= IwAR3qp- zI1zi3LzmX8j24CA4UdRdRHxLZpXrY zhvY4mtyHyQiId7alHZOqL4

FB粉絲團: https://www.facebook.com/ SORIMMARA.LuZhou?mibextid= ZbWKwL

營業時間:11:00~22:00 (無公休日)

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