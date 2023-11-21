為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以"麻辣燙"一下，辣度自選，台灣首家分店插旗新北，韓流來襲不吃爆怎…

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以"麻辣燙"一下，辣度自選，台灣首家分店插旗新北，韓流來襲不吃爆怎麼行!!!

2023-11-21 15:26:56 吃貨Iris 人氣：102
share
窩客好文

吃貨Iris

發表篇數：60篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：所淋麻辣 蘆洲店
place新北市三重區五華街282號4樓
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

已經二訪"所淋麻辣燙"的吃貨Iris雖然第一次是因為去家樂福購物，無意間發現韓式的麻辣燙，

但實在忘不了那特殊的韓式麻辣口味，很快又再度前往解饞，想想也把這消息分享給同樣哈韓的美食粉，

不過，目前台灣首家的所淋麻辣燙，位於蘆洲家樂福店的四樓，想吃的朋友就來逛逛+吃飯聊天，大推呀!

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

所淋麻辣燙的菜單很簡單，除了各種湯的/乾的，不同調味的麻辣燙以外，還有其他特別的單點菜色，像是鍋包肉、韓式炸雞、炒飯(原味或麻辣)，麵包蝦，

據店長介紹，這幾樣都是目前韓國很流行的特別菜色!是不是跟我們以往熟悉的辣炒年糕或拌飯?不太一樣?(Iris想想還真的耶~~)

因為疫情，多久沒到韓國挖掘新事物、新美食呀!!想不到所淋麻辣燙就率先引進了【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

想知道時下韓國最新流行的美食，來這裡尋寶就對啦~~

 

【營業資訊】

店名:所淋麻辣

地址:新北市三重區五華街282號4樓(家樂福 蘆洲店 4樓美食廣場)

訂位電話:02-2857-5008

線上訂位: https://inline.app/booking/-NfyN8bISr86FiaNOZ_c:inline-live-3/-NfyN8oIusW0006AfI2T?fbclid=IwAR3qp-zI1zi3LzmX8j24CA4UdRdRHxLZpXrYzhvY4mtyHyQiId7alHZOqL4

FB粉絲團: https://www.facebook.com/SORIMMARA.LuZhou?mibextid=ZbWKwL

營業時間:11:00~22:00 (無公休日)

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

當天帶著家人跟小娃，原本還有點猶豫，但老闆熱情介紹，所淋也有小孩可以吃的"不辣"的麻辣燙，

其實就是韓式燉熬的牛骨高湯底，麻辣燙內容完全可以娃兒自己挑選食材，加上白飯、小菜、飲料全都無限供應，

超適合我家小娃這個白飯小偷【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

用餐人潮不少，我們還逛了一下家樂福才進來入座。

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

 

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

整個用餐區寬大明亮，簡單的風格，更顯美味至上

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

麻辣燙食材自選區，多達數十種選料供大家選擇，而且店長說，食材會因應季節還有韓國流行同步不定期更換，所以每回來肯定都有點小驚喜! 【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

當然，韓國必吃Q拉麵還有寬冬粉，以及吃貨Iris最愛的豆皮系列，全都找得到(就算減肥~~Q拉麵也是不能錯過 【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻)

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

還有還有~韓國年糕也是不能錯過，不過也不是每回有，如果有看到，Iris推薦必夾，而且搭上麻辣，比平常的辣炒年糕還夠味更好吃。 【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

飲料自助吧無限供應，有糖&無糖飲料，汽水機，還有開水，大人小孩的喜好都照顧了，可不是隨便一種飲料打發顧客，推一個!! 【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

 

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

小菜、醬料及白飯自助區也是無限取用，小菜還會每回補不一樣的，不過今天的醃漬白蘿蔔和海帶芽，都超清爽好吃，小妞光配小菜都快嗑完半碗白飯了 【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

是不是超認真吃飯，當天還有帥老闆作陪，小妞整個胃口都開了，哈哈哈!!

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

選好想要的麻辣燙口味，就可以出發選食材啦!!!這邊食材自選，然後用秤重計價，想吃多少什麼料，全都可以自己作主

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

挑選自己選的完美比例食材，就可以去櫃檯秤重計價，告知櫃台人員想要的麻辣燙口味，還有要不要加起司?

這樣簡單就完成DIY麻辣燙點餐囉!【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

至於辣度有0度(不辣)~6度(王者麻辣)，任君挑選，每種辣度都有仔細介紹適合的人，還有是什麼香氣。

小孩不辣當然就是選0度，吃貨Iris推薦首次來從2度開始挑戰(因為除了是小辣外，這個辣度更多了花椒香)，

辣度也是一般常吃辣的人都能接受的，店長有說如果吃了之後覺得不辣，還可以幫你往上加辣度，所以首次挑戰的，

可別急，慢慢往上適應挑戰呀!

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

為了小妞，我們還點了甜甜的奶油蝦鍋包肉，還有店長大力推薦的麵包蝦，來場麻辣燙和炸蝦蝦跨界美食大餐。

(PS:吃貨Iris其實還想再點麻辣炒飯，但光吃小菜跟喝飲料，我就快半飽了【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻)

 

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

登登【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻麻辣燙(湯)登場，這是朋友點的湯麻辣，她說這種韓式麻辣很特別，而且湯是可以順口喝下去的，因為每口會散發牛骨湯濃郁的香氣在味蕾，

讓麻辣香更渾厚有層次，而不是只有辣味。【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

 

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

還有粉紅醬麻辣(乾)美色登場~粉紅醬雖辣，但其實Iris有另外加點起司，中和了不少辣度，小孩對粉紅醬也超捧場，

就是一直說好辣好好吃，然後一邊趁機喝很多飲料跟蘋果汁【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

↓↓↓↓↓↓看到沒【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻帥老闆親自幫我們桌邊服務，現場炙燒起司，火焰秀給我們看，小妞整個超開心。

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

加上炙燒起司，香度整個大提升，韓式麻辣的濃郁感也更有層次，重點是這辣度加上奶香起司，除了媽媽們愛，小孩也是讚不絕口  【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

小孩有起司，就能完食這道料理，還可以藉口喝很多飲料。

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

不容錯過的Q拉麵↑↑↑↑↑↑加上完美的起司麻辣 【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻，絕對必吃必吃必吃~

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

這道所淋麵包蝦出乎我意料的好吃，香脆可口，而且是完整一條蝦，可不是蝦泥，麵衣也不太厚，還蠻真材實料的(一份就是兩種口味唷!)

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

奶油蝦鍋包肉，就是小孩的口味呀~甜甜的炸物，胖胖的大蝦，加脆脆麵衣，奶油醬裹著，小孩白飯小偷必點配菜【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

 

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

點了四道菜，就滿滿一桌，讓我們四大兩小，飽到天靈蓋，有辣、不辣、還有小菜、白飯，任君吃，飲料任君喝，

寬敞的空間，超適合一群朋友、家人聚餐暢聊，一起分享自己創造的不同美味。 【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

吃飽飯足，在店裡逛了一圈，才發現"所淋麻辣"在韓國已經有220家以上分店，海外連美國、越南也有，目前新北蘆洲，就是台灣首家進駐，

這股韓流麻辣燙，看來威力果然不容小覷呢!

Iris就特別喜歡他們麻辣燙的方式，吃多吃少，都能自己掌控，每種料只想吃一根/條都可以，辣度選擇也廣泛，口味多元，

難怪老闆會說韓國時下年輕人，早就不是站著吃辣炒年糕，而是到所淋麻辣燙，製作一碗屬於自己口味的麻辣燙。【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【三蘆美食地圖】哈韓新潮流~所淋麻辣燙，不吃辣居然也可以麻

【營業資訊】

店名:所淋麻辣

地址:新北市三重區五華街282號4樓(家樂福 蘆洲店 4樓美食廣場)

訂位電話:02-2857-5008

線上訂位: https://inline.app/booking/-NfyN8bISr86FiaNOZ_c:inline-live-3/-NfyN8oIusW0006AfI2T?fbclid=IwAR3qp-zI1zi3LzmX8j24CA4UdRdRHxLZpXrYzhvY4mtyHyQiId7alHZOqL4

FB粉絲團: https://www.facebook.com/SORIMMARA.LuZhou?mibextid=ZbWKwL

營業時間:11:00~22:00 (無公休日)

 

 

 

文章標籤

所淋麻辣 蘆洲家樂福 蘆洲家樂福美食 麻辣燙 哈韓 韓式麻辣燙 辣炒年糕 韓流 川味 三蘆美食 黃oppa 狂辣 無辣 DIY 自選 台灣 麻辣炒飯 奶油蝦鍋包肉 所淋麵包蝦 小菜飲料吃到飽
創作者介紹
創作者 左玄月 的頭像
左玄月

吃貨Iris與機車丁




#韓式料理
morechevron_right
文章關鍵字
韓式料理 麻辣燙 韓式麻辣 麵包蝦 more
檢舉
share
chevron_left

【東區】嗆司酒場~好台!好吃!好回憶!台日式混搭
延伸閱讀

惜緣亭-米販部~珍惜與米飯之間的美好緣分 !

 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

吃貨Iris

發表篇數：60篇

我喜歡吃，愛到處旅遊，也喜歡寫文章，用文字照片記錄生活點滴，與您分享美食、旅遊、育兒、婚姻........好多的Life，和大家一起邁向幸福
作者的其它文章
同類據點
韓聚韓式料理 照片

韓聚韓式料理

3.65 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
歐哞韓食小館 照片

歐哞韓食小館

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市永和區
海雲韓式料理 板橋店 照片

海雲韓式料理 板橋店

5.00 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯 照片

Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
雲海韓式料理 照片

雲海韓式料理

4.60 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up