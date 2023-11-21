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雲林元長鄉有一間田中央的咖啡廳「三房咖啡」，三房咖啡是專賣咖啡的工作室，內用需要提前預約，外帶也要先打電話確認是否有營業，推薦大家來到雲林旅遊，可以預約三房咖啡喝咖啡，這裡真的很Chill，來跟美麗的板娘聊聊天，喝杯咖啡享受鄉間風情。

雲林一日遊來去雲林元長鄉、北港鎮、虎尾鎮，推薦必去文青甜點店『分島R角甜點工作室』，隱藏在田中央的秘境咖啡廳『三房咖啡』，還有週末才吃得到的『手工花生麵包』，趕緊收藏吧！

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三房咖啡｜田中央的咖啡廳

三房咖啡｜內用訂位資訊

三房咖啡是專賣咖啡的工作室，內用需要提前預約，外帶也要先打電話確認是否有營業，店內提供黑咖啡、拿鐵、柚香果茶，手沖咖啡一杯100元～150元，點一杯可以就可以跟老闆娘聊聊天，深度認識雲林人文風情，享受狠chill的氛圍。

三房咖啡｜菜單MENU

三房咖啡｜期間限定花生拿鐵

三房咖啡為了2023雲林花生季特別推出「花生拿鐵」，期間限定的口味，結合在地特色花生，在拿鐵上面鋪滿滿的花生顆粒，入口可以吃到花生顆粒和香氣唷～

▻ 咖啡師專注的製作咖啡的模樣，真的太迷人，忍不住拿出手機拍照。

▻ 花生拿鐵上面還夾著一顆花生，也太可愛吧❤️

▻ 今天被老闆娘招待超好吃的貢丸！買上買幾包回家！太讚了！

▻ 雲林不愧是花生的故鄉，路上就能看到奶奶正在曬花生！

三房咖啡｜店家資訊

三房咖啡SunFun Coffee

地址：655雲林縣元長鄉3鄰36之6號

電話：0958-859119

內用採預約制，記得先打電話預約喔！



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元長鄉農會推出的黑金剛花生非常香非常好吃，還有很特別的紅珍珠花生，紅色的花生顆粒真的越嚼越香呀！花生真的是超涮嘴又健康的小零嘴。來到元長鄉別忘記帶點伴手禮回家唷！