我說過，我們家的東西幾乎都是骨董級，包括人也是！XD

一方面可能就是使用東西特別小心，不太容易壞；再來就是長輩很害怕學習新產品的操作方式，

所以通常都是情非得已才會買新的...欸！是的！我家高齡的電磁爐壽終正寢了！

趁著這個"好機會"，我入手了【MATRIC松木家電】日式微晶IH電磁爐 MG-IC1109GT！

嘻嘻！雖然大部分很骨董，但是...拍謝！這次我可能超前領先了！各位！

這台松木日式微晶IH電磁爐 MG-IC1109GT可是剛上架不久的捏！

天時、地利、人和...就讓我遇到了、相中了、宅配送到家了！

挖嘛哉相關產品早就推出很多年，品牌更是百百款，

這次為何會挑上這台松木日式微晶IH電磁爐 MG-IC1109GT，

除了大品牌，還有它的顏值高、功能齊全，最重要的就是相當好操作，阿拔阿木都說讚！

功能特色先給它一次看明瞭～

．微晶面板，簡約高雅易於清潔

．觸控式+旋鈕式操作面板

．煎炒蒸煮炸，多種功能

．9段火力輕鬆切換，料理食物更多元

．1∼99分鐘定時設定

．保溫功能，隨時享用美食

．1200W高功率，加熱速度快

．無鍋具自動關機

．雙重保護裝置，安全防乾燒，溫度過熱保護

．附有防滑腳

產品尺寸：寬280x高47x深340 mm，

超薄的機身，重量也才2.2Kg，拿取輕鬆不費力，收納也相當方便！

除了主機，內附使用說明書、產品保證書和DM，

雖然使用很簡單、操作很直覺，but還是有一些細節，所以使用前還是先把說明書先翻一翻嘿！

前面有觸控式操作面板和操作旋鈕，還有大字體的顯示螢幕！

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