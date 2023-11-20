我說過，我們家的東西幾乎都是骨董級，包括人也是！XD
一方面可能就是使用東西特別小心，不太容易壞；再來就是長輩很害怕學習新產品的操作方式，
所以通常都是情非得已才會買新的...欸！是的！我家高齡的電磁爐壽終正寢了！
趁著這個"好機會"，我入手了【MATRIC松木家電】日式微晶IH電磁爐 MG-IC1109GT！
嘻嘻！雖然大部分很骨董，但是...拍謝！這次我可能超前領先了！各位！
這台松木日式微晶IH電磁爐 MG-IC1109GT可是剛上架不久的捏！
天時、地利、人和...就讓我遇到了、相中了、宅配送到家了！
挖嘛哉相關產品早就推出很多年，品牌更是百百款，
這次為何會挑上這台松木日式微晶IH電磁爐 MG-IC1109GT，
除了大品牌，還有它的顏值高、功能齊全，最重要的就是相當好操作，阿拔阿木都說讚！
功能特色先給它一次看明瞭～
．微晶面板，簡約高雅易於清潔
．觸控式+旋鈕式操作面板
．煎炒蒸煮炸，多種功能
．9段火力輕鬆切換，料理食物更多元
．1∼99分鐘定時設定
．保溫功能，隨時享用美食
．1200W高功率，加熱速度快
．無鍋具自動關機
．雙重保護裝置，安全防乾燒，溫度過熱保護
．附有防滑腳
產品尺寸：寬280x高47x深340 mm，
超薄的機身，重量也才2.2Kg，拿取輕鬆不費力，收納也相當方便！
除了主機，內附使用說明書、產品保證書和DM，
雖然使用很簡單、操作很直覺，but還是有一些細節，所以使用前還是先把說明書先翻一翻嘿！
前面有觸控式操作面板和操作旋鈕，還有大字體的顯示螢幕！