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【台中南屯】岩漿火鍋｜台中公益路麻辣鍋，專屬免費停車場、包廂聚餐。霸氣火焰炙燒豬必點！台中宵夜推薦 - 貪吃猴的幻想

2023-11-21 18:27:57 貪吃猴 人氣：113
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貪吃猴

發表篇數：650篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：岩漿火鍋台中公益店
phone04-2383-0868
place台中市南屯區公益路二段889號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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岩漿火鍋-台中公益店台中公益路美食推薦台中宵夜想吃火鍋推薦這間岩漿火鍋，主打麻辣鍋鴛鴦鍋，營業到凌晨3點，還有專屬大型停車場停車超方便。岩漿火鍋獨家漢方藥材麻辣鍋，味道濃郁不膩口，餐前熱茶、冰沙、白飯、鍋底配料都無限續加任你吃。店家招牌火焰炙燒豬手切嫩滑牛芙蓉嫩雞柳..等樣樣都鮮嫩好吃。這間全部採預約制訂位，有多個獨立包廂空間，想要生日聚會、朋友聚餐又愛吃麻辣鍋的朋友這間很可以唷~

岩漿火鍋-台中公益店
地址:台中市南屯區公益路二段889號
電話:04-2383-0868
時間:11:00~03:00（最後入場02:00)
粉專:請點我
官網:請點我
岩漿火鍋線上訂位

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岩漿火鍋位置、停車資訊

許久沒來到台中市區，這次來到號稱美食一級戰區公益路，一眼望去一間比一間還要氣派。這次要去吃的岩漿火鍋位在台中公益路的頭端，靠近南屯交流道這邊，下交流道後約不到5分鐘車程就抵達，在交通上也算相當便利，相當顯眼的鮮紅色店面很難讓人不注意到。

來吃岩漿火鍋不用擔心停車位，他們有自己專屬的免費停車場，而且超級大！用完餐跟櫃台人員講車號就可以出去囉~

岩漿火鍋環境介紹

走進門口大廳直接被現場的裝潢擺設給驚艷到，懸浮在空中的巨石，暗黑系風格搭配迷幻紅色燈光，前端還有營造出煙霧繚繞的氛圍，完全呼應店名岩漿的主題。

超大坪數的用餐環境，目測至少可以容納上百位座席，沙發座椅寬敞舒適。用餐區上方的大量光球，有如星空點綴般的美麗場景，在這樣環境用餐無疑是一大享受~

更貼心的是這裡備有育嬰室以及廁所具備各項衛生用品、女性貼心用品等，連廁所的裝潢都很氣派害我忍不住拍了幾張，很有VIP等級的規格阿。

岩漿火鍋還有許多獨立包廂空間，旁邊也可以打通，非常適合會議、生日、家庭、朋友、尾牙聚會

餐桌旁基本備品，面紙、濕紙巾、牙籤，還有插座可以充電

醬料區多達十幾種佐料讓你搭配，豆腐乳醬很百搭，花生粉則是讓味道更有層次感，基本款蒜苗、蒜頭、醬油必備，旁邊還有白飯可以無限續碗，接著醬料準備好就等火鍋上桌啦~

用餐前還有熱茶可以先暖暖胃，這天喝到的是東方美人茶，溫和的茶香及口感，放置了一段時間茶也不會澀，可以先潤潤口。

岩漿火鍋菜單價位介紹

【內用收費】單一鍋每人收費$150，如果是鴛鴦鍋則每桌+$180，可享鍋底配料免費續，內用低消為$950。

【外帶收費】外帶鍋底$450元，搭配$500以上食材，低消$950不收10%服務費

岩漿火鍋除了主打自己獨門湯底，食材也都是嚴選新鮮肉品，雞豬牛肉跟上等海鮮都吃得到，還可以搭配直送鮮蔬跟多款手工火鍋料，另外老饕精選的私房滷味也是這裡的人氣招牌。

火鍋料、肉盤、蔬菜上桌，整個就是很澎派，還沒開動口水已經要流出來了，不管怎麼樣還是都要讓相機先吃呵呵

鍋底-漢方麻辣

岩漿火鍋的獨門湯底，選用漢方藥材入鍋，堅持遵循傳統古法熬煮湯頭，帶出香、麻、辣的豐富口感，卻依然不膩口，入喉之後還有餘韻不斷在嘴裡回味。鍋底配料有鴨血跟豆腐，都可以無限續加，口感滑嫩且滷的非常入味爽口，用麻辣湯來涮其他食材，吸收滿滿的湯汁鎖住美味，相當推薦給愛吃麻辣鍋的朋友們。

鍋底-膠原鈣骨

超浮誇的膠原鈣骨鍋，真的有一塊豬大骨在裡面，濃郁的乳白色湯頭，裡頭有山藥枸杞，喝起來格外甘甜，我跟朋友們都對這款鍋底讚不絕口。另外豬大骨還有留一些邊肉在上面，拿起來啃超過癮，連骨頭裡都還有骨隨可以吃，重點大骨還可免費續加，吃到最後都還特地把這鍋湯打包回家繼續享用，真的很不錯。

水耕蔬菜 $369

新鮮直送水耕蔬菜，會附上手套讓你摘取，現採現煮最美味

火焰炙燒豬(中) $490

店家人氣招牌菜，火焰炙燒豬，嚴選豬五花搭配高粱酒點火，現場看就像個火山正在噴發，很有視覺上的享受。

高粱酒隨著點燃後酒精會慢慢揮發，所以不用擔心酒駕的問題

店員教我們先把豬肉片泡下去高粱酒吸收酒香，還多了火烤的炙燒香氣，接著再放入火鍋裡涮一遍，還滿新奇的吃法，味道豐富有層次確實也不錯。

香辣鳳爪 $259

鳳爪我個人原本就很愛吃，而且這個還是去骨的，可以大口吃。滷的香辣入味有嚼勁不會太爛，也保留了軟骨的脆脆口感，拿來當開胃菜超適合，放入麻辣鍋也很對味。

芙蓉嫩雞柳 $390

芙蓉嫩雞柳算是位在雞胸內側比較少的部位，這裡吃起來口感滑嫩不會柴，可以放心丟到鍋裡慢慢煮，我個人滿推薦丟到麻辣鍋裡面煮，吸收了中藥材湯底精華，滑嫩中帶點麻鮮香，一吃直接愛上！

手切嫩滑牛 $490

愛吃牛肉的朋友這一個手切嫩滑牛肯定是首選，跟其他牛肉部位比起來，油脂跟筋膜不會那麼多，口感卻依然軟嫩滑順，多吃幾口也不會感到覺得膩。基本上涮過湯底品嘗原味就相當好吃，重口味可以再搭配醬料，味道更豐富。

雪花魚卷(中) $289

選用的是巴沙魚片，肉多又沒刺，我自己也很愛吃，大口吃滿滿魚肉很過癮

老油條 $89 / 綜合菇拼盤 $329

像是老油條、菇類都是煮火鍋的好料，都很容易吸收湯汁，尤其老油條煮完雖然軟軟的，但是那飽滿湯汁在嘴中化開的口感真的很過癮。

手工丸拼盤 $299

貢丸類選擇很多，直上綜合拼盤就都能吃到，口感彈牙又很耐煮，完全不用擔心會煮過頭。

香滷三寶 $549

店家招牌之一香滷三寶，有大腸頭、牛筋、牛肚，食材原本的色澤還滿誘人的，這個建議還是要下鍋煮一下，不要直接吃唷。

我喜歡帶有豐富膠質的牛筋，不會太過軟爛還有QQ的咬感。牛肚跟大腸個人覺得涮麻辣鍋風味更有層次一些，每款都好吃。

蝦仁漿 $229

看到菜單有蝦仁漿那肯定要來一份的呀~裡面是真的很有料，可以吃到很多一整隻的蝦子，而且還滿大隻的唷。蝦子本身很脆彈就是新鮮的證明，懶得剝蝦又想吃蝦子，蝦仁漿是不錯的選擇哈哈。

彩色蔬菜麵 $199

主食想吃點不一樣有特色的，推薦可以試試看彩色蔬菜麵，使用多種蔬菜製作的新鮮手工麵條，五顏六色的看起來就很繽紛也讓人很有食慾，接近細扁麵的口感，每口吸附著湯汁精華，滑溜爽口。

水蜜桃可爾必思冰沙

水蜜桃可爾必思冰沙，帶著果香甜甜的氣息，火鍋配冰沙就是享受，而且這個是可以無限續杯的唷~

金桔蜂蜜檸檬 $250

吃了很多火鍋料跟肉肉，當然需要來點解膩的飲料，酸酸甜甜的金桔蜂蜜檸檬就很推薦。

甜點

吃完火鍋每人還有一份甜點會不會太幸福了一點~上甜點前，服務人員還會先來清理桌面，給大家一個乾淨的餐桌來享用甜點，這個貼心度直接大加分。

甜點共有兩款，一款是客家擂茶+麻糬，另一款則是冰淇淋。客家擂茶有許多芝麻堅果小顆粒在裡面，味道非常香濃，麻糬則是黑糖外皮包覆著花生餡，超好吃的。

冰淇淋帶著濃郁乳香，上面淋上焦糖醬更增添了幾分風味，搭配手指餅乾吃還能感受一下不一樣的層次口感。整體來說，岩漿火鍋雖然定位在中高價位，但是用餐環境、服務品質、選用食材都很到位，有一定的水準跟品質，我跟朋友們在用餐過程中也都吃得很開心也很盡興。喜愛吃火鍋、麻辣鍋的朋友，岩漿火鍋是我個人滿推薦的口袋名單，分享給大家。

文末優惠

憑文章前往消費，點餐出示贈送【火焰炙燒豬】乙份（店家保有活動更改之權利）

店家資訊

岩漿火鍋-台中公益店
地址:台中市南屯區公益路二段889號
電話:04-2383-0868
時間:11:00~03:00（最後入場02:00)
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官網:請點我
岩漿火鍋線上訂位

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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評分者：貪吃猴
評論分數
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