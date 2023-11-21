岩漿火鍋-台中公益店， 台中公益路美食推薦 。台中宵夜想吃火鍋推薦這間岩漿火鍋，主打麻辣鍋鴛鴦鍋，營業到凌晨3點，還有專屬大型停車場停車超方便。岩漿火鍋獨家漢方藥材麻辣鍋，味道濃郁不膩口，餐前熱茶、冰沙、白飯、鍋底配料都無限續加任你吃。店家招牌火焰炙燒豬、手切嫩滑牛、芙蓉嫩雞柳..等樣樣都鮮嫩好吃。這間全部 採預約制訂位 ，有多個獨立包廂空間，想要生日聚會、朋友聚餐又愛吃麻辣鍋的朋友這間很可以唷~

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岩漿火鍋位置、停車資訊

許久沒來到台中市區，這次來到號稱美食一級戰區公益路，一眼望去一間比一間還要氣派。這次要去吃的岩漿火鍋位在台中公益路的頭端，靠近南屯交流道這邊，下交流道後約不到5分鐘車程就抵達，在交通上也算相當便利，相當顯眼的鮮紅色店面很難讓人不注意到。

來吃岩漿火鍋不用擔心停車位，他們有自己專屬的免費停車場，而且超級大！用完餐跟櫃台人員講車號就可以出去囉~

岩漿火鍋環境介紹

走進門口大廳直接被現場的裝潢擺設給驚艷到，懸浮在空中的巨石，暗黑系風格搭配迷幻紅色燈光，前端還有營造出煙霧繚繞的氛圍，完全呼應店名岩漿的主題。

超大坪數的用餐環境，目測至少可以容納上百位座席，沙發座椅寬敞舒適。用餐區上方的大量光球，有如星空點綴般的美麗場景，在這樣環境用餐無疑是一大享受~

更貼心的是這裡備有育嬰室以及廁所具備各項衛生用品、女性貼心用品等，連廁所的裝潢都很氣派害我忍不住拍了幾張，很有VIP等級的規格阿。

岩漿火鍋還有許多獨立包廂空間，旁邊也可以打通，非常適合會議、生日、家庭、朋友、尾牙聚會

餐桌旁基本備品，面紙、濕紙巾、牙籤，還有插座可以充電

醬料區多達十幾種佐料讓你搭配，豆腐乳醬很百搭，花生粉則是讓味道更有層次感，基本款蒜苗、蒜頭、醬油必備，旁邊還有白飯可以無限續碗，接著醬料準備好就等火鍋上桌啦~

用餐前還有熱茶可以先暖暖胃，這天喝到的是東方美人茶，溫和的茶香及口感，放置了一段時間茶也不會澀，可以先潤潤口。

岩漿火鍋菜單價位介紹

【內用收費】 單一鍋每人收費$150，如果是鴛鴦鍋則每桌+$180，可享鍋底配料免費續，內用低消為$950。

【外帶收費】 外帶鍋底$450元，搭配$500以上食材，低消$950不收10%服務費

岩漿火鍋除了主打自己獨門湯底，食材也都是嚴選新鮮肉品，雞豬牛肉跟上等海鮮都吃得到，還可以搭配直送鮮蔬跟多款手工火鍋料，另外老饕精選的私房滷味也是這裡的人氣招牌。

火鍋料、肉盤、蔬菜上桌，整個就是很澎派，還沒開動口水已經要流出來了，不管怎麼樣還是都要讓相機先吃呵呵

鍋底-漢方麻辣

岩漿火鍋的獨門湯底，選用漢方藥材入鍋，堅持遵循傳統古法熬煮湯頭，帶出香、麻、辣的豐富口感，卻依然不膩口，入喉之後還有餘韻不斷在嘴裡回味。鍋底配料有鴨血跟豆腐，都可以無限續加，口感滑嫩且滷的非常入味爽口，用麻辣湯來涮其他食材，吸收滿滿的湯汁鎖住美味，相當推薦給愛吃麻辣鍋的朋友們。

鍋底-膠原鈣骨

超浮誇的膠原鈣骨鍋，真的有一塊豬大骨在裡面，濃郁的乳白色湯頭，裡頭有山藥枸杞，喝起來格外甘甜，我跟朋友們都對這款鍋底讚不絕口。另外豬大骨還有留一些邊肉在上面，拿起來啃超過癮，連骨頭裡都還有骨隨可以吃， 重點大骨還可免費續加 ，吃到最後都還特地把這鍋湯打包回家繼續享用，真的很不錯。

水耕蔬菜 $369

新鮮直送水耕蔬菜，會附上手套讓你摘取，現採現煮最美味

火焰炙燒豬(中) $490

店家人氣招牌菜，火焰炙燒豬，嚴選豬五花搭配高粱酒點火，現場看就像個火山正在噴發，很有視覺上的享受。

高粱酒隨著點燃後酒精會慢慢揮發，所以不用擔心酒駕的問題

店員教我們先把豬肉片泡下去高粱酒吸收酒香，還多了火烤的炙燒香氣，接著再放入火鍋裡涮一遍，還滿新奇的吃法，味道豐富有層次確實也不錯。

香辣鳳爪 $259

鳳爪我個人原本就很愛吃，而且這個還是去骨的，可以大口吃。滷的香辣入味有嚼勁不會太爛，也保留了軟骨的脆脆口感，拿來當開胃菜超適合，放入麻辣鍋也很對味。

芙蓉嫩雞柳 $390

芙蓉嫩雞柳算是位在雞胸內側比較少的部位，這裡吃起來口感滑嫩不會柴，可以放心丟到鍋裡慢慢煮，我個人滿推薦丟到麻辣鍋裡面煮，吸收了中藥材湯底精華，滑嫩中帶點麻鮮香，一吃直接愛上！

手切嫩滑牛 $490

愛吃牛肉的朋友這一個手切嫩滑牛肯定是首選，跟其他牛肉部位比起來，油脂跟筋膜不會那麼多，口感卻依然軟嫩滑順，多吃幾口也不會感到覺得膩。基本上涮過湯底品嘗原味就相當好吃，重口味可以再搭配醬料，味道更豐富。

雪花魚卷(中) $289

選用的是巴沙魚片，肉多又沒刺，我自己也很愛吃，大口吃滿滿魚肉很過癮

老油條 $89 / 綜合菇拼盤 $329

像是老油條、菇類都是煮火鍋的好料，都很容易吸收湯汁，尤其老油條煮完雖然軟軟的，但是那飽滿湯汁在嘴中化開的口感真的很過癮。

手工丸拼盤 $299

貢丸類選擇很多，直上綜合拼盤就都能吃到，口感彈牙又很耐煮，完全不用擔心會煮過頭。

香滷三寶 $549

店家招牌之一香滷三寶，有大腸頭、牛筋、牛肚，食材原本的色澤還滿誘人的，這個建議還是要下鍋煮一下，不要直接吃唷。

我喜歡帶有豐富膠質的牛筋，不會太過軟爛還有QQ的咬感。牛肚跟大腸個人覺得涮麻辣鍋風味更有層次一些，每款都好吃。

蝦仁漿 $229

看到菜單有蝦仁漿那肯定要來一份的呀~裡面是真的很有料，可以吃到很多一整隻的蝦子，而且還滿大隻的唷。蝦子本身很脆彈就是新鮮的證明，懶得剝蝦又想吃蝦子，蝦仁漿是不錯的選擇哈哈。

彩色蔬菜麵 $199

主食想吃點不一樣有特色的，推薦可以試試看彩色蔬菜麵，使用多種蔬菜製作的新鮮手工麵條，五顏六色的看起來就很繽紛也讓人很有食慾，接近細扁麵的口感，每口吸附著湯汁精華，滑溜爽口。

水蜜桃可爾必思冰沙

水蜜桃可爾必思冰沙，帶著果香甜甜的氣息，火鍋配冰沙就是享受，而且這個是可以無限續杯的唷~

金桔蜂蜜檸檬 $250

吃了很多火鍋料跟肉肉，當然需要來點解膩的飲料，酸酸甜甜的金桔蜂蜜檸檬就很推薦。

甜點

吃完火鍋每人還有一份甜點會不會太幸福了一點~上甜點前，服務人員還會先來清理桌面，給大家一個乾淨的餐桌來享用甜點，這個貼心度直接大加分。

甜點共有兩款，一款是客家擂茶+麻糬，另一款則是冰淇淋。客家擂茶有許多芝麻堅果小顆粒在裡面，味道非常香濃，麻糬則是黑糖外皮包覆著花生餡，超好吃的。

冰淇淋帶著濃郁乳香，上面淋上焦糖醬更增添了幾分風味，搭配手指餅乾吃還能感受一下不一樣的層次口感。整體來說，岩漿火鍋雖然定位在中高價位，但是用餐環境、服務品質、選用食材都很到位，有一定的水準跟品質，我跟朋友們在用餐過程中也都吃得很開心也很盡興。喜愛吃火鍋、麻辣鍋的朋友，岩漿火鍋是我個人滿推薦的口袋名單，分享給大家。

文末優惠

憑文章前往消費，點餐出示贈送【火焰炙燒豬】乙份（店家保有活動更改之權利）

店家資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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