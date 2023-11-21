薩莉亞 西門店

台北市萬華區峨眉街37號2樓

週一~週日 11:00-23:00

用餐日期:2023/10/21(六)

薩莉亞是間來自日本的的連鎖家庭式的義式餐廳，

提供各式平價又美味的義式料理，還沒有收服務費喔！

而且你知道薩利亞沒有提供套餐嗎，主要是餐廳希望透樸實價格，

讓大家自由選擇搭配一同分享餐點，

當天選擇在西門町的分店用餐，

薩莉亞西門店位於二樓，這棟大樓裡有超多餐廳可以選，

入口有菜單可先參考，雖然店內座位很多，

不過常常人潮爆滿需要排隊，入口處設置了一個排隊動線。

店員帶位後，稍微說明點餐方式，

點餐直接掃桌邊的QRcode，若有其他服務需求可按桌上的服務鈴。

薩利亞西門店雖然位置超多，但當日安排的座位與鄰座超近，

桌距很近，坐在裡邊出入都非常小心翼翼。

我自己很喜歡薩利亞的無限暢飲的飲料吧，

飲料吧有汽泡飲機、咖啡機、茶包，還有提供冰塊，

因為用餐時間有兩個小時，吃飽後還能跟友人喝個咖啡繼續聊天～

成人一位$50元，使用者付費，請大家不要鑽漏洞共飲呦！

雞肉焗烤飯 $120

雞肉焗烤飯是薩利亞的人氣餐點，飯是使用薑黃飯，

雞肉搭配薩利亞白醬、三種起司和帕瑪森起司，這道真的超推的，

雞肉很嫩，焗烤起司味道濃郁好吃！

奶油蘑菇斜管麵 $120

奶油蘑菇斜管麵的賣相就沒有那麼好，上桌時看起來乾乾的，

後來發現因為自製牛奶野菜醬汁偏稀，都在底部，

稍作拌勻後附著一些醬汁後好一些，配料是綜合菇，

雖說是白醬，但味道偏淡，反而斜管麵的小麥味更為突出，

然後這道奶油蘑菇斜管麵份量頗多，可以吃很飽。

九層塔瑪格莉特比薩 $110

上面是九層塔瑪格莉特比薩，這款比薩還有迷你的可以選擇喔！

是說看到照片想問：「欸！？？？九層塔呢？」

不過這款瑪格莉特比薩真的很好吃，

比薩的餅皮很香，熱呼呼的MOZZARELLA CHEESE還會牽絲～

吃飽後至飲料吧特製了拿鐵和美式咖啡，

因為咖啡機的拿鐵和美式咖啡喝起來偏稀，還多加了兩份濃縮！

整體來說薩利亞真的是小資族及學生的天堂，

兩小時的用餐時間還有飲料自助吧，

不僅價格便宜，義式料理的選擇多樣，味道也還在水準，自己也蠻喜歡的！