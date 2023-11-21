薩莉亞 西門店
台北市萬華區峨眉街37號2樓
週一~週日 11:00-23:00
用餐日期:2023/10/21(六)
薩莉亞是間來自日本的的連鎖家庭式的義式餐廳，
提供各式平價又美味的義式料理，還沒有收服務費喔！
而且你知道薩利亞沒有提供套餐嗎，主要是餐廳希望透樸實價格，
讓大家自由選擇搭配一同分享餐點，
當天選擇在西門町的分店用餐，
薩莉亞西門店位於二樓，這棟大樓裡有超多餐廳可以選，
入口有菜單可先參考，雖然店內座位很多，
不過常常人潮爆滿需要排隊，入口處設置了一個排隊動線。
店員帶位後，稍微說明點餐方式，
點餐直接掃桌邊的QRcode，若有其他服務需求可按桌上的服務鈴。
薩利亞西門店雖然位置超多，但當日安排的座位與鄰座超近，
桌距很近，坐在裡邊出入都非常小心翼翼。
我自己很喜歡薩利亞的無限暢飲的飲料吧，
飲料吧有汽泡飲機、咖啡機、茶包，還有提供冰塊，
因為用餐時間有兩個小時，吃飽後還能跟友人喝個咖啡繼續聊天～
成人一位$50元，使用者付費，請大家不要鑽漏洞共飲呦！
雞肉焗烤飯 $120
雞肉焗烤飯是薩利亞的人氣餐點，飯是使用薑黃飯，
雞肉搭配薩利亞白醬、三種起司和帕瑪森起司，這道真的超推的，
雞肉很嫩，焗烤起司味道濃郁好吃！
奶油蘑菇斜管麵 $120
奶油蘑菇斜管麵的賣相就沒有那麼好，上桌時看起來乾乾的，
後來發現因為自製牛奶野菜醬汁偏稀，都在底部，
稍作拌勻後附著一些醬汁後好一些，配料是綜合菇，
雖說是白醬，但味道偏淡，反而斜管麵的小麥味更為突出，
然後這道奶油蘑菇斜管麵份量頗多，可以吃很飽。
九層塔瑪格莉特比薩 $110
上面是九層塔瑪格莉特比薩，這款比薩還有迷你的可以選擇喔！
是說看到照片想問：「欸！？？？九層塔呢？」
不過這款瑪格莉特比薩真的很好吃，
比薩的餅皮很香，熱呼呼的MOZZARELLA CHEESE還會牽絲～
吃飽後至飲料吧特製了拿鐵和美式咖啡，
因為咖啡機的拿鐵和美式咖啡喝起來偏稀，還多加了兩份濃縮！
整體來說薩利亞真的是小資族及學生的天堂，
兩小時的用餐時間還有飲料自助吧，
不僅價格便宜，義式料理的選擇多樣，味道也還在水準，自己也蠻喜歡的！