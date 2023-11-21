中壢火車站後站美食小吃推薦，鼎新鵝肉飯玉里麵中原店位於在中壢後火車站的中北路2段上

距離中原大學與健行大學中間，他們的鵝肉鮮嫩多汁，不需要沾醬也很好吃

店家鵝肉絕對是當天新鮮現宰現煮，以獨特的中藥熬製再以淡淡的鹽水調味

鼎新鵝肉的肉質不乾柴，咀嚼還能感受到淡淡的中藥香氣與鵝肉的鮮甜

從早上十點開始營業一路到晚上十點，中間不休息

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鼎新鵝肉飯玉里麵中原店店家環境

點餐在門口有菜單可以拿取點餐，點完拿至櫃檯即可

餐具區

店內座位區以四人桌為主，用餐時段真的很多人

外帶客、內用客都蠻多的，還有很多打來預訂隔日便當的客人

鵝肉便當一份3樣菜

鼎新鵝肉飯玉里麵每日新鮮製作，不放隔夜，保證肉質新鮮

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菜單

中壢後火車站的鼎新鵝肉玉里麵主打鵝肉飯、玉里麵

還有賣鵝肉切盤，可以購買全鵝與小份鵝肉切盤、鵝腿、鵝翅、鵝腳

鵝脖還有超可愛的鵝屁屁

除此之外他們家的小菜區還有必吃的麻辣鴨血臭豆腐、獅潭農會滷竹筍、白菜滷

如果喜歡內臟類還有鵝肝、鵝胗、鵝心可以點選

這天點了鵝肉飯、玉里湯麵、白菜滷、麻辣鴨血臭豆腐、芝麻黑木耳、鵝丸湯

開幕活動，滿三百贈送一瓶飲料還有打卡也會送飲品 !!!

鵝肉飯

上層撲滿了鵝肉，搭配獅潭農會的滷竹筍，他們的竹筍是採用桂竹筍

口感爽脆吸附了滿滿滷汁超級下飯的

除了放上鵝肉、竹筍外還會淋上鵝油，攪拌後可以感受到鵝肉汁的香氣

鵝肉飯的肥瘦比例剛剛好，鵝肉本身吃起來不乾柴，肉汁仍鎖在裡頭

中藥香氣與油脂香越嚼越香，讓人會想再點一盤鵝肉來吃的衝動

認識我的人都知道我不太喜歡鴨肉與鵝肉 ....

但在吃的時候我一直跟老公說，我下次還要再來吃

玉里麵(湯)

台灣花蓮的必吃麵食小吃，在中壢後火車站也吃的到 !!!

玉里麵湯麵高湯是以鵝骨來熬煮高湯，喝起來很鮮甜

玉里麵看起來跟一般油麵沒差別，但是吃起來的口感卻差很多!!!

麵條很有Q勁，不像油麵泡在湯裡容易糊掉

裡面還有放數片鵝肉，一般都是放豬肉，但是這裡放的是高價的鵝肉

鵝丸湯

一上桌飄散淡淡藥膳的香氣，入口能感受到藥膳的甘甜與溫醇感

鵝肉丸扎實彈牙的口感，比一般貢丸還有多汁好吃

一碗喝下來，冷冷的天很暖胃~

麻辣鴨血臭豆腐

超級入味的麻辣鴨血臭豆腐，香氣十足辣度不會過辣，

對於吃小辣的人很友善

口感滑嫩軟中帶Ｑ，沒有腥味的鴨血

臭豆腐的香氣跟口感都很好，湯汁也是鎖在豆腐裡

白菜滷

如果覺得配菜不夠，是不是要再加一份古早味小吃白菜滷

芝麻黑木耳

老公到哪都必吃的木耳，酸爽可口又清脆，一吃就開胃

不夠味還能搭配他們的特製辣椒，真的很辣 !!!

古早味紅茶/烏梅汁

目前開幕慶，滿300元會贈送一瓶飲料，打卡評論也會送飲品

紅茶很順口，甜味也不會太高，邊吃美食配著古早味紅茶與烏梅汁好過癮

鵝肉價格本來就偏高，但是以它的價格與份量來說我覺得也算不錯的

鼎新鵝肉飯玉里麵的鵝肉真的很軟嫩多汁

鴨肉丸藥膳湯頭我也很喜歡，冬天真的很適合來一碗藥膳湯暖身子

喜歡吃鵝肉的朋友真的可以來鼎新吃鵝肉料理 !!!

訂購滿600也可以請店家外送，超推薦公司行號可以訂購他們的鵝肉便當

店家資訊

鼎新鵝肉飯玉里麵中原店

地址: 桃園市中壢區中北路2段346號

電話: 0938-861608

營業時間: 10:00-22:00

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