屏東夜市是觀光客必訪的景點之一

除了觀光客外,在地人也是常常光顧

屏東觀光夜市營業時間是一整天

位於民族路與民權路段皆是夜市範圍

附近有停車場,停車很便利

夜市首吃第一家小吃 民族夜市土魠魚羹

民族夜市 土魠魚羹

(08)733 3963

09:30~22:00

屏東市復興路9號

位於民族路與復興路交叉口

當時才11點初就出現排隊人潮

只販售4樣~麵羹、米粉羹、羹飯、肉燥飯

外帶才需排隊,內用直接找位子入坐再點餐

菜單

乾魚塊 ~60元

土魠魚是完整塊狀,不是整條炸後切塊

魚肉細緻,炸衣也不會太厚,香酥可口

純粹單吃或放在羹湯中都非常美味

土魠魚羹米粉 ~60元

米粉比較會吸湯 ,吃慢一點會變略乾,所以要快快吃完

魚塊吸附羹湯後,味道更鮮甜

土魠魚羹麵 ~60元

羹麵的土魠魚有3塊

羹湯風味以柴魚、油蔥、大白菜為主

內行人都知道加烏醋更能增添風味

黃麵吸附湯汁,再加點辣椒,小昭超愛這味

吃完後,接著繼續逛下去

座位都好復古,有傳統復古的懷舊感

上好肉粽是小昭嫁到屏東後,吃最多次的肉粽

也是在地百年肉粽老店,屏東夜市是總店,

多年前還有仁愛店,現在只剩屏東夜市店

肉圓大腸粉腸這攤看起來也不錯

王記青草茶也是很多人推薦必喝

天氣炎熱來杯青草茶消暑,蓮藕茶也蠻好喝的

老公學生時期都說這家是豬頭便當,屏東人小時候的回憶

阿狗切仔攤(28號攤)是80年老店,大腸粉腸...等黑白切非常有名

下圖是新店面有冷氣,炎熱夏天不用怕吃得滿身汗

雞肉飯有好機家可選擇

以前來吃過這家,用餐尖峰時刻一位難求

正老牌屏東肉圓

80年老店,屏東在地人的早午餐

正老牌屏東肉圓

(08)732 9357

04:30~14:00

屏東市民族路61號(屏東夜市63號攤)

生意非常好

肉圓是蒸煮後放在鐵桶內,淋上特製滷汁使之入味

客人點餐後才從桶內舀取至碗內,撒上香菜芹菜末

別於一般蒸籠上一顆顆清蒸肉圓的處理方式

豬血湯 ~30元

份量超多,鹹菜也不少,30元超便宜

沾醬隨餐送上,能中和豬血味道

肉圓(小) ~45元

肉圓口感軟Q,而 東港正宗肉丸 用炸的,屬於酥脆的口感

小昭習慣吃彰化炸肉圓,反而南部肉圓都是炊蒸方式

口味上算是清淡爽口,各有各個風味,就看大家喜歡哪種囉~

民族夜市豆花

我老姊是豆花控,到哪都會吃上一份

買了花生豆花及芋圓豆花,濃厚古早味的味道,還不錯吃

正老李台北泡泡冰

進來涼是老字號古早冰果室

想回味小時候的回憶,來這吃個冰就對啦

看到一攤日式小點心,忍不住買了幾個回家吃

綠豆丸、紅豆丸、羊羹、奶油半月燒當中

小昭喜歡綠豆丸及奶油半月燒

傳統早餐老店招牌是手繪版,呈現古早台灣早餐店的風格

這裡多餘的裝潢,重視的是餐點的現點現做新鮮度

陸橋豆漿

08 733 1849

00:00~12:00 16:00~00:00

屏東縣屏東市民族路79號

還有販售關東煮

菜單

巧克力吐司 ~15元

豆漿 ~15元

烤肉漢堡(含蛋) ~40元

非常超值,加蛋才40元,還有滿滿蔬菜~超推

烤肉蛋餅 ~40元

蛋餅餅皮酥脆,烤肉片味道巧好不會太鹹~好吃

培根蛋餅 ~35元

屏東夜市小吃太多,

看來要安排一家一家慢慢吃起來囉~

夜市有規劃洗手間,不用擔心內急,這點很棒👍

口味因人而異,以上僅供參考~

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