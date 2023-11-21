屏東夜市是觀光客必訪的景點之一
除了觀光客外,在地人也是常常光顧
屏東觀光夜市營業時間是一整天
位於民族路與民權路段皆是夜市範圍
附近有停車場,停車很便利
夜市首吃第一家小吃 民族夜市土魠魚羹
- 民族夜市 土魠魚羹
- (08)733 3963
- 09:30~22:00
- 屏東市復興路9號
位於民族路與復興路交叉口
當時才11點初就出現排隊人潮
只販售4樣~麵羹、米粉羹、羹飯、肉燥飯
外帶才需排隊,內用直接找位子入坐再點餐
菜單
乾魚塊 ~60元
土魠魚是完整塊狀,不是整條炸後切塊
魚肉細緻,炸衣也不會太厚,香酥可口
純粹單吃或放在羹湯中都非常美味
土魠魚羹米粉 ~60元
米粉比較會吸湯 ,吃慢一點會變略乾,所以要快快吃完
魚塊吸附羹湯後,味道更鮮甜
土魠魚羹麵 ~60元
羹麵的土魠魚有3塊
羹湯風味以柴魚、油蔥、大白菜為主
內行人都知道加烏醋更能增添風味
黃麵吸附湯汁,再加點辣椒,小昭超愛這味
吃完後,接著繼續逛下去
座位都好復古,有傳統復古的懷舊感
上好肉粽是小昭嫁到屏東後,吃最多次的肉粽
也是在地百年肉粽老店,屏東夜市是總店,
多年前還有仁愛店,現在只剩屏東夜市店
肉圓大腸粉腸這攤看起來也不錯
王記青草茶也是很多人推薦必喝
天氣炎熱來杯青草茶消暑,蓮藕茶也蠻好喝的
老公學生時期都說這家是豬頭便當,屏東人小時候的回憶
阿狗切仔攤(28號攤)是80年老店,大腸粉腸...等黑白切非常有名
下圖是新店面有冷氣,炎熱夏天不用怕吃得滿身汗
雞肉飯有好機家可選擇
以前來吃過這家,用餐尖峰時刻一位難求
正老牌屏東肉圓
80年老店,屏東在地人的早午餐
- 正老牌屏東肉圓
- (08)732 9357
- 04:30~14:00
- 屏東市民族路61號(屏東夜市63號攤)
生意非常好
肉圓是蒸煮後放在鐵桶內,淋上特製滷汁使之入味
客人點餐後才從桶內舀取至碗內,撒上香菜芹菜末
別於一般蒸籠上一顆顆清蒸肉圓的處理方式
豬血湯 ~30元
份量超多,鹹菜也不少,30元超便宜
沾醬隨餐送上,能中和豬血味道
肉圓(小) ~45元
肉圓口感軟Q,而東港正宗肉丸用炸的,屬於酥脆的口感
小昭習慣吃彰化炸肉圓,反而南部肉圓都是炊蒸方式
口味上算是清淡爽口,各有各個風味,就看大家喜歡哪種囉~
民族夜市豆花
我老姊是豆花控,到哪都會吃上一份
買了花生豆花及芋圓豆花,濃厚古早味的味道,還不錯吃
正老李台北泡泡冰
進來涼是老字號古早冰果室
想回味小時候的回憶,來這吃個冰就對啦
看到一攤日式小點心,忍不住買了幾個回家吃
綠豆丸、紅豆丸、羊羹、奶油半月燒當中
小昭喜歡綠豆丸及奶油半月燒
傳統早餐老店招牌是手繪版,呈現古早台灣早餐店的風格
這裡多餘的裝潢,重視的是餐點的現點現做新鮮度
- 陸橋豆漿
- 08 733 1849
- 00:00~12:00 16:00~00:00
- 屏東縣屏東市民族路79號
還有販售關東煮
菜單
巧克力吐司 ~15元
豆漿 ~15元
烤肉漢堡(含蛋) ~40元
非常超值,加蛋才40元,還有滿滿蔬菜~超推
烤肉蛋餅 ~40元
蛋餅餅皮酥脆,烤肉片味道巧好不會太鹹~好吃
培根蛋餅 ~35元
屏東夜市小吃太多,
看來要安排一家一家慢慢吃起來囉~
夜市有規劃洗手間,不用擔心內急,這點很棒👍
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~