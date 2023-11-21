為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花•陸橋豆漿《屏東觀光夜市人氣排隊小吃》

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花•陸橋豆漿《屏東觀光夜市人氣排隊小吃》

2023-11-21 23:57:35 chaoerh小昭 人氣：111
share
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：49篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 屏東市

造訪商家：正老牌屏東肉圓
phone08-7371-327
place屏東縣屏東市民族路夜市63號攤
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

封2.jpg

 

屏東夜市是觀光客必訪的景點之一

除了觀光客外,在地人也是常常光顧

屏東觀光夜市營業時間是一整天

位於民族路與民權路段皆是夜市範圍

附近有停車場,停車很便利

 

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

夜市首吃第一家小吃 民族夜市土魠魚羹

  • 民族夜市 土魠魚羹
  • (08)733 3963
  •  09:30~22:00
  • 屏東市復興路9號

位於民族路與復興路交叉口

當時才11點初就出現排隊人潮

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

只販售4樣~麵羹、米粉羹、羹飯、肉燥飯

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

外帶才需排隊,內用直接找位子入坐再點餐

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

菜單

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

  乾魚塊  ~60元 

土魠魚是完整塊狀,不是整條炸後切塊

魚肉細緻,炸衣也不會太厚,香酥可口

純粹單吃或放在羹湯中都非常美味

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

  土魠魚羹米粉  ~60元 

米粉比較會吸湯 ,吃慢一點會變略乾,所以要快快吃完

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

魚塊吸附羹湯後,味道更鮮甜

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

  土魠魚羹麵  ~60元 

羹麵的土魠魚有3塊

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

羹湯風味以柴魚、油蔥、大白菜為主

內行人都知道加烏醋更能增添風味

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

黃麵吸附湯汁,再加點辣椒,小昭超愛這味

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

吃完後,接著繼續逛下去

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

座位都好復古,有傳統復古的懷舊感

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

上好肉粽是小昭嫁到屏東後,吃最多次的肉粽

也是在地百年肉粽老店,屏東夜市是總店,

多年前還有仁愛店,現在只剩屏東夜市店

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

肉圓大腸粉腸這攤看起來也不錯

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

王記青草茶也是很多人推薦必喝

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

天氣炎熱來杯青草茶消暑,蓮藕茶也蠻好喝的

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

老公學生時期都說這家是豬頭便當,屏東人小時候的回憶

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

阿狗切仔攤(28號攤)是80年老店,大腸粉腸...等黑白切非常有名

下圖是新店面有冷氣,炎熱夏天不用怕吃得滿身汗

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

雞肉飯有好機家可選擇

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

以前來吃過這家,用餐尖峰時刻一位難求

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

正老牌屏東肉圓

80年老店,屏東在地人的早午餐

  • 正老牌屏東肉圓
  • (08)732 9357 
  •  04:30~14:00
  • 屏東市民族路61號(屏東夜市63號攤)

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

生意非常好

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

肉圓是蒸煮後放在鐵桶內,淋上特製滷汁使之入味

客人點餐後才從桶內舀取至碗內,撒上香菜芹菜末

別於一般蒸籠上一顆顆清蒸肉圓的處理方式

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

  豬血湯 ~30元 

份量超多,鹹菜也不少,30元超便宜

 

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

沾醬隨餐送上,能中和豬血味道

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

  肉圓(小) ~45元

肉圓口感軟Q,而東港正宗肉丸用炸的,屬於酥脆的口感

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

小昭習慣吃彰化炸肉圓,反而南部肉圓都是炊蒸方式

口味上算是清淡爽口,各有各個風味,就看大家喜歡哪種囉~

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

 

民族夜市豆花

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

我老姊是豆花控,到哪都會吃上一份

買了花生豆花及芋圓豆花,濃厚古早味的味道,還不錯吃

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

正老李台北泡泡冰

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

進來涼是老字號古早冰果室

想回味小時候的回憶,來這吃個冰就對啦

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

看到一攤日式小點心,忍不住買了幾個回家吃

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

綠豆丸、紅豆丸、羊羹、奶油半月燒當中

小昭喜歡綠豆丸及奶油半月燒

屏東-民族夜市 土魠魚羹《人氣排隊小吃》

 

傳統早餐老店招牌是手繪版,呈現古早台灣早餐店的風格

這裡多餘的裝潢,重視的是餐點的現點現做新鮮度

  • 陸橋豆漿
  • 08 733 1849 
  • 00:00~12:00  16:00~00:00 
  • 屏東縣屏東市民族路79號

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

還有販售關東煮

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

菜單

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

 巧克力吐司 ~15元

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

 豆漿 ~15元

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

 烤肉漢堡(含蛋) ~40元

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

非常超值,加蛋才40元,還有滿滿蔬菜~超推

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

  烤肉蛋餅  ~40元

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

蛋餅餅皮酥脆,烤肉片味道巧好不會太鹹~好吃

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

  培根蛋餅  ~35元

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族夜市豆花《屏東

 

 

屏東夜市小吃太多,

看來要安排一家一家慢慢吃起來囉~

夜市有規劃洗手間,不用擔心內急,這點很棒👍

 

屏東-民族夜市 𩵚魠魚羹《屏東觀光夜市人氣排隊小吃》,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

文章標籤

屏東夜市 屏東夜市小吃 民族夜市𩵚魠魚羹 𩵚魠魚羹 土魠魚羹 民族夜市豆花 屏東夜市肉圓 青草茶 日式小點心 屏東夜市必吃美食 屏東夜市土魠魚羹 屏東夜市美食 chaoerh小昭食記 chaoerh小昭 小昭食記 chaoerh小昭屏東 屏東夜市小吃推薦 屏東觀光夜市 正老牌屏東肉圓
創作者介紹
創作者 chaoerh小昭 的頭像
chaoerh小昭

chaoerh小昭的部落格




#屏東夜市
morechevron_right
文章關鍵字
正老牌屏東肉圓 屏東夜市 屏東夜市美食 chaoerh小昭食記 more
檢舉
share
chevron_left

台南-菜良sara日式拉麵《二郎系拉麵》
延伸閱讀

屏東-碗李麵《屏東特色麵店 》

 chaoerh小昭

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：49篇

作者的其它文章
同類據點
里港無名紅豆餅 照片

里港無名紅豆餅

4.00 (1人評鑑)

區域：屏東縣里港鄉
鼎珍鮮蝦湯粥飯 照片

鼎珍鮮蝦湯粥飯

4.40 (1人評鑑)

區域：屏東縣屏東市
生麗海產粥 照片

生麗海產粥

4.80 (1人評鑑)

區域：屏東縣屏東市
鹽酥紀 潮州店 照片

鹽酥紀 潮州店

4.50 (1人評鑑)

區域：屏東縣潮州鎮
鴨腳妹煙燻冰滷味 照片

鴨腳妹煙燻冰滷味

4.55 (1人評鑑)

區域：屏東縣琉球鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up