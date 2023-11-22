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打爆豬韓式燒肉吃到飽｜土城日月光ＣＰ值爆表韓式烤肉吃到飽，最低只要359元+10%

2023-11-22 10:05:04 布咕布咕 人氣：102
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2055篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 土城區

造訪商家：打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店(土城日月光廣場1F)
place新北市土城區學府路二段210號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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什麼？你沒有聽錯~

韓式燒肉吃到飽只要359+10%起

就可以吃到~

實在太便宜了

那麼味道如何呢？

馬上就帶大家來介紹位於

土城日月光廣場一樓裡的

打爆豬韓式燒肉吃到飽

土城日月光ＣＰ值爆表韓式烤肉吃到飽，最低只要359元+10%

打爆豬韓式燒肉吃到飽價格

平日週1~週5中午用餐時間 359+10%

平日晚上以及假的則是 399+10%

兒童的話 90以下免費

90-120 160元 121-140 240元

都要再收10%服務費

打爆豬韓式燒肉吃到飽店內環境

店家的室內空間非常寬敞

在裡面用餐不會讓你覺得擁擠~

店內座位只有四人桌

所以不論幾個人來都是坐四人桌

最多一桌塞五個人

再來介紹自助吧的部份

這裡的肉有豬肉、雞肉、牛肉

三種不同種類的肉

部位也非常的多

全部加起來至少有12種以上

而且每一種都是原肉

品質超好的

另外還有10種以上的火鍋料

8種不同的烤肉醬

以及超多生菜沙拉吧~

種類非常的多樣

熟食的部份

有韓式炸雞、炸薯條、地瓜球等等

還有白飯

韓式年糕~

飲料吧以及冰淇淋

這些都是在自助吧區裡

這裡的所有餐點都是自助式的哦

如果來到這裡

推薦大家一定夾他們的牛五花

他們的牛五花超級漂亮的

每一片油花分佈均勻

然後烤之前再淋上韓式烤肉醬

下去烤

滋滋作響

一直不斷的流出迷人的湯汁

如果想吃帶有微焦的話

火要記得開大一點

沾著韓式烤肉醬

或是韓式泡菜、醃蘿蔔一起吃

不止去油解膩

更能讓自己的戰鬥力不斷的提升~

味道真的沒有話說~

好吃~

所有食材裡面

最推的是牛五花

除了牛五花以外

還剩下小香腸可以推薦

小香腸的品質也非常的好~

只是要烤很久

冰淇淋味道還ok~

吃完的話時候

別忘記來個幾球

一個人只要359元+10%的韓式烤肉

擁有這樣子的肉質這樣子的品質

CP值真的是爆表了~

尤其是牛五花，肉質漂亮又好吃

味道表現出色，跟一般吃到飽肉爛爛的印象截然不同

就算假日也只要399+10%而已

真的太便宜了~

偷偷跟大家說，布咕先生其實是二訪

之前去另一家分店

 

打爆豬韓式燒肉吃到飽｜ＣＰ值爆表！不用４００元起韓式烤肉吃到飽，超舒適環境肉質也超好，必吃

 

後，評價不錯，這次才再來土城日月光的分店

品質一樣的好，價格一樣便宜

如果問我韓式烤肉吃到飽最推薦的店家

絕對是打爆豬，沒有其它家可以選擇了~

 

打爆豬韓式燒肉吃到飽影片介紹

 

2023板橋美食推薦80家超人氣美食、必吃美食、小吃、餐廳

(詳細介紹)

 

店名：打爆豬韓式燒肉吃到飽

訂位電話：0222609528

營業時間：早上11:00~22:00

地址： 新北市土城區學府路二段210號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

赤崁羊肉爐｜爆誇張羊肉爐吃到飽！超厚羊肉排、羊肉不怕你吃，只要５２０元不收服費

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    布咕布咕

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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