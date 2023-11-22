什麼？你沒有聽錯~
韓式燒肉吃到飽只要359+10%起
就可以吃到~
實在太便宜了
那麼味道如何呢？
馬上就帶大家來介紹位於
土城日月光廣場一樓裡的
打爆豬韓式燒肉吃到飽
土城日月光ＣＰ值爆表韓式烤肉吃到飽，最低只要359元+10%
打爆豬韓式燒肉吃到飽價格
平日週1~週5中午用餐時間 359+10%
平日晚上以及假的則是 399+10%
兒童的話 90以下免費
90-120 160元 121-140 240元
都要再收10%服務費
打爆豬韓式燒肉吃到飽店內環境
店家的室內空間非常寬敞
在裡面用餐不會讓你覺得擁擠~
店內座位只有四人桌
所以不論幾個人來都是坐四人桌
最多一桌塞五個人
再來介紹自助吧的部份
這裡的肉有豬肉、雞肉、牛肉
三種不同種類的肉
部位也非常的多
全部加起來至少有12種以上
而且每一種都是原肉
品質超好的
另外還有10種以上的火鍋料
8種不同的烤肉醬
以及超多生菜沙拉吧~
種類非常的多樣
熟食的部份
有韓式炸雞、炸薯條、地瓜球等等
還有白飯
韓式年糕~
飲料吧以及冰淇淋
這些都是在自助吧區裡
這裡的所有餐點都是自助式的哦
如果來到這裡
推薦大家一定夾他們的牛五花
他們的牛五花超級漂亮的
每一片油花分佈均勻
然後烤之前再淋上韓式烤肉醬
下去烤
滋滋作響
一直不斷的流出迷人的湯汁
如果想吃帶有微焦的話
火要記得開大一點
沾著韓式烤肉醬
或是韓式泡菜、醃蘿蔔一起吃
不止去油解膩
更能讓自己的戰鬥力不斷的提升~
味道真的沒有話說~
好吃~
所有食材裡面
最推的是牛五花
除了牛五花以外
還剩下小香腸可以推薦
小香腸的品質也非常的好~
只是要烤很久
冰淇淋味道還ok~
吃完的話時候
別忘記來個幾球
一個人只要359元+10%的韓式烤肉
擁有這樣子的肉質這樣子的品質
CP值真的是爆表了~
尤其是牛五花，肉質漂亮又好吃
味道表現出色，跟一般吃到飽肉爛爛的印象截然不同
就算假日也只要399+10%而已
真的太便宜了~
偷偷跟大家說，布咕先生其實是二訪
之前去另一家分店
打爆豬韓式燒肉吃到飽｜ＣＰ值爆表！不用４００元起韓式烤肉吃到飽，超舒適環境肉質也超好，必吃
後，評價不錯，這次才再來土城日月光的分店
品質一樣的好，價格一樣便宜
如果問我韓式烤肉吃到飽最推薦的店家
絕對是打爆豬，沒有其它家可以選擇了~
打爆豬韓式燒肉吃到飽影片介紹
店名：打爆豬韓式燒肉吃到飽
訂位電話：0222609528
營業時間：早上11:00~22:00
地址： 新北市土城區學府路二段210號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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