台中雞排推薦一間《魔王雞排》不僅厚切，店家採用 溫體雞 並以 中藥秘醬醃製 ，狂爆雞排脆皮口感超香脆，多汁肉彈不乾柴，還有獨特新疆碳烤雞排，吃了一次真的會上癮，出餐前還要用火炙燒過，特殊孜然香氣瞬間噴發~好好吃，被炙燒過的醬汁被完整吸收，不黏膩、不死鹹，口味非常獨特很有記憶點。

這次來到台中北區的【魔王雞排-中國醫店】吃到一次竟然驚艷到，回到新北市還持續找其它加盟分店，實在太懷念的味道了！

話說走在台中市區街頭，會有一種台中好多雞排店跟紅茶店的感覺，到處都可以看到雞排店，甚至一中商圈還衍伸到雞排配炒飯，最後被這間【魔王狂爆厚切雞排】吸引，吃到覺得好值得。《狂爆雞排》的脆皮酥脆適中，不會厚到很硬考驗牙齒或是都在吃皮，雞排雖是厚切卻一點也不乾柴，香嫩多汁，特別要推薦他們家的《新疆碳烤口味》出餐前還要開火炙燒過，口味很讚又好獨特的味道，就是這味讓人難以忘懷。



覺得【魔王厚切雞排】除了強調味道的特殊並與市場做區隔外，不論是狂爆雞排、傳統雞排或是新疆碳烤口味，在肉質及醃料上也非常講究，每種口味都是不同醃料，所以吃起來不光只有外表麵衣上的口味不同，連雞排本身也都有不同的風味！



艷紅色的攤位在遠處就很顯眼，好像現在不用 20萬就能加盟，吸引不少加盟創業的年輕人加入魔王雞排這個品牌，現在全台也有不少加盟店遍地開花，希望大家都能維持一定的品質。



【魔王雞排】特別強調的特色有 ◇使用溫體雞肉 ◇每塊採以八兩厚切 ◇秘製醬汁醃製 ◇現點現炸8分鐘，多樣化的口味可以吃到有別於一般雞排的創意，



【魔王狂爆雞排-台中中國醫店】開店時間是14:30 開始到 23:00 周一休息，如果想吃可以先用Line訂餐，就可以不用現場等太久！這次在現場外帶，光是剛開店沒多久就聽到電話訂單十幾份十幾份的進～看來在當地的生意真的很好！



簡單易懂的口味DM，現在已經邁入品牌第三代，除了包含第一代特別的辣椒粉口味之外，更增加了許多獨家的口味，像是孜然、甘梅、椒鹽...等人氣口味，讓吃雞排口味有了不同的選擇！



【魔王狂爆雞排-台中中國醫店】菜單，除了雞排還有常見的鹽酥雞攤品項，老闆也推薦人氣最高的是甜不辣，一天可以炸掉好幾斤～怎麼可以錯過～



點完餐～就開始製作囉！現點現做，大大片被醃製的溫體雞肉現場沾漿，這是狂爆雞排的做法～



另外新疆碳烤口味的雞排，店員很仔細地裹粉，魔王炸雞的特色其中有以一般炸雞不同的裹粉技術，讓外皮不厚重，可以留住雞肉的鮮甜，因為是薄皮油炸，所以雞排吃起來不會很膩感～甚至油氣很重，這也是與狂爆厚切雞排的脆皮麵衣不一樣的地方。



店員很細心顧著雞排，基本上堅持現炸８分鐘就完成，但中間還是會仔細顧著～翻翻面，



油鍋台保持的相當乾淨，也有很多桶的新油在一旁隨時準備~



看著甜不辣在油鍋中跳動，從嬌小細瘦變成胖胖的樣子~有夠療癒~這樣胖胖的甜不辣吃起來的口感外酥內嫩~最喜歡的口感



不一會兒~小份的甜不辣起鍋囉！撒上店家特製的胡椒鹽～就完成囉～



等不及立馬來吃一塊～剛出爐的最好吃～又燙又脆～味道非常好，外酥嫩Ｑ～甜不辣本身的味道很夠～



狂爆厚切脆皮雞排出爐～真的好大一塊～酥炸的麵衣相當完整～



撒上特製胡椒鹽及店家很知名的辣粉～建議可以做點小辣～很夠味唷！



新疆碳烤雞排的調料方法就不一樣囉！出爐後先放上鐵盤～



沾上特別調製的新疆秘醬汁，裏頭可是添加有中藥及孜然等特殊香料，沾上醬汁的同時～味道撲鼻而來～好香



店家很細心的沾好沾滿～讓雞排裹上濃郁醬汁～



正、反面都不放過～



沾好醬的雞排～以為就這樣而已嗎？（其實看過有些雞排業者推的碳烤雞排，很多就會這樣就出餐～）

結果竟然拿出噴槍～～～噴火！這倒是真的第一次看過～雞排還要炙燒耶！



香氣十足～～經過炙燒噴火後～孜然及焦香味整個大噴發～～超香 整個新疆那種奔放的特殊味道都被逼出來～



經過炙燒後也讓外皮更加酥脆～讓外皮也更加的不那樣油，醬汁更能緊貼雞排讓味道更加有層次



大約等十分鐘差不多～外帶完成～等不及要來大口吃肉～



香味讓人忍不住想趁熱吃～但真的非常、非常的燙～兩種口味的顏色非常有差異～



咬下一口厚切脆皮的狂爆雞排～好好吃～金黃的外皮酥脆、雞排肉很軟嫩，醃漬過的雞排還有特殊的香味～



肉汁被鎖在雞排中～吃起來一點也不乾柴的後切肉，輕輕咬一口就可以感受到皮的脆度，皮脆而不油，口感很好！







再來就是相當推薦的《新疆碳烤雞排》心中的第一名，很驚奇及很有記憶點的口味～



帶有點焦香的孜然味道，薄皮不黏膩～雞肉本身也有淡淡的中藥味道～好搭！



搭配啤酒實在超配！一口接一口～吃的好過癮



「魔王狂爆雞排」是近期覺得吃到可以推薦的雞排，口味非常特別，從食材選用溫體鮮雞肉，堅持現炸８分鐘，再來光是不同口味的雞排就有不同的醃料及炸法，就覺得品牌對雞排的品質要求，及想帶給消費者不同的雞排體驗是很用心的！喜歡吃雞排的可以試試看唷！還好住的新莊也有分店～此時的我又想吃新疆碳烤雞排了！

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【魔王雞排-台中中國醫店】#台中雞排推薦 #狂爆雞排 #新疆碳烤雞排

地址：台中市北區五常街161號

預約：0909-147-660

時間：週二至週日 14:30~23:00 週一公休

加盟LINE帳號：0981389668W

品牌官網 魔王狂爆雞排加盟

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