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【 韓式烤肉吃到飽 】不到500元就可以吃到高CP值韓式烤肉吃到飽，除了韓式烤肉不管是韓式炸雞、大醬海鮮湯

2023-11-22 21:25:06 艾斯 人氣：102
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窩客好文

艾斯

發表篇數：299篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：阿豬媽韓式烤肉吃到飽-信義ATT店
place台北市信義區松壽12號5樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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每次看完韓劇恨不得可以立馬飛韓國吃各式各樣的美食，
像是韓國鮑魚、魚板、醬蟹、魷魚煎餅等等都非常想吃，
這次在信義區的ATT 4 FUN裡發現一家韓式烤肉吃到飽「阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店」，
他們就有蠻多韓國各式各樣的食物都可以吃到飽，
尤其他們最近有個小活動即日起到11/26(日)拍照上傳打卡就可以送韓國進口飲料一罐
簡簡單單就可以達成真是一個小確幸的活動，
不用500元就可以吃到正宗韓式烤肉和其他食物真的非常划得來，
大家趕快來吃吧～

 

內容目錄

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店 店家環境

▲ 到att 4 fun五樓出手扶梯時就可以看的到～

▲ 轉個彎之後就可以找到阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽

▲ 他們的營業時間是跟著百貨公司的，
而且下午時段是沒有休息的，
隨時想吃都可以來喔～

▲ 環境算是蠻大蠻舒服的，
我這天是四點半左右進來的外面景色也是很不錯～

 

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店 好康分享-拍照打卡送進口飲料

▲ 韓國進口飲料1罐

活動詳細內容：
即日起至11/26
1⃣至阿豬媽任一分店用餐
2⃣於用餐分店粉絲頁追蹤按讚
3⃣拍下任一 #指定食材(需與活動文宣一同入鏡)
4⃣上傳至分店FB或IG地標打卡(設為公開)
完成以上步驟即可免費兌換【韓國進口飲料1罐】

上述門市活動指定食材：
#拌炒韓國魚板
#韓式大醬魚豆腐海鮮湯
( ‼️ 魚豆腐為活動期間每日限量供應的哦~)
🇰🇷2023 K-Seafood Global Weeks
🇰🇷韓國政府認證水產品推廣活動

詳情可以參考 阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店 粉絲團–>https://www.facebook.com/AjummaXinYi/posts/pfbid0Rn8qvP8r54LdT6a2zUCdBKHLReq23k13rw9rcUHfygmsyKRTnMALyq7f3wsmaqJPl

 

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店 吃到飽自助吧

▲ 炸物區都是我愛吃的像是有韓式炸雞、海鮮煎餅、地瓜球、薯條之類

▲ 這是韓式泡菜和水果區

▲ 再來這就是醬料區，
我覺得每個醬料都很有特色都可以試試喔～

▲ 另一面是飲料和冰淇淋區，
我個人超喜歡他們的冰淇淋奶味還算蠻濃郁的喔～

 

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店 菜單價格

▲ 平日16:30以前→成人479元 | 兒童199元
平日16:31以後及假日全時段→成人539元 | 兒童259元
除了正常價格之外還有針對學生、敬老、和商業午餐有不同的價格喔～

▲ 他們是用掃QR code在手機上點餐喔！

 

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店 美味餐點

▲ 我個人非常推薦一定要加購這個起司(NT.30)，
把起司和肉裹在一起超好吃的啦～

▲ 每份肉的份量還算蠻多的，
尤其是豬五花都是給很整條，
吃起來爽感十足～

▲ 像炸物這些如果稍微冷調都可以在烤熱網上稍微烤一下，
尤其是那個煎餅一定要烤一下變成脆脆的～

▲ 如果吃不飽也可以點石鍋拌飯吃喔！

 

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店 店家資訊

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義ATT店
粉絲專頁：https://www.facebook.com/AjummaXinYi
營業時間：週日到週四 11:00–22:00、週五六 11:00–23:00​(全天供餐，無休息時段)
店家電話：02-77342255
收費說明：
平日16:30以前→成人479元 | 兒童199元
平日16:31以後及假日全時段→成人539元 | 兒童259元
★需另加10%服務費
❤️用餐時間100分鐘
店家地址：台北市信義區松壽路12號5樓(位於信義ATT 4 Fun的5樓)


阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽分店粉絲團：
●西門店：https://www.facebook.com/AjummaXiMen
●北車店：https://www.facebook.com/AjummaTaipeiStation
●信義店：https://www.facebook.com/AjummaXinYi
●新店店：https://www.facebook.com/AjummaXinDian
●桃園店：https://www.facebook.com/AjummaTaoYuan
●台中店：https://www.facebook.com/AjummaKBBQ

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/ajummaxinyi/

 

 

 

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