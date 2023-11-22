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【新北美食】龜吼漁港吃螃蟹，美味蟹黃、蟹膏一次擁有！與處女蟳、大沙母、花蟹來場美麗相遇，搭乘大眾運輸

2023-11-22 21:25:09 章魚娜娜 人氣：107
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窩客好文

章魚娜娜

發表篇數：349篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 萬里區

造訪商家：龜吼漁港
phone02-2492-1180
place新北市萬里區龜吼里
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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吃蟹第一個想到的地方就是新北的龜吼漁港，因為離我最近，就連大眾交通工具也是相當方便，搭公車就能到了！尤其是假日來龜吼，車多那是一定的，但是車位可就是一位難求了！如果搭乘公車就沒這問題囉！

漁夫市集裡也增設了代炒攤位，以我來龜吼的習慣，買了海鮮會到對面的餐廳代炒，還沒有在市集內的攤位代炒過，過去在對面餐廳料理的經驗還不錯！也就習慣這模式，提供給大家參考。

龜吼漁夫市集
地址：新北市萬里區漁澳路16號(後方)

螃蟹主題公園(龜吼漁港安檢所旁)
安檢所地址：新北市萬里區漁澳路85-3號

大眾交通：
新北市公車953、750可抵達
台北市公車1068可抵達，公車路線網址https://goo.gl/VydnRV

灣好行公車：
皇冠北海岸線  參考網址←點我

 


海鮮很新鮮，也很好吃！唯獨車位很棘手


市集旁牆面，教大家如何挑選螃蟹，很受用喔！


市集前段是販售海鮮攤位，後段則是代炒區


代炒區像美食街的感覺，好熱鬧阿！


每次來龜吼，都到小豬水產購買！價格我認為相差無幾，我比較重視態度與誠信，老闆總是很熱忱解說！


我喜歡吃蛤蠣，上次在竹圍漁港吃一次大蛤蠣，一直思思念念著！可惜今天的蛤蠣尺寸小蠻多的。


就算小，我還是要吃！


大沙母有蛋，肉質Q彈，蟹黃氣味濃郁，蟹肉絲絲分明。


處女蟳簡單來說就是大沙母的少女版(未交配)，未婚的那種！著重在蟹膏，肉質較為幼嫩，老饕最愛。


花蟹：華麗斑紋是美麗禮服，肉多、清甜、蟹殼較軟、帶有天然鮮鹹味，清蒸最佳。


老闆很貼心，購買時幫我們剪角作記號，老闆說以免新鮮螃蟹換死蟹，可以看記號來確認有沒有被調包！小小動作卻保障了我們的權益。

今日價格：
1.牛奶蛤$150/斤
2.海蝦$350/斤
3.花蟹$250/斤
4.大沙母$680/斤
5.處女蟳$700/斤


終於買完了！開吃囉！


今天換間餐廳料理


位置有一、二樓


現場點菜：炒海菜$250元，出乎我意料的小盤，下次我會點炒高麗菜就好。


現場點菜：炒海瓜子$220元，也是出乎意料的小，我應該外面買來代炒就好。


現場點菜：炒麵$70元


現場點菜：櫻花蝦炒飯$90元


今天宥希作陪，小章魚真的是位好哥哥！

海蝦

代炒費用：$150元
海蝦鮮甜，今天料理幾乎不選用重口味，新鮮就很好吃！

牛奶蛤

代炒費用：$150元


牛奶蛤蒸過之後，變更小了！

花蟹

代炒費用：$300元(6隻)


橘紅色美麗斑紋很美！蟹殼不硬，很好食用！清甜無比

大沙母

代炒費用：$150元(3隻)


大沙母一出場，大家都好期待。


我喜歡吃大沙母是因為蟹黃且肉多，有特殊香氣！


你看看這蟹黃，一點都不讓人失望！


非得仔仔細細的吃，一點都不能浪費！


沙母大螯蟹肉飽滿，蟹殼堅硬，沒有工具將會是一場硬仗。


蟹黃如紅寶石般的閃亮！

處女蟳

代炒費用：$150元(3隻)


老饕愛吃處女蟳，因為蟹膏猶如大閘蟹般膏多


一口咬下，滿口全是蟹膏香氣


路上有一整排的餐廳與販售海鮮攤位，大家也可以來這多看幾間！


龜吼海灘不知為何很多垃圾？千萬別亂丟垃圾，汙染海洋對你我都不好！


吃飽飯後建議大家散步走到螃蟹公園，就在龜吼漁港安檢所旁邊。


讓小章魚找找看有幾隻螃蟹？


9月開始的活動，這貨櫃屋內是真人版娃娃機，還送精美小禮物！小朋友可以來體驗看看！

活動日期：2018/9/15~2018/11/4
開放時間：am11：00~pm06：00(週六、週開放)

 


龜吼漁夫市集
地址：新北市萬里區漁澳路16號(後方)

螃蟹主題公園(龜吼漁港安檢所旁)
安檢所地址：新北市萬里區漁澳路85-3號

大眾交通：
新北市公車953、750可抵達
台北市公車1068可抵達，公車路線網址https://goo.gl/VydnRV

灣好行公車：
皇冠北海岸線  參考網址←點我

 


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