

吃蟹第一個想到的地方就是新北的龜吼漁港，因為離我最近，就連大眾交通工具也是相當方便，搭公車就能到了！尤其是假日來龜吼，車多那是一定的，但是車位可就是一位難求了！如果搭乘公車就沒這問題囉！

漁夫市集裡也增設了代炒攤位，以我來龜吼的習慣，買了海鮮會到對面的餐廳代炒，還沒有在市集內的攤位代炒過，過去在對面餐廳料理的經驗還不錯！也就習慣這模式，提供給大家參考。

龜吼漁夫市集

地址：新北市萬里區漁澳路16號(後方) 螃蟹主題公園(龜吼漁港安檢所旁)

安檢所地址：新北市萬里區漁澳路85-3號 大眾交通：

新北市公車953、750可抵達

台北市公車1068可抵達，公車路線網址https://goo.gl/VydnRV 台灣好行公車：

皇冠北海岸線 參考網址←點我



海鮮很新鮮，也很好吃！唯獨車位很棘手



市集旁牆面，教大家如何挑選螃蟹，很受用喔！



市集前段是販售海鮮攤位，後段則是代炒區



代炒區像美食街的感覺，好熱鬧阿！



每次來龜吼，都到小豬水產購買！價格我認為相差無幾，我比較重視態度與誠信，老闆總是很熱忱解說！



我喜歡吃蛤蠣，上次在竹圍漁港吃一次大蛤蠣，一直思思念念著！可惜今天的蛤蠣尺寸小蠻多的。



就算小，我還是要吃！



大沙母有蛋，肉質Q彈，蟹黃氣味濃郁，蟹肉絲絲分明。



處女蟳簡單來說就是大沙母的少女版(未交配)，未婚的那種！著重在蟹膏，肉質較為幼嫩，老饕最愛。



花蟹：華麗斑紋是美麗禮服，肉多、清甜、蟹殼較軟、帶有天然鮮鹹味，清蒸最佳。



老闆很貼心，購買時幫我們剪角作記號，老闆說以免新鮮螃蟹換死蟹，可以看記號來確認有沒有被調包！小小動作卻保障了我們的權益。

今日價格：

1.牛奶蛤$150/斤

2.海蝦$350/斤

3.花蟹$250/斤

4.大沙母$680/斤

5.處女蟳$700/斤



終於買完了！開吃囉！



今天換間餐廳料理



位置有一、二樓



現場點菜：炒海菜$250元，出乎我意料的小盤，下次我會點炒高麗菜就好。



現場點菜：炒海瓜子$220元，也是出乎意料的小，我應該外面買來代炒就好。



現場點菜：炒麵$70元



現場點菜：櫻花蝦炒飯$90元



今天宥希作陪，小章魚真的是位好哥哥！

海蝦



代炒費用：$150元

海蝦鮮甜，今天料理幾乎不選用重口味，新鮮就很好吃！

牛奶蛤



代炒費用：$150元



牛奶蛤蒸過之後，變更小了！

花蟹



代炒費用：$300元(6隻)



橘紅色美麗斑紋很美！蟹殼不硬，很好食用！清甜無比

大沙母



代炒費用：$150元(3隻)



大沙母一出場，大家都好期待。



我喜歡吃大沙母是因為蟹黃且肉多，有特殊香氣！



你看看這蟹黃，一點都不讓人失望！



非得仔仔細細的吃，一點都不能浪費！



沙母大螯蟹肉飽滿，蟹殼堅硬，沒有工具將會是一場硬仗。



蟹黃如紅寶石般的閃亮！

處女蟳



代炒費用：$150元(3隻)



老饕愛吃處女蟳，因為蟹膏猶如大閘蟹般膏多



一口咬下，滿口全是蟹膏香氣



路上有一整排的餐廳與販售海鮮攤位，大家也可以來這多看幾間！



龜吼海灘不知為何很多垃圾？千萬別亂丟垃圾，汙染海洋對你我都不好！



吃飽飯後建議大家散步走到螃蟹公園，就在龜吼漁港安檢所旁邊。



讓小章魚找找看有幾隻螃蟹？



9月開始的活動，這貨櫃屋內是真人版娃娃機，還送精美小禮物！小朋友可以來體驗看看！

活動日期：2018/9/15~2018/11/4

開放時間：am11：00~pm06：00(週六、週開放)



龜吼漁夫市集

地址：新北市萬里區漁澳路16號(後方) 螃蟹主題公園(龜吼漁港安檢所旁)

安檢所地址：新北市萬里區漁澳路85-3號 大眾交通：

新北市公車953、750可抵達

台北市公車1068可抵達，公車路線網址https://goo.gl/VydnRV 台灣好行公車：

皇冠北海岸線 參考網址←點我

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