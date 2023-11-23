此食記為花見團子造訪「好先生美食 明峰店」 (造訪日期 : 2023/11)



「好先生美食 明峰店」臭豆腐、麵線

汐止臭豆腐推薦、汐止麵線推薦、汐止小吃推薦







好先生美食 明峰店



地址 : 新北市汐止區明峰街23號

電話 : 0970 281 745

時間 : 15:00–21:00（週一休）



本次團子來到汐止的「好先生美食 明峰店」品嚐美味的台灣小吃，店家主要販售臭豆腐及有許多特別的創意口味麵線，種類豐富又多元，深受許多老饕喜愛，店家鄰近汐止金龍湖，另外在「汐止觀光夜市」也有分店，每到用餐時間，不論是內用、外帶的客人總是絡繹不絕，是許多汐止人經常造訪的知名店家。

走進店內，有別於傳統的臭豆腐店，裝潢帶點時尚文青感，地板還有充滿童趣的跳格子，讓用餐氣氛更顯輕鬆自在，店家提供多張兩人座位，也可進行併桌，多人聚餐也沒有問題。

店家餐具及醬料採用自助式，醬料有提供辣椒、蒜泥、醋，可以依個人的喜好自行添加。

店家很大方，內用提供免費的冬瓜茶及味噌湯，味噌湯裡面有滿滿的豆腐及海帶，濃郁又香甜，都可以自行拿取。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

泡菜雙拼

「泡菜雙拼」有3種選擇，分別從韓式泡菜、黃金泡菜、黃金海帶絲中3選2。我們選了韓式泡菜及黃金泡菜，韓式泡菜使用的是大白菜，微辣開胃又爽口；黃金泡菜屬於酸甜口感，帶有淡淡清香，吃得到白菜脆甜，甘甜濃郁讓人一吃就上癮。

老滷脆皮香豆腐

呈現淡綠色的「老滷脆皮香豆腐」使用老滷特別醃製而成，特別使用低溫、高溫油炸各一次，中間會搓一個洞。可以單吃或者是將台式泡菜及小黃瓜放入洞中一起享用，入口後外皮酥脆可口，內部則柔軟細嫩，畫龍點睛的台式泡菜與小黃瓜很加分，配上蒜泥及店家的特製醬油在口中交織四溢，和一般常吃的臭豆腐味道完全不同，有點像在吃餅乾的口感，我們都非常喜歡，很推薦一定要來試看看。

蒜香油條乾蚵