此食記為花見團子造訪「好先生美食 明峰店」 (造訪日期 : 2023/11)
「好先生美食 明峰店」臭豆腐、麵線
汐止臭豆腐推薦、汐止麵線推薦、汐止小吃推薦
好先生美食 明峰店
地址 : 新北市汐止區明峰街23號
電話 : 0970 281 745
時間 : 15:00–21:00（週一休）
本次團子來到汐止的「好先生美食 明峰店」品嚐美味的台灣小吃，店家主要販售臭豆腐及有許多特別的創意口味麵線，種類豐富又多元，深受許多老饕喜愛，店家鄰近汐止金龍湖，另外在「汐止觀光夜市」也有分店，每到用餐時間，不論是內用、外帶的客人總是絡繹不絕，是許多汐止人經常造訪的知名店家。
店家餐具及醬料採用自助式，醬料有提供辣椒、蒜泥、醋，可以依個人的喜好自行添加。
店家很大方，內用提供免費的冬瓜茶及味噌湯，味噌湯裡面有滿滿的豆腐及海帶，濃郁又香甜，都可以自行拿取。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
泡菜雙拼
「泡菜雙拼」有3種選擇，分別從韓式泡菜、黃金泡菜、黃金海帶絲中3選2。我們選了韓式泡菜及黃金泡菜，韓式泡菜使用的是大白菜，微辣開胃又爽口；黃金泡菜屬於酸甜口感，帶有淡淡清香，吃得到白菜脆甜，甘甜濃郁讓人一吃就上癮。
老滷脆皮香豆腐
呈現淡綠色的「老滷脆皮香豆腐」使用老滷特別醃製而成，特別使用低溫、高溫油炸各一次，中間會搓一個洞。可以單吃或者是將台式泡菜及小黃瓜放入洞中一起享用，入口後外皮酥脆可口，內部則柔軟細嫩，畫龍點睛的台式泡菜與小黃瓜很加分，配上蒜泥及店家的特製醬油在口中交織四溢，和一般常吃的臭豆腐味道完全不同，有點像在吃餅乾的口感，我們都非常喜歡，很推薦一定要來試看看。
蒜香油條乾蚵
「蒜香油條乾蚵」店家嚴選來自東石直送的鮮蚵和油條，鮮蚵新鮮肥美，柔軟細緻，和香脆可口的油條混搭出絕美的好滋味，再加上秘製醬汁、蒜酥、蒜泥及蔥花進行調味，很是夠味。
煙燻豬耳絲
「煙燻豬耳絲」是涮嘴良伴！豬耳絲煙燻到香氣撲鼻而來，搭配細緻刀工，薄度恰恰好，吃起來又韌又Q彈，搭配蔥花，讓整體滋味更加豐富 。
海陸麵線
可以將店家的好味道全部一網打盡的「海陸麵線」包含小卷、鮮蚵、蝦仁、滷大腸、肉羹、魚酥多種配料，一上菜就讓我們目不轉睛，湯頭採用手工熬煮大骨湯底不是大骨粉，勾芡不過稠，清爽好喝，搭配Q彈有勁的手工麵線，鹹中又帶味。
小卷鮮甜豐腴又大隻；東石直送的鮮蚵，新鮮柔嫩；蝦仁鮮中帶甜；肉羹扎實又有嚼勁，有一點像貢丸的口感；滷過的大腸Q彈沒腥味，很有嚼勁，魚酥香酥可口，滿滿一大碗，不論是視覺跟味覺都是一大享受。
日式豚燒麵線
「日式豚燒麵線」是店家創意料理！結合台式麵線和日式拉麵的美味集大成，麵線裡有滷大腸、日式叉燒、甜心蛋，豐盛又吸睛。 先嘗一口軟滑麵線，再吃扎實柔軟的叉燒，肉質鮮甜不油膩，讓人好滿足。而畫龍點睛的甜心蛋更是一絕！店家特別以清酒秘製，蛋白微帶甜味，半熟蛋黃呈膏狀，散發淡淡酒香，吃完超級滿足的。
整體而言，團子覺得「好先生美食」是CP值很高的店家，店家的臭豆腐的口感讓我直接愛上，麵線好吃也有許多配料組合可供選擇，可內用或是外帶，也和外送平台有合作。明峰店鄰近汐止知名景點「金龍湖」，也可以到汐止觀光夜市店品嚐，喜歡吃傳統台灣小吃的朋友快來試試吧！
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