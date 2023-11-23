每當到了玉米收獲的季節，一些朋友會買來一些玉米煮著吃。今天我打算教大家煮上一鍋好吃的玉米，讓你足不出戶吃到簡單的美味。聽到這肯定有些人要笑我，心想：煮玉米這樣簡單還用你教？其實大多數家庭的煮玉米方法是錯的，這也導致煮熟的玉米口感發硬不香甜軟糯。想要煮出軟糯香甜的玉米只要在煮的時候加入這2種調料就行。

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這第一種要添加的調料就是鹽，鹽有殺菌的效果在煮的時候撒入鍋中能殺滅部分細菌。鹽還有一個功效就是能讓本來不怎麼甜的東西變得更甜，比如一些甜點當中除了放糖外還需要撒入少量的食鹽。這第二種調料就是常見的食用鹼，加入它能讓玉米顏色黃亮好看還能讓玉米口感更軟糯。當這2種調料都放齊後你就能輕松煮出一鍋好吃的玉米了。接下來就請想吃軟糯煮玉米的朋友跟我學做這道美味吧。

【煮玉米準備食材】

主料：玉米4根

準備調料：

鹽3克、食用鹼1克

【煮玉米制作步驟】

一 剝皮沖洗

由於我的鍋不是很大，這里我準備的是4根玉米棒。如果你家的鍋更大一些，可以多準備幾根玉米棒。買回來的玉米棒，先用手剝掉外面的幾層硬皮。

這幾層硬皮緊緊包裹住玉米粒， 威爾剛哪裡買 犀利士官網 威而鋼哪裡買 不剝掉玉米粒很難被煮熟煮透。但要記住一定要留住內部的兩層玉米皮，這兩層玉米皮可以起到鎖鮮的效果，讓煮熟後的玉米鮮味不流失。

玉米須是一味中藥，可以起到利尿除濕的效果。因此我們無需揪掉玉米須，直接下鍋煮就行。

在下鍋之前打開自來水沖洗玉米棒，至少要沖洗兩遍才能將玉米棒沖洗幹淨，然後控水放入湯鍋中。在鍋中加入半鍋清水，蓋上蓋子開大火燒水。

二 撒入調料

燒水的過程中，我們向鍋中撒入3克的食鹽。開頭和大家說過了食鹽可以起到殺菌的效果，讓玉米吃起來更健康。玉米本身也帶有微微的甜味，假如遇到食鹽這些甜味會更突出，吃起來味道更甜。相比較為了增加玉米的甜味在鍋中放入冰糖，加入少量的食鹽能讓我們少攝取糖分有助身體健康。

加入食鹽後我們再向鍋中撒入1克的食用鹼，食用鹼可以保持蔬菜的顏色不會發生大的改變。

這樣子煮出來的玉米棒剝開後能呈現出漂亮的黃亮色，達到色香味俱全的效果。鹼溶解於水煮出來的玉米粒也會變得軟糯一些，讓那些牙口不好的朋友也能品嘗這道美味。

三 燜煮入味

調料都放好後蓋上蓋子，等待鍋中的水沸騰。當鍋內的水燒開後我們把火調成中火，讓玉米棒在鍋中燜煮一會。燜煮的時間控制在20分鐘以內即可，燜煮時間太短玉米棒無法熟透不會軟嫩。燜煮時間太久，玉米棒又過於軟嫩吃起來太黏。

燜煮的時候我們準備一個盆，在盆中倒入半盆清水。時間到了後關火，用漏勺把玉米棒撈出浸入清水中降溫。當玉米棒變涼後，我們就可以撈出剝去外皮品嘗這道美味了。煮過玉米棒的湯汁也不要倒掉浪費，這里溶解了玉米須的有效成分。喝上一碗還能起到利尿除濕氣的效果，非常適合那些濕氣重的人飲用。

【煮玉米技術總結】

1 在剝玉米皮的時候，一定要留住內部的兩層玉米皮，這樣可以鎖住玉米的鮮味不流失。

2 加入的食鹽與食用鹼不宜過多，多加了會讓玉米吃起來發鹹，口感非常軟綿沒嚼勁。

3 水燒至沸騰後要調成中火，對玉米進行20分鐘的燜煮。不要急於求成，假如煮的時間太短玉米吃起來會較硬