2023-11-23

跨年假期即將來臨! 這次女王特別替大家準備了好喝又好玩的宜蘭一日遊景點推薦，今天要介紹的這個藏酒畫中話活動。舉辦於宜蘭的「藏酒酒莊」內，在這裡結合了森林酒莊、藏酒畫中話活動、微醺體驗和美食文化之旅，無論是晴天還是雨天，都是宜蘭一日遊的絕佳選擇。話不多說現在就讓我們來進入正文吧~

⏏文章摘要

藏酒酒莊在哪裡?

藏酒酒莊坐落在宜蘭的頭城，被樹林圍繞的優美環境又被稱為森林酒莊。在這你可以漫步在森林間欣賞綠意盎然的景色，莊園內有種植了許多釀酒的植物與草藥，並且製作了許多景觀秘境，再搭配上店家精心設計的，宜蘭親子旅遊DIY手作體驗「藏酒畫中話活動」，今天這趟旅程將會是一趟充實又有趣的人文之旅。

藏酒酒莊-森林酒莊

藏酒酒莊位於山林間，加上體驗過程會有品酒的環節，所以開車到訪的人一定要記得組團，或請司機一同前往喔! (記得未滿18歲禁止，喝酒不開車。)

藏酒酒莊內擁金棗園、蝴蝶步道、螢火蟲小徑、主題探索池等等...許多秘境景點及造景，可惜的是女王當天到訪時有下著小雨，所以無法替大家完全探訪完整個園區，但大家不用擔心藏酒酒莊打造的豐富遊憩活動，不管室內、室外都可以輕鬆遊玩，絕對是宜蘭晴雨好去處喔!

「藏酒畫中話」親子DIY手作體驗

命定微醺，獨家酒霧

「藏酒畫中話」親子DIY手作體驗，是藏酒酒莊專為大小朋友設計的套裝活動。活動的第一趟行程就是前往孕育藏酒酒莊的無數好酒的酒窖參觀。

在進入酒窖前我們還要先來進行命定酒的測試，店家精心的把酒莊內的藏酒與生命靈數進行了結合，讓到訪的旅客能夠算出一款最適合自己的命定酒!

女王這次算出來的生命靈數是「1」，計算完生命靈數後我們就可以到酒窖內取酒啦! 酒窖內有著獨家酒霧氣與裝盛器具，取完酒後我們就可以正式的進入「藏酒畫中話」的活動囉~

迎賓小點+藏米糀

接著女王就帶到大家到「藏酒酒莊」的微酵廚房，進行今天的DIY活動體驗，這次的活動內容就是製作一款，酒莊特有的「藏米糀」小點，以自然作物與花草搭配設計而成的店家獨有美食，製作過程有趣又好玩讓我們快點看下去吧~

在手作體驗活動前，老師還會分享命定酒的內容與品嚐迎賓小點，女王這次拿到的命定酒的是店家特有的「金棗酒」，在棉花糖上噴灑上一點點的金棗酒，那香甜的微妙果香，非常鮮活的熱情滋味，非常適合當拿來當作餐前小物食用。

吃完小點後我們就進入「藏米糀」親子DIY手作體驗，藏米糀的製作過程非常簡單有點像是製作麻糬，第一步要先使用店家提供的三星米，搗碎輾壓製成一顆顆的米丸子，再加入店家提供的微酵天然調料揉捻辦佐，最後經過烘烤製成一塊充滿天然花果香氣的「藏米糀」~

「藏米糀」的製作過程約1小時，大家可以在這個小盤子盡情的製作出屬於你的手繪美食，像女王這次就做了三色的藏米糀，是不是看起來美極啦! (PS:這道餐點完全沒有添加酒精，以天然食材製成，因此大小朋友們製作完成後就可以輕鬆拿來享用，完全沒問題喔~)

Happy Hour 紅酒暢飲1hr(+加購NT$199)

既然大家來到酒莊，品酒的行程一定是最重要的體驗之一，Happy Hour 紅酒暢飲1hr也是「藏酒畫中話」的主題之一，在藏酒酒莊內另有附設聚餐的大型用餐空間，Happy Hour活動也會在這讓大家體驗，因此如果你是想來酒莊品嚐最鮮美的道地酒品的人，一定要加購這個品酒行程喔! (PS:大家如果有飲酒記得一定要找代駕，開車不喝酒、喝酒不開車喔)

宜蘭一景點日遊景點推薦

對了! 如果你只是想來藏酒酒莊逛逛或是買伴手禮的人，這裡也提供了店家各種自釀的精品酒給遊客試飲，多樣化的選擇可以說是買宜蘭伴手禮必訪的秘境，另外如果是小孩的話現場也備有醋飲以及(無酒精)小米釀等小物給小朋友飲用，完全就是滿足大小朋友宜蘭一日遊景點推薦的首選阿!

體驗完了這次「藏酒畫中話」豐盛行程，這篇文章也進入了尾聲，讓我們伴隨著藏酒酒莊這絕美的夜景跟大家說掰掰吧! 女王只能說這次悠閒微醺的宜蘭親子旅遊活動，真的非常滿足又充實，如果大家跨年還沒有計畫好到哪遊玩，就到2024宜蘭親子旅遊必訪森林酒莊逛逛吧~

藏酒酒莊-店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官網：藏酒酒莊

FB粉絲團：藏酒酒莊

Line帳號：@amb5687a

電話：03-9778555

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號

營業時間：

10:00–17:30(週一至週五)

10:00–21:00(六、日;17:30入園用餐請先預約)