CP值高的燒肉眾精緻炭火燒肉大家吃過嗎？這次主攻他們新推出的799元方案+50元七品海陸大升級！升級品項竟然有干貝、天使紅蝦、牛肋條等，重點還有北海道松葉蟹味噌湯！超鮮又超划算的燒肉吃到飽等你來試試！

這家「燒肉眾精緻炭火燒肉」幾乎全台都有分店，我們這次是到三民西店，外觀看似不大，但其實裡面蠻寬闊的！

而且一旁就有專屬停車場，超方便~

店內都是採和室座位，一進店就會請你拖鞋放置鞋櫃，在店內都是穿店家的拖鞋，這樣相對起來乾淨整潔許多！和室座位也有種置身日本用餐的感覺，很符合燒肉眾的日式燒肉形象~

自助吧區除了飲料、咖啡以外還有北海道十勝乳源Niseko冰淇淋！

牆上還有多個創意立牌讓大家打卡拍照用~太可愛了吧

特別的是一旁有現在期間限定的鬼滅之刃扭蛋，加價$99即可扭一顆「鬼滅之刃-危機一發」扭蛋

我剛好扭到善逸QQ (好想要禰豆子！！！

燒肉眾精緻炭火燒肉菜單

有三種價位可選擇

$599／$799／$999，用餐時間是120分鐘

這次我們選擇的是$799+50元七品海陸大升級，這個價位就有我最愛的干貝了~~~還有北海道松葉蟹味噌湯(可續一次)、碳烤東石蚵仔、天使紅蝦、北海道扇貝、香烤牛肋條、煙燻香烤豚

如果喜歡和牛吃到飽的朋友可以直接升級到$999，想吃豐富的燒肉又不想花大錢，來燒肉眾就可以滿足了！

點餐是用畫單的，送餐蠻快速的！

桌上都備有調味料，水果醋清爽、味噌醬風味十足！但老實說燒肉眾的肉品幾乎都有調味了，我個人就沒有在特別沾醬~

一開始會上開胃小菜，有情人果、韓式泡菜，還有附蔥鹽，等等烤肉可以一起食用！難得看到附情人果~可以解膩好讚！

▼豪華饗宴＄799／一人

一整桌超澎湃！海鮮船有夠浮誇！！！

先來介紹海鮮部分~

北海道松葉蟹味噌湯完全融入松葉蟹的甘甜鮮美，搭配天使紅蝦的海味，這碗完全承載了這個秋天的美好！

第二碗剛好有支松葉蟹螯！有！夠！大！支！超級鮮甜~肉超嫩的！

北海鮮干貝不用多說，就是一個字！鮮！微微烤至表面微焦，裡頭還是嫩口的~超美好！

天使紅蝦新鮮又大隻，肉質鮮美

北海道扇貝個頭大又鮮美

碳烤東石蚵仔新鮮飽滿

鮮甜美白蝦新鮮彈牙！

竹筴魚一夜干肉質軟嫩

海味蛤蜊湯裡頭有薑絲~整體蛤蜊鮮味滿滿！

再來肉品類，首推目前活動$199加價購的A5和牛一份，看看這油花分布有夠漂亮~烤後入口即化，油脂香氣在口中化開~太美好了！

極上霜降牛肉質軟嫩~油花量剛好！這個我也有多點！

香烤牛肋條／香烤嫩牛排／和牛漢堡排

牛肋條有嚼勁，嫩牛排蠻推的~肉很厚又軟嫩！和牛漢堡排油脂量剛好，烤至表面微焦最好吃！

BBQ香豬排／梨醬豬五花／椒鹽豚大腸

香豬排必點！！！醃料味不會很重，又完全無豬腥味~肉厚紮實又軟嫩！豬五花將肥肉烤至脆口最好吃！梨醬帶點微甜的口味好特別！喜歡豬大腸的朋友不能錯過~烤至微焦好美味！

煙燻香烤豚

口味比較像培根，微微恰恰的好好吃！香氣整個逼出來~

吮指香雞翅／義式香草雞／黑醬嫩雞丁

雞翅超嫩也是必點！香草雞和嫩雞丁都蠻嫩的~但個人偏愛嫩雞丁，吃到的都是雞腿肉~超嫩！！！

玉米小時候／切片杏鮑菇

蔬菜不用多說，一定要來烤個解膩的吧！

墨西哥薄餅／千層一口酥

墨西哥薄餅烤個上色包肉一起吃也很不錯，一口酥烤後微膨微酥好好吃！

鮮奶小鬆餅／雙拼綜合年糕

小甜點也是不能錯過的吧！偏愛年糕~沾煉乳和花生粉超好吃！

和風沙拉

來吃個沙拉解個膩也很不錯~

飯後必須來吃個冰淇淋吧~乳香超濃！

然後必須稱讚一下服務人員！剛好那天是平日晚上，店內客人不多，服務人員剛好就空閒就來幫我們代烤，超級專業！不管烤肉、海鮮，都烤得很剛好，結果服務人員一忙，我們自己烤一閃神就瘋狂烤焦(笑)

整體來說，環境很有日式感，而且食材新鮮美味、服務人員親切，價格也很實惠，799+50元升級就有干貝吃到飽~超划算！加價$199可以享用一盤A5和牛也可以小小過個癮！

【 燒肉眾精緻炭火燒肉 台中三民西店 】

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▸ 店家FB ｜燒肉眾精緻炭火燒肉 台中三民西店粉絲專頁

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/sioumazang_2011/

▸ 地址｜台中市南區三民西路321號

▸ 電話｜04-23785586

▸ 營業時間｜平日12:00-13:00，17:00-21:00。假日11:30-21:00

▸ 用餐時間 120 分鐘、酌收 10% 服務費

▸ 同組客人須點用相同價位之餐點



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