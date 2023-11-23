王爺王肉羹上次吃過就好喜歡，現在擴大規模還插旗百貨公司，成為更有品牌化、SOP的台式美食專賣店，不論早上或中午總是擠滿人潮，來台中就要吃台灣小吃才過癮

寬敞偌大的店面王爺王肉羹，位於水湳商圈，附近越來越熱鬧，台中中央公園、中國醫學大學都在周邊，是許多在地人用餐的好去處，吃飯吃麵通通都有~

必吃魚翅肉羹、限量招牌米糕、香噴噴炒麵、料多綜合豬血湯、古早味紅茶、小魚乾辣椒醬，樣樣都是美味，透過外送平台也可以訂得到喔～

餐點加上東泉辣椒醬跟王爺王特製的小魚乾辣椒，香味提升滋味更美味~價格便宜高CP值，加入LIN好友好康多多，好評再送免費紅茶，身為省錢王一定要大力推薦！

王爺王肉羹裝潢更升級，充滿文青風格，用餐空間很舒服，不會有食物的異味，平價的消費舒服的享受，令人相當喜歡會想再訪～

一碗羹一塊磚，老闆的用心深深感動我，用料相當實在，就是要給客人吃到最好的，吸引蜂擁而至的人潮，一到用餐時間總是擠滿人

不只外帶客人超多，內用客人也是擠得滿滿滿，可見王爺王肉羹的味道，有多麼好吃，吃過一次就會被圈粉！

王爺王肉羹一旁則是王爺廟，20多年前從台南南鯤鯓奉請伍府王爺來台中，發揚王爺的救世精神，提供限量待用餐給需要的朋友，真的相當有理念又充滿台灣善良文化

王爺王餐點選則很豐富，都是頗有特色的台灣小吃，麵食、飯食通通都有，還有多款限量小菜，來這邊花個百元就能吃得很過癮～

王爺王肉羹菜單

加入王爺王官方好友，還有超多好康優惠，消費還可以集點，打卡分享送紅茶，不定期推出好康活動，讓人三不五時就想來王爺王報到

王爺王餐點堅持現點現做，熱騰騰端上桌，用料完全不手軟～古早味的肉燥、濃稠的肉羹湯、現煮的麵條，光聞到陣陣的香氣口水就流不停～

採取自助式點餐方式，劃好點菜單，先排隊結帳，等待叫號就可以自助取餐，享受美味的王爺王小吃超方便

炒麵 小30 大40

正港台中人的早餐就是要吃炒麵，加上古早味肉燥之外，還要加上東泉辣椒醬，甜中帶辣的好滋味，讓炒麵更加夠味～

吃起來相當涮嘴，麵條不會乾乾的，濕潤口感一口接一口，台北越來越少人賣這種炒麵，來台中一定要來嚐嚐！

招牌米糕 40

小時候我家就是賣米糕，但做米糕太費工，現在要吃到這種古早味米糕越來越難，淋上甜辣醬的米糕，光用看得救好誘人～

米飯粒粒分明，不會蒸過頭軟爛，或者沒蒸熟硬硬的，香Ｑ口感超籍喜歡，米糕吸滿醬汁精華，味道十足，米粒不會白白的

裡頭還有香菇等配料，口感相當豐富，再加點甜辣醬或小魚乾辣椒，更是開胃，這個限量販售的米糕想吃的朋友手腳要快喔～

魚翅肉羹湯 小55大65

招牌肉羹湯用料完全不手軟，好誇張喔怎麼肉羹放這麼多，而且都是赤肉羹，不是加了一堆粉軟軟的那種羹塊

搭配古早味酸甜湯頭，相當開胃的調味，越喝越開胃，加上點辣椒跟黑醋，酸辣帶勁又能感受到肉羹紮實感，不論配飯配麵都很搭

很希望店家之後可以推出調理包，讓我在家就能吃得到，這麼棒的好味道也應該開放更多人加盟，遍布全台都能吃得到！

綜合豬血湯 55(小腸、豬肚、橫膈膜、豬血)

超喜歡這個綜合豬血湯，裡頭的料也太多了吧！食材處理得超級乾淨，不會有腥臭味，豬血滑嫩不會澀澀的，沾上東泉辣椒醬超對味

小腸、豬肚、橫膈膜通通都好吃，軟硬度適中，不會過硬難以咬斷，帶點Ｑ度格外爽彈，再喝上一口清湯真的好滿足～

一大碗才賣５５元，真的超級划算，這個在台北少說也要７０元起跳，光吃這一碗就很飽，推薦愛吃內臟的朋友千萬別錯過

古早味豬肝 35

這個豬乾好嫩喔，而且不會苦苦的，帶點爽脆口感，一片接一片配飯配麵都好搭～

多款小菜選擇，任選３個只要一百元，煙燻豆包絲、涼拌木耳朵、古法豬耳朵等每天限量供應，搭配小菜吃起來更澎派～

魚乾辣椒 180元/罐

還有這個讓餐點更好吃的魚乾辣椒醬，用料相當實在，香辣帶勁～加上一小匙香氣就提升許多，吃得到整塊小魚乾，鮮味十足內用可以免費吃到爽～

店內吃完後，還可以帶整瓶魚乾辣椒回家享用，不論配飯、配麵、做料理都很搭，每個家庭都不能少了一罐辣椒醬喔！

王爺王特製小魚辣椒必加，還有台中人從小吃到大的東泉辣椒醬也是經典，甜甜辣辣加飯加麵都好吃，拿來當沾醬也很搭，台中人熟悉的好滋味也擄獲外地人的心

古早味紅茶 20

只要在Google上五星評論，就送一大杯紅茶(一個帳號線兌換一次、數量有限換完為止)

這個紅茶甜度剛剛好，茶香味十足，完全不會水水的，搭配餐點喝相當解膩，不怕會口感舌燥，只賣20元真的好便宜喔~

王爺王肉羹不只好吃，還物美價廉，這麼棒的小吃專賣店，衛生乾淨、環境舒服，來台中就要來體驗在地人的美味，快來王爺王報到喔！

王爺王肉羹 5大特色

1. 鄰近台中中央公園、中國醫學大學、水湳商圈必吃美食-王爺王肉羹，最近插旗百貨公司開分店，同時也有開放加盟創業，是超高水準的台中美味😋

2.價格經濟實惠，完全符合省錢王的標準，份量十足可以吃超飽，尤其許多在地人一早就來報到，早餐就是要吃飽飽才有元氣開啟美好的一天！秉持善的精神，不用一百元就能吃飽飽

3. 堅持新鮮高品質，豬肉搭配精心熬煮的高湯，口感非常實在不會粉粉的！用料完全不手軟，米糕、半熟蛋滷肉飯、大腸豬血湯、小魚乾辣椒醬，樣樣都是美味

4. 發揚王爺行善服務的精神，隔壁就是王爺廟宇，做公益不落人後，提供愛心餐給有需要的朋友！廣受部落客好評、食尚玩家也大力推薦，外送平台超高人氣的台中店家，來台中一定要納入行程！

5.多重優惠活動打卡送紅茶，環境衛生乾淨、出餐快速有效率，再訪王爺王肉羹還是非常滿意👍吃完還不忘打包分享給親友，這家在地人才知道的台中小吃，您千萬不要錯過囉！

店家資訊 王爺王肉羹

🏠地址: 台中市北屯區中平路570號

🚌交通: 近陳平公車站

☎️電話: (04)2295-5305

⏰時間: 0600-1400

😪公休: 無休

💲消費: 現金、外送平台

💬粉專: https://www.facebook.com/wangyeiwang

💬食記:https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406734033

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