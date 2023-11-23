港點吃到飽！

超過60種豐富餐點任意點，絕對讓你吃好吃滿兼顧荷包！

桃園吃到飽，又有另一個新選擇囉〜

【穿越川粵百匯】是桃園南崁川菜館「川門子」所打造全新的吃到飽品牌，主打現點現做的港點

及川菜Buffet，復古港味推車，還有戶外婚禮主題莊園

《品牌故事》

擁有著超過27年的川菜蘊底，全新搭配上老少咸宜的粵式料理。

全新的「川」、「粵」組合，出其不意的組合要帶給食客們全新體驗。

穿越，穿梭在川菜基底中；越過廣納百川的粵菜。

全新的川門子集團百匯品牌，等著您一同穿越、川粵。

【穿越川粵百匯】位於蘆竹南竹路二段上，近光明國中，附有超大免費停車場，超級方便停車喔！

也太美了〜南歐莊園式的別墅建築，享受這裡的大草坪及典雅證婚亭，能在這裡辦戶外婚禮實在太美啦

戶外就這麼漂亮，對於第一次來這裡的我們，就更加興奮期待！

這裡的空間環境寬敞舒適，復古又時髦的環境氛圍，復刻出香港的茶樓文化

除了開放式的座位區外，也有半開放式的包廂環境，來這裡約會、慶生、聚餐都很合適

只要499就能吃到飽？！這價錢是怎麼回事，太便宜了吧！

而且不分平假日均一價，真的是超佛心的吃到飽價格！

價位：平日680+10%、假日880+10%、下午茶不分平假日499+10%

線上訂位網址：https://reurl.cc/3exmq9

掃瞄QR Code即可輕鬆進行點餐，此外，Buffet吧檯還有各式現做料理、開胃菜、

飲料吧以及整台甜點餐車、哈根達斯冰淇淋，愛吃什麼自己拿！無限吃到飽！

豐富的料理讓人眼花繚亂，以下就來一一開箱菜色吧！

【手指小食】

餐前小食，開胃又精緻，就像迷你版的前菜，具巧思匠心

【寶島四季鮮果】

【椒汁白肉】

四川菜版的蒜泥白肉，又麻、又辣、又香、又開胃

吃到嘴裡散發著，花椒的淡淡清香和麻口肉片香滑滋味，吃起來香麻夠味

【港式雞粒炒飯】

蓋子一打開就香氣逼人，顆粒分明的炒飯口感乾爽鬆軟，雞粒是豪邁大塊的滑嫩雞腿肉

越吃越涮嘴、嘴巴停不下來啦！

【清炒季節時蔬】

是一道清爽可口又健康的時蔬料理

【酸湯水煮魚】

道地的川味酸菜魚，湯汁酸辣香濃，揉合魚肉鮮甜，帶著點椒麻微辣感

魚片厚嫩彈牙，酸爽帶勁，開胃又好吃

【開胃冷菜區】

有各式各樣的冷盤可以選擇

【金沙魚皮】

新鮮魚皮製作，吃出濃郁酥脆口感，經典鹹蛋黃配上魚皮，香脆不油膩，滋味香濃、超級涮嘴

【煙燻紅油雞絲】

吃起來還有淡淡的煙燻味呢，非常好吃

雞胸肉因為吸收了醬汁，讓原本有點小柴的肉吃起來嫩口多了

【百香果青木瓜】

是我很喜歡的一道涼拌小菜，青木瓜青脆口感中帶著百香果的濃郁香氣，吃起來酸酸甜甜又解油膩

【白灼蝦】

吃到最天然的鮮甜味！

我的媽媽咪呀〜這白灼蝦超好吃，完整保留了保留鮮蝦的鮮甜、Q嫩，我一個人就嗑掉了大半盤

【剝皮辣椒菌菇湯】

微辣甘甜的多層次風味，值得細細品嚐

【中式茶飲區】

【復古港味推車】

保留推車點心的傳統，港點推車上的點心也是吃到飽

不過，下午茶時段蒸籠點心的部分是用QR Code點餐，再由服務人員將餐飲一一送到桌上

【甜點推車】

甜點區的視角，這區是提供常溫的甜點，有起司蛋糕、手指餅乾、手工餅乾等等

手指餅乾是一種口感鬆脆，以雞蛋為基底製作的甜海綿蛋糕，因其外表形似大拇指而得名

【冰淇淋區】

冰淇淋還用哈根達斯冰淇淋8款、莫凡彼6款，真的是哈根達斯吃到飽

萬聖節翻糖(可食用裝飾糖)還可以自己動手DIY裝飾作出專屬自己的搗蛋鬼

光是把自助吧吃一輪，我就已經八分飽了啦XDD

接下來準備進攻港點囉(握拳)，掃瞄QR Code點餐，現點現做要耐心等候唷

【天蠶蝦捲】

油炸後鬆脆皮衣配上鮮甜香Q蝦肉、飽滿蝦漿，內餡滿滿鮮蝦的鮮甜，吃到的每一口都是真材實料！

熱呼呼外酥內嫩香脆，飽滿餡料自然甜鮮，吃起來超滿足的啦〜

【一點紅蝦餃】

半月型的蝦餃，皮薄晶瑩剔透，裡頭的內餡很飽滿，一口咬下滿滿的新鮮蝦仁的鮮甜

，吃的出來蝦肉紮實的口感，口感脆彈

【韭菜鮮蝦餃】

能聞到陣陣的韭菜香〜

內餡有韭菜、豬肉和整顆蝦仁，手工餅皮有嚼勁，蝦肉鮮甜爽口，與豬肉及新鮮韭菜完美交融

【鉑金巧克力包】

每顆都是流沙感高純度黑巧克力內餡

包子口感鬆軟帶嚼勁，可以聞到陣陣巧克力香，一定要趁熱的吃且滿口混著香濃郁的融化巧克力醬

【粉紅兔兔包】

白白胖胖的奶皇兔兔包，香滑軟Q的外皮，香濃內餡，咬一口奶香味溢出讓人忍不住一口接一口

【流沙芝麻球】

咬的時候要小心，燙！真的會爆漿……

最愛這種爆漿的感覺，真的很美好啊〜〜〜

輕咬一口就可以金黃的內餡滾滾流出，鹹蛋黃內餡爆漿滿溢而出！！！

外皮的酥脆又有QQ的口感，流沙芝麻球也是我的最愛，邪惡又美味真的很好吃！

【豆沙芝麻球】

紅豆用料十足紮實且綿密，搭上白芝麻外衣的Q彈口感，甜而不膩

【魚籽燒賣】

人氣必點的港式點心

入口即是彈牙豬肉、鮮甜蝦仁及魚子交融的絕妙好滋味，香氣充滿整個嘴巴裡〜

獨特濃郁而厚實的香味，真的非常優秀，深得我心！

【鮮蝦仁燒賣】

這款加入鮮蝦做內餡吃起來多了鮮香而嫩彈飽滿

【豆鼓排骨】

豆豉的鹹香，加上軟嫩的排骨，每一塊排骨都非常入哦，肉質也很軟嫩，不錯吃

【蠔汁鳳爪】

滑溜入口即化，輕啃骨肉即分離，吸吮裡外吸飽鹹甜辣醬汁，齒頬留香

【貝殼叉燒酥】

層薄而酥脆化口的酥皮，包覆鹹甜合一的蜜汁叉燒肉內餡，酥香無比

，層次分明、甜而不膩，令人意猶未盡！

【養生珍珠丸】

從小到大最喜歡吃的就是珍珠丸哩

粒粒分明又Q彈的長糯米，裡面包著鮮美多汁的餡料，口感頗有層次！

【香煎蘿蔔糕】

蘿蔔糕裡面都是滿滿的白蘿蔔絲，加上干貝、蝦米、臘腸

每一口都充滿蘿蔔香氣〜鹹香美味、口感軟綿，不用沾醬就超好吃

【冰火菠蘿包】

現烤菠蘿包，金黃色脆皮，夾入一片冰冰涼涼的鹹味奶油

熱熱的香酥菠蘿包將冰奶油片融化，一冷一熱、一鹹一甜，吃一口多層次香味存在嘴裡

【竹葉糯米雞】

拆開竹葉時清香撲鼻〜

糯米潤滑口感正好軟Q，雞肉的味道完全滲透到糯米之中，淡淡荷葉香氣，越吃越涮嘴，一下子就吃光！

【鳳尾蝦餃皇】

果然是用整隻鮮蝦切段入餡，才有資格稱之為蝦餃皇呢

水晶外皮，晶瑩彈牙，飽滿的內餡裡面有Q彈的鮮蝦，每一口都Q彈爽脆

【翡翠瑤柱餃】

餡料超飽滿又豐富，有豬肉、蝦仁、乾瑤柱、香菇、胡蘿蔔、荸薺、香菜、冬粉翅等等

整個滋味和口感都非常豐富，每吃一口都覺得大大的滿足

【鹹檸檬七喜+絲襪奶茶+楊枝甘露】

品嘗港式點心，當然少不了香港特色飲料！

相信大家對香港的飲品一定不陌生，最常看到的就是絲襪奶茶、鴛鴦、凍檸茶

、鹹檸七、凍檸蜜等等，來穿越川粵百匯這裡都喝得到

港式奶茶又稱為絲襪奶茶，茶味比較濃厚、奶味香濃，滑溜順口，喜歡茶味重一點的朋友一定會很愛

楊枝甘露，超濃稠！

每一口都是濃濃的香甜的芒果香，微酸香甜中交織著奶香，超好喝！

鹹檸檬七喜，就是鹹檸檬加進七喜汽水，在香港非常受歡迎的飲品

冰涼口感配上檸檬味道，瞬間解膩，鹹甜鹹甜的滋味真好喝〜

【港式紅豆冰】

用蜜紅豆，加入牛奶及煉乳，喝之前攪拌均勻，超多紅豆，甜度也很剛好，紅豆有些夠軟，很清爽好喝

【Haagen-Dazs哈根達斯】

不僅菜色澎湃，還提供還提供人人皆愛的哈根達斯冰淇淋，真是驚豔到要落淚啦…..

穿越川粵百匯真的是超有誠意，連不吃冰的我也難得吃上兩球

小珊珊碎碎念：

對於吃到飽等級來說真的CP值破表欸！

只要499元可爽吃港點蒸籠、港式飲品以及經典川菜，好吃得令人驚艷

穿越川粵百匯無限供應多種新鮮豐盛的食材，加上舒適的用餐環境，來這吃港點

，即使是在台灣，也很有道地香港味呢，讓我們吃的很開心！

【Info】

川門子 穿越川粵百匯

地址：桃園市蘆竹區南竹路二段156-2號

營業時間：11:30-14:00/14:30-16:30/17:30-21:00

訂位專線：03 321 2293

線上訂位網址：https://reurl.cc/3exmq9

粉絲專頁：穿越 Pass Through 川粵百匯

IG：穿越_川粵百匯（@pass_through_restaurant）• Instagram 相片與影片

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