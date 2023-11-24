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大溪辛福小站現烤蜜汁香腸｜一天只賣2.5小時！還沒打烊就被掃光光，一咬就噴汁的炭烤蜜汁大香腸

2023-11-24 17:25:07 大手牽小手。玩樂趣 人氣：114
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：805篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 大溪區

造訪商家：大溪幸福小站 埔頂蜜汁香腸
phone0932-533-436
place桃園市大溪區埔頂路一段與埔頂八街交叉路口
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大溪美食推薦這家大溪辛福小站現烤蜜汁香腸，這攤烤香腸在當地可是赫赫有名，一天只開兩個半小時，只要一開攤起碼都要等上個半小時，他們家的香腸特色就是超大條還會噴汁！而且還是用木炭燒烤，遠遠的就可以聞到烤香腸的味道，有夠讚！

大溪辛福小站現烤蜜汁香腸|交通方式＆停車資訊

辛福小站現烤蜜汁香腸下午三點半開始營業，每天只賣2.5小時，生意好的時候你五點來搞不好就會買不到，他就位在大溪埔頂公園旁邊，我們來的時候還想說人好少，應該不用等很久，殊不知已經排到30號了….看到沒人也不用太開心XD

辛福小站現烤蜜汁香腸|香腸、米腸價目表

直接跟老闆娘點餐就可以了，老闆娘會跟你說你是幾號，自己要記住號碼，價位是米腸+香腸$65，香腸一根是$40、米腸$25，強烈建議先打電話來訂，很多在地人都是先點再過來拿

大溪辛福小站現烤蜜汁香腸都是生香腸現烤的，而且有夠粗一根，所以烤的時間要比一般香腸久一些，烤台上基本上從開攤到收攤幾乎都是滿滿的香腸米腸都沒停過，有夠誇張的，老闆也會細心地把燒焦的地方都剪掉

米腸包香腸也是老闆娘現場『組裝』，烤好的米腸中間會劃一刀，然後填入洋蔥、蘿蔔乾等配料，再夾入香腸，香腸太粗太大根，其實也夾不起來……，就擺在上面而已..

對了，蒜頭在旁邊自己拿，而且還幫你去好皮了，很貼心

大溪辛福小站現烤蜜汁香腸|米腸、香腸

大溪辛福小站現烤蜜汁香腸的香腸口感真的棒，首先他真的很粗一條，吃起來肉感十足，腸衣薄還帶有些許脆度，厲害的還是她的肉汁感，吃起來根本就是香腸版的湯包！有夠多汁啦，而且帶有蜜汁的鹹甜風味，加上炭烤香氣，超好吃！

米腸+香腸，搭配米腸味道又更豐富了，米腸裡塞了很多洋蔥蘿蔔乾，加上軟Ｑ碳香味十足的炭烤米腸跟香腸，口感很有層次，而且這一組份量也很大，吃一個真的會飽ㄟ！

大溪辛福小站現烤蜜汁香腸真的超有水準，應該是目前吃過數一數二的好吃香腸，尤其是那股炭香跟像噴泉一般的肉汁感，吃過一次就很難忘，只是他的營業時間真的太短了，平日上班族真的很難買到啊！

 

大溪辛福小站現烤蜜汁香腸

地址：桃園市大溪區埔頂八街18號隔壁

電話：0932 533 436

營業時間：15:30-18:00

店家/景點資訊

  • 店家名稱：大溪辛福小站現烤蜜汁香腸
  • 所在地址：臺灣桃園市大溪區埔頂八街18號隔壁
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 15:30-18:00
  • 店家電話：0932 533 436
 
 

 

 

 

交通資訊

 

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